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Немного истории

Немного истории (33 фото)

Автор:
06 апреля 2021 16:23
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: история   люди   фото   
758
33
Фотографии с описанием.
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Метки: история   люди   фото   
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7  комментариев
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123
Андрей 41 минуту назад
А что Т-150 с прицепом ППС (могу ошибаться) делает на поле, засеянным картошкой?
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123
Андрей Михаил 23 минуты назад
Девчонка обед папе несёт, который наверху стоит и руками машет!
На поле посмотри! Картошка уже проростает
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4k
ZmeyUA 11 минут назад
Последняя фотка душевная.....
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
43k
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