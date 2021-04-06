Раритетный автомобиль оценивается в 40 миллионов рублей. Точнее, оценивался...
Столичный коллекционер редких автомобилей и известный адвокат Василий Бургюг написал заявление на реставрационный салон, работники которого, по его словам, испортили принадлежащий ему редкий автомобиль Rolls Royse Phantom V.
Кузов для автомобиля 1962 года выпуска и его внутренне наполнение были созданы небольшим автоателье H.J. Mulliner. Всего таких машин было выпущено 8 штук. Владельцем одной из них был основатель группы Beatles Джон Леннон.
Потолок и пол этих люксовых авто были украшены кашемиром и коврами, салон выполнен из особой кожи производства Connolly Leather, а интерьер отделан из благородных пород дерева. В распоряжении пассажира был бар с уникальной хрустальной посудой, телевизор, магнитола и два телефона - для общения с водителем и звонков по городу.
Ранее автомобиль Бурдюга принадлежал другому коллекционеру редких автомобилей - крупному банкиру из Нью-Йорка. Столичный адвокат выкупил машину и сдал ее в автосалон на реставрацию салона. Владельцу "Роллс Ройса" пообещали за два месяца управиться с работами, но сроки постоянно переносились. Когда же машину удалось забрать, Бурдюг был шокирован.
Горе-реставраторы не только раскурочили сиденье редкого авто, но и растащили ценные вещи и эксклюзивные детали из салона, "которые невозможно восстановить или купить". Пропал бар, деревянные панели из красного дерева, заводской приемник, подлокотники и ковры.
Претензии Бурдюга в автоателье проигнорировали и ему пришлось обращаться в полицию. Правоохранители начали проверку.
С таким же успехом Бурдюг мог доверить свою машину автомобильным ворам. Хотя даже они, наверное, отнеслись бы к машине с большей деликатностью.
Источник:
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