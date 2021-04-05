О варварской эксплуатации девушек и женщин

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Вот она, вся суровая правда жизни в этих чёрно-белых фотографиях. На них нельзя смотреть равнодушно, без эмоций. Да и кто, скажите на милость, пройдёт мимо такого.
Особенно если их органично дополнит статистика. Согласно которой средняя женщина делает в разы больше неоплачиваемой работы по дому, чем средний мужчина. Особенно, когда они живут вместе.
А ещё – периодически нужно заботиться о родственниках, постоянно – о детях, и регулярно – о прочей живности в доме.
За последние 30-40 лет женские обязанности в доме упростились кардинально. Решение проблем со стиркой берёт на себя машинка-автомат, с готовкой – микроволновка и заказ еды из ресторана/сервиса, с уборкой – пылесос и тот же сервис домохозяйка на час. Подшив белья и мелкий ремонт одежды уже не в моде, а на крайний случай – «Дом быта» по соседству. Детей отнюдь не семеро по лавкам, а один-два.
Единственное, на что затраты времени возросли в сравнении с прошлым – косметика и макияж. Раньше было достаточно подкрутить ресницы, подкрасить губы да махнуть пару-тройку раз пудрой по щекам. Теперь утренний «намаз» – это священнодейство, и вся необходимая парфюмерия уже не помещается на туалетном столике…
Единственное, на что затраты времени возросли в сравнении с прошлым – косметика и макияж. Раньше было достаточно подкрутить ресницы, подкрасить губы да махнуть пару-тройку раз пудрой по щекам. Теперь утренний «намаз» – это священнодейство, и вся необходимая парфюмерия уже не помещается на туалетном столике…
Хотя и это всё обходят многие под флагом борьбы за натурализм и естественность.
С другой стороны, и мужчины теперь стали намного больше вовлекаться в домашний быт – уже не только на уровне раз в год вбить гвоздь. Самые сознательные вообще делят домашние хлопоты 50/50. И даже с детьми сидят на больничном.
Так почему же не только не стихают, но даже звучат всё громче и чаще жалобы женщин, что именно быт им не даёт… самореализоваться и сделать карьеру?
С другой стороны, и мужчины теперь стали намного больше вовлекаться в домашний быт – уже не только на уровне раз в год вбить гвоздь. Самые сознательные вообще делят домашние хлопоты 50/50. И даже с детьми сидят на больничном.
Так почему же не только не стихают, но даже звучат всё громче и чаще жалобы женщин, что именно быт им не даёт… самореализоваться и сделать карьеру?
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Метки: Мишель Перез фото фотограф шок эксплуатация
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сасай кудасай
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Оделись утром, разъехались на работы.
Старается для меня, не для других мужчин.
Мне это нравится.
"Моя жена просто чудо:
ухожу на работу - печет пироги.
Прихожу с работы - печет пироги.
И ведь жрет же их кто-то".
Она ещё и каблуки носить перестала.
Ходит только в удобной обуви.
Тебе удивительно, да ?
и не вульгарно. кто минусует-то?
ходють ту.т.. педерасты всякие...