Столичный коллекционер редких автомобилей и известный адвокат Василий Бургюг написал заявление на реставрационный салон, работники которого, по его словам, испортили принадлежащий ему редкий автомобиль Rolls Royse Phantom V.

Кузов для автомобиля 1962 года выпуска и его внутренне наполнение были созданы небольшим автоателье H.J. Mulliner. Всего таких машин было выпущено 8 штук. Владельцем одной из них был основатель группы Beatles Джон Леннон.