Некоторым "кладам" лучше и дальше оставаться в земле

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Во время работы на участке мужчина обнаружил в земле загадочный бетонный ящик. Любопытство взяло верх и он решил его открыть.
Не все тайное должно становиться явным.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Септикhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Септик