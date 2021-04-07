Какие факты биографии Ломоносова почти не рассказывали в СССР?

Дата его рождения



Никто не знает, когда он родился. Никаких документов о рождении Ломоносова не сохранилось. В начале XX века понадобилась точная дата к 200-летию Михаила Васильевича. Взяли на вскидку — 19 ноября. По церковному календарю, 21 ноября – день Михаила Архангела. Поскольку раньше детей называли по святцам и крестили через несколько дней, то решили праздновать 19-го. Есть еще версия, что он родился в сентябре. И не в 1711 году, а в 1712! Тогда становится логичным, почему не праздновали его 100-летний юбилей. В 1812 году Москве было не до праздников



Как он прорвался?



Ломоносов был крестьянином. Но не крепостным, так как на севере не было крепостного права, а государственным, из зажиточной семьи. Его отец был помором, у него было два корабля, на которых тот рыбачил и торговал.



Два века назад выпрыгнуть из этого сословия было невозможно. Ломоносов должен был бы ловить рыбу, какое бы открытие он не совершил. Каким образом он, разрушив сословные рамки, смог отправиться в Москву? Тайна. Известно лишь, что ему дали взаймы три рубля, что тратил он три копейки в день — на питание, книги и свечи. 19-летний Ломоносов учился с 8-летними детьми. Однако трудности его не смущали, и за один год он проходил три класса. При поступлении в академию он соврал приемной комиссии, что он - сын холмогорского дворянина



Как он жил с просроченным паспортом?



Когда Ломоносов решил отправиться в Москву, ему выдали паспорт: в XVII-XIX веках этот документ выдавался человеку, когда он уезжал за пределы своего населенного пункта. Когда приезжал обратно — документ сдавался. Паспорт Ломоносова был действителен где-то до середины 1731-го, а обратно, как мы знаем, он не вернулся. Таким образом, вплоть до пожалования Ломоносову дворянского титула в 1747 году, он считался беглым крестьянином и жил с просроченным паспортом. В течение шестнадцати лет его односельчане платили за Ломоносова, который был и во дворец вхож, и в Академии наук числился, и стихи императрице Елизавете писал, полтора рубля пошлины в год. Для села это были очень большие деньги.



Как он проводил время в Германии?



Не найдя подходящего для себя учебного заведения в России, Ломоносов отправился на четырехлетнюю государственную стажировку в Германию. Ему дали огромную стипендию, причем без особого контроля: Ломоносов первый раз в жизни видел такие деньги. Он тут же раздал все долги, которые оставались у него в Москве и Петербурге, и пустился, во все тяжкие. Сохранились сведения о том, что гулял он в Германии на широкую ногу: дебоши, попойки, отрываясь по полной программе и доказывая, что отдыхать он может так же страстно, как и учиться. В Марбурге он снимал квартиру у вдовы пивовара. Ее дочь очень даже Ломоносову приглянулась, он начал за ней ухаживать. Потом она забеременела. Ломоносов был человеком с правильными понятиями о чести и долге, он сразу на ней женился, хотя права, в общем-то, не имел. Вплоть до начала XX века студент, чтобы получить разрешение на женитьбу, должен был написать прошение на имя ректора.