По соцсетям распространилось видео "типичной" ингушской свадьбы, в котором джип и трактор соревнуются за более почетное место в кортеже.





Внедорожник Mercedes, который, судя по внешнему виду, побывал не в одном свадебном переполохе, пытается обогнать, а затем боком таранит трактор. Любой здравомыслящий человек скажет, что такая затея не может увенчаться успехом. Но у пассажира "Мерседеса" против такого утверждения есть весомый аргумент. У него в руках пистолет, скорее всего, травматический, из которого он в упор стреляет в лобовое стекло трактора. Но отчаянного тракториста это не останавливает. Видимо, он тоже ветеран свадебных войн.





В итоге оба транспортных средства застревают в воротах дома жениха, водители из всех сил выжимают педаль газа, но протиснуться не могут. В конце концов, победили более "уважаемые" люди из внедорожника. Но и то лишь потому, что тракториста заставили их пропустить.