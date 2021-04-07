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Какие факты биографии Ломоносова почти не рассказывали в СССР?

Какие факты биографии Ломоносова почти не рассказывали в СССР? (3 фото)

Автор:
07 апреля 2021 11:36
Метки: биография   история России   ломоносов   факты   
2011
3
Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик, физик, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, художник, историк. Человек под два метра ростом, обладавший огромной силой, не стеснявшийся пускать ее в ход, и готовый дать в глаз, если того требовала справедливость, Михайло Ломоносов - практически супермен. Как и у супермена, в жизни Ломоносова очень много тайн.

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Метки: биография   история России   ломоносов   факты   
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13  комментариев
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6k
AIRON_FIRST 4 часа назад
Какая чушь...
Не читайте, лучше фильм посмотрите "Михайло Ломоносов"(1984-1986)
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9k
abasg 21 минуту назад
побольше просветительства на фишках. а то получаем вот такое....
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12k
Yasen_Perec Час назад
В конце концов великий человек, может себе позволить маленькие шалости.
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16k
Flying Dutchmen. Час назад
"перелез через крепость"...
Как это понимать и увидеть?
Кстати, его служба в прусской армии не доказана до сих пор.
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1k
Виктор Полесов 2 часа назад
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20k
SerGProS 2 часа назад
Самое обидное, что все его начинания в науках и ремесле прекратились после его смерти и в правлении "Катьки великой".
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26k
MatveiVainrub 3 часа назад
Самый русский какой есть . Это , как раз тот самый случай когда Россия может и должна гордиться такими людьми . Воистину русская земля подарила людям одного из величайших учёных мужей планеты . Я всегда на Михаила Васильевича смотрел сквозь призму истины , непоколебимости , неистогого безупречного рвения в науках коему можно похорошему позавидовать , дерзкой смелости и света учёности и знания . ВЕЛИКИЙ человек стоящий в одном ряду с Ньютоном , Фарадеем , Эйнштейном , Леонардо идр.
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4k
Константин Безумов 3 часа назад
То есть как это не выйти было из сословия?
Тогда как и всегда все решали деньги.
Тем более его батя был не просто крестьянина с двумя кочами, он был местным богачом с очень многочисленной родней и авторитетом.
Сумма денег которая на руках у Михаила была по прибытии в Москву позволяла купить себе жилье. В Москве.

Вопрос, многие нынешние сельские выходцы с куста так квартиру в Москве могут взять на папины деньги?
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17k
_Tango_ Константин Безумов 3 часа назад
Да история про то, что он там представился дворянином вообще скорее всего миф. Среди однокашников и выпускников академии, в которую поступил Ломоносов полно детей крестьян. Из троих студентов, отправленных учиться за границу, у Ломоносова и Виноградова (основатель фарфорового производства в России) крестьянское происхождение.

Но у всех студентов - не дворян, в том числе и у Михаила есть в роду священнослужители. Так что скорее всего именно это было критерием. Тот же Магнитский, по книге которого дома учился Ломоносов, был тоже выпускником этой академии и племянником местного архимандрита.
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4k
Константин Безумов _Tango_ 2 часа назад
Возможно так и было
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21k
Юрьевич 3 часа назад
Даже если и так, то что ж... нормальный русский мужик.
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5k
Echo 3 часа назад
врут что он пешком в москву шел , полюбому где то бежал )
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30k
KiploksAKS Echo 2 часа назад
В Москву он шёл с обозом, гружёным рыбой. Не очень-то оазбежишься.
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