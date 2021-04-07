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Некоторым "кладам" лучше и дальше оставаться в земле

Некоторым "кладам" лучше и дальше оставаться в земле (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: видео   клад   находка   прикол   
2535
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Во время работы на участке мужчина обнаружил в земле загадочный бетонный ящик. Любопытство взяло верх и он решил его открыть.

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Метки: видео   клад   находка   прикол   
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11  комментариев
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7k
Колорад Час назад
Это уйня. Хорошо, что не могильник сибирской язвы.
:D
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192
Михаил 10 минут назад
Жалко что оттуда не вылез зомби и не научил аффтора правильно держать телефон во время съёмки...
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16k
Злобный Члегр 24 минуты назад
Как можно в этой сухой глине "заниматься садоводством"? Нужно было написать: "Когда я зачем-то ковырял лопатой свою мертвую, ничего кроме травы не родящую землю"...
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Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
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Vlad Полчаса назад
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4k
Сергей 48 минут назад
Интрига.
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Nevad Black 2 часа назад
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17k
babuby 2 часа назад
И??
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2k
lekha-fil babuby 2 часа назад
Вот именно ИИИ??!!
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8k
Владимир 2 часа назад
Владелец дома и не знает где расположен его септик.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Септикhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Септик
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