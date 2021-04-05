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О варварской эксплуатации девушек и женщин

О варварской эксплуатации девушек и женщин (12 фото)

Автор:
05 апреля 2021 18:31
Метки: Мишель Перез   фото   фотограф   шок   эксплуатация   
2967
12
Вот она, вся суровая правда жизни в этих чёрно-белых фотографиях. На них нельзя смотреть равнодушно, без эмоций. Да и кто, скажите на милость, пройдёт мимо такого.

Источник:

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Метки: Мишель Перез   фото   фотограф   шок   эксплуатация   
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67k
После обеда. 2 часа назад
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26k
Антон 2 минуты назад
Это случаем не фотографии Давида Дубницкого?
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1k
Дмитрий 14 минут назад
"Неоплачиваемой работы по дому"....Стоп, стоп!!! А она должна оплачиваться!!!!! Кем и кому?
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4k
Мистер Фикс 19 минут назад
Начал читать - прикуел...
Дошел до середины - а нет, норм
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3k
Tuskub 54 минуты назад
Вы уж извините, "Иван", но я "темы поста" не понял ))
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1k
Дмитрий Tuskub 13 минут назад
Да тут не один ты такой!
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4k
Ya Час назад
Перечислены занятия чем женщины занимались 50 лет назад. Сейчас таких нет(по крайне мере в городах). Сейчас "вся суровая правда жизни..." только в том, что насосать на айфон они могут в 1000 раз быстрее чем я заработаю такие деньги.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
А что не так-то?
Вдруг, завтра война, а я уставший...
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31k
Опаньки 2 часа назад
как говорит японская мудрость

сасай кудасай
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Моя утреннего намаза не совершает
Нового мужика не ищет - намаз ей не нужен.
Оделись утром, разъехались на работы.
Старается для меня, не для других мужчин.
Мне это нравится.
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4k
RomaXz Броненосец Потелкам 2 часа назад
Странная у тебя логика. Накрасилась - мужика ищет? Вроде бы давно не 19й век на дворе.
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31k
Опаньки RomaXz 2 часа назад
Лишь бы не как в анекдоте.
"Моя жена просто чудо:
ухожу на работу - печет пироги.
Прихожу с работы - печет пироги.
И ведь жрет же их кто-то".
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75k
Броненосец Потелкам RomaXz 2 часа назад
Круче того.
Она ещё и каблуки носить перестала.
Ходит только в удобной обуви.
Тебе удивительно, да ?
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4k
RomaXz Броненосец Потелкам Час назад
Для меня удивительна твоя логика " накрасилась - ищет мужика".
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4k
schmubu 2 часа назад
а чо, годный бабец.
и не вульгарно. кто минусует-то?
ходють ту.т.. педерасты всякие...
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8k
Kucher 2 часа назад
Бей бабу смолоду - будет баба золото.
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151
денис Kucher 2 часа назад
молотом!!!
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