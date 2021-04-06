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На свадьбе в Ингушетии джип протаранил трактор, чтобы занять почетное место

На свадьбе в Ингушетии джип протаранил трактор, чтобы занять почетное место (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: джип   ингушетия   конфликт   свадьба   таран   традиции   трактор   
2180
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Говорят, это традиция такая. Кстати, без традиционной стрельбы тоже не обошлось.

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Метки: джип   ингушетия   конфликт   свадьба   таран   традиции   трактор   
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138
Андрей Понамарев 2 часа назад
Горные обезьяны, что с них взять....
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12k
KOSTELLO 3 минуты назад
У себя в Ингушетии, пусть хоть тракторы бодают, хоть ослов ипут.
Но только У СЕБЯ!
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7k
Barachek_Obachek 6 минут назад
Раньше смотрел только из-за Дроздова
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599
SloNicK 6 минут назад
Вот же дичь. Охрень. 21-ый век и такие обезьяны за рулём.
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105
Дмитрий Самохин 12 минут назад
Этот обычай на самом деле является разработанный иностранными спецслужбами IQ тест
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25k
FAITER 23 минуты назад
начало вырезали...
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8k
Lev Asriev Полчаса назад
Это "кортеж"? Я один увидел
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123
Андрей Полчаса назад
Против " Беларус "а никакой джип не выстоит!
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28k
LEPA Полчаса назад
Кавказский зверинец,походу не исправим.
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44
BOBeR LEPA 13 минут назад
Главное что б они у себя там и сидели. Когда где то на просёлке в деревне гонки с тратором,это даже комично, но они ж и на МКАДе такое делать начинают..
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8k
Атеист 43 минуты назад
Судя по состоянию "жипа" водятел любит такие вот маневры
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1k
crownanniversury 53 минуты назад
Видно же что он драный весь..Специально для подобного
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8k
Михаил 54 минуты назад
Не бита не крашена брат
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38k
Сергей 56 минут назад
Крутые бараны, даже трактор затонирован .
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169
VVL 57 минут назад
Ну вот лишний раз убедился, что Кавказ заселён идиотами.
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11k
Евгений Час назад
Ну правильно - гни железо, папаша на новый ещё украдёт. А всё потому что аллах очень к кому то милостив.
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5k
Максус Час назад
совершенно плевать, что творится в мире животных
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5k
кот базилий Час назад
Все звереют, все дичают.
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58k
Опиум для народа Час назад
А х"ли им жалеть какие-то тачки? Аллах Владимирович еще денег на новые даст.
И да-"ингуши сообщают, что люди на видео говорят на чеченском языке, следовательно, это не Ингушетия".

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4k
Sanar Опиум для народа Час назад
А если бы они говорили на английском то это был бы Чикаго?
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4k
Sanar Опиум для народа Час назад
Ты или мал или туп, но напоминаю тебе что была раньше Чечено-Ингушская АССР
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58k
Опиум для народа Sanar 41 минуту назад
И что? Нафига мне различать сорта овце"бов, если ведут они себя одинаково?
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3k
Platinum Sanar 24 минуты назад
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10k
Максим 2 часа назад
к животным еще цивилизация не пришла
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8k
Мегапихель 2 часа назад
Те кто ближе к молодоженам - сильнее уважают.... Но вот такое дело, там кортеж то обычно из десятка машин, не меньше! Т.е. люди из последних машин кортежа, жениха и невесту вообще за конченых утырков считают, получается?
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12k
Serg2001 2 часа назад
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы у себя дома..."
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