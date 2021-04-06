Во время Великой депрессии, когда количество безработных доходило до 25%, в Америке начали открываться дешевые «Penny Restaurants». Не столовые, тошниловки или уличные полевые кухни, а именно рестораны. Целью людей, занимающихся благотворительностью, было не только не дать безработным умереть от голода, но и позволить людям сохранить чувство собственного достоинства.





А в ресторане Клифтона действовало правило «Если наша еда вам не понравится, вы можете ничего за нее не платить». Ведя свой блог и читая лекции, я постоянно сталкиваюсь с людьми, первой мыслью которых будет «Как можно обмануть и хакнуть систему?» В стиле анекдота «вот тут мне карта и поперла». Это же халява, конечно же никто не станет платить — можно же всегда сослаться на Великую депрессию. Очевидно же, что такой ресторан моментально разорится.



Поразительно, но ресторан Клифтона не разорился. За первые три месяца через него прошло около 10 000 человек и всегда было достаточно людей, плативших за еду (а часто и с избытком — за того парня). Людей, понимающих, что если этот ресторан закроется, хуже станет всем.