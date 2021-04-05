О варварской эксплуатации девушек и женщин

За последние 30-40 лет женские обязанности в доме упростились кардинально. Решение проблем со стиркой берёт на себя машинка-автомат, с готовкой – микроволновка и заказ еды из ресторана/сервиса, с уборкой – пылесос и тот же сервис домохозяйка на час. Подшив белья и мелкий ремонт одежды уже не в моде, а на крайний случай – «Дом быта» по соседству. Детей отнюдь не семеро по лавкам, а один-два.



Единственное, на что затраты времени возросли в сравнении с прошлым – косметика и макияж. Раньше было достаточно подкрутить ресницы, подкрасить губы да махнуть пару-тройку раз пудрой по щекам. Теперь утренний «намаз» – это священнодейство, и вся необходимая парфюмерия уже не помещается на туалетном столике…