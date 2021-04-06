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Фотографии с описанием.
1939. Антарктический «Снежный крейсер», который должен был дважды пересечь Антарктиду. Машина прошла всего 148 км за две недели. Задним ходом.
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Рурмонд. Нидерланды. Конец XIX века. Муж – протестант, жена – католичка.
После смерти община не разрешила похоронить их на одном кладбище.
После смерти община не разрешила похоронить их на одном кладбище.
Во время Великой депрессии, когда количество безработных доходило до 25%, в Америке начали открываться дешевые «Penny Restaurants». Не столовые, тошниловки или уличные полевые кухни, а именно рестораны. Целью людей, занимающихся благотворительностью, было не только не дать безработным умереть от голода, но и позволить людям сохранить чувство собственного достоинства.
А в ресторане Клифтона действовало правило «Если наша еда вам не понравится, вы можете ничего за нее не платить». Ведя свой блог и читая лекции, я постоянно сталкиваюсь с людьми, первой мыслью которых будет «Как можно обмануть и хакнуть систему?» В стиле анекдота «вот тут мне карта и поперла». Это же халява, конечно же никто не станет платить — можно же всегда сослаться на Великую депрессию. Очевидно же, что такой ресторан моментально разорится.
Поразительно, но ресторан Клифтона не разорился. За первые три месяца через него прошло около 10 000 человек и всегда было достаточно людей, плативших за еду (а часто и с избытком — за того парня). Людей, понимающих, что если этот ресторан закроется, хуже станет всем.
А в ресторане Клифтона действовало правило «Если наша еда вам не понравится, вы можете ничего за нее не платить». Ведя свой блог и читая лекции, я постоянно сталкиваюсь с людьми, первой мыслью которых будет «Как можно обмануть и хакнуть систему?» В стиле анекдота «вот тут мне карта и поперла». Это же халява, конечно же никто не станет платить — можно же всегда сослаться на Великую депрессию. Очевидно же, что такой ресторан моментально разорится.
Поразительно, но ресторан Клифтона не разорился. За первые три месяца через него прошло около 10 000 человек и всегда было достаточно людей, плативших за еду (а часто и с избытком — за того парня). Людей, понимающих, что если этот ресторан закроется, хуже станет всем.
Интересно, что одной из причин появления мотоклубов (и прежде всего «Ангелов ада» в 1948 году), стала распродажа по дешевке огромного количества армейских мотоциклов, ставших ненужными после окончания Второй Мировой войны.
Несколько фотографий из книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» под редакцией Горького, 1934 год.
И опять фото истории.
1962 год. Массовые прививки от полиомиелита в США. 438 автомобилей за три часа.
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