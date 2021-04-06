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Московские реставраторы изуродовали уникальный Rolls-Royce как у Джона Леннона

Московские реставраторы изуродовали уникальный Rolls-Royce как у Джона Леннона (6 фото)

Автор:
06 апреля 2021 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls-Royce   Салон   заявление   порча имущества   реставрация   
1641
6

Раритетный автомобиль оценивается в 40 миллионов рублей. Точнее, оценивался...

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Метки: Rolls-Royce   Салон   заявление   порча имущества   реставрация   
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11  комментариев
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
Так нечего было тачку за 40млн во всякие гаражи отдавать.
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2k
V2.Smirnov 23 секунды назад
Что дальше? Нам предложат поплакать над трудностями ремонта яхт Сечина и Ротенберга?
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1k
BAMBRA 9 минут назад
Вместо старого прошорканного ковра мужику новый линолеум постелили, а этот неблагодарный ещё и не доволен!!!
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67k
После обеда. 46 минут назад
Сэкономил на гараже.. Решил Реставрировать в мастерской с гордым названием - Рафик не виноyват..
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53k
pynh 48 минут назад
В алькантару затянут - так моднее
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10k
Агент Безопасной Национальности 54 минуты назад
Они художники, они так видят!
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2k
Артур Будкин Час назад
дайте уже кто-нибудь этому человеку телефон Иксзибита
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1k
Р Х Час назад
Ара сервис что ли?
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1k
rustemmedved Час назад
Надо выслушать все стороны.
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Руслан Новак rustemmedved Час назад
А что тут слушать, то что на фото не тянет не только на реставрацию но даже и на надлежащее хранение?
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6k
Pillin Alex rustemmedved Час назад
Говоришь о коллекционере из Нью Йорка, который уже свой Ролс Ройс и искать перестал?
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