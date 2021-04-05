FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2623 поста • 1043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Знайте свою полосу": в рекламе "Яндекс.Карт" женщины усмотрели признаки сексизма

"Знайте свою полосу": в рекламе "Яндекс.Карт" женщины усмотрели признаки сексизма (7 фото)

Автор:
05 апреля 2021 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ЯндексКарты   баннер   дорога   приложение   реклама   соцсети   феминизм   
1836
7
В Петербурге у метро "Проспект Большевиков" появился баннер с изображением женщины и слоганом. Все вместе очень не понравилось феминисткам.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: ЯндексКарты   баннер   дорога   приложение   реклама   соцсети   феминизм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Мистер Фикс 2 часа назад
- Смотри, она дворники включила.
- Сейчас налево поворачивать будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
turyst Полчаса назад
Ну вот. Тепер я узнал о существовании какой-то Арины Далецкой.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
Борис 36 минут назад
Арина Далецкая-чума недалецкая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей 37 минут назад
Яндекс должен разместить другую рекламу "Арина Далецкая, знай своё место"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
GynGoo 42 минуты назад
Кто это Арина Далецкая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
иванов дмитрий 49 минут назад
Если бы в рекламе был мужчина - никто бы даже не заметил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leo Sun иванов дмитрий 2 минуты назад
Наверняка бы тоже были недовольны. Как справедливо заметил Alexander Plyuto в скриншоте поста, если бы был изображён мужчина, они бы стали возмущаться, почему женщин не рассматривают в качестве водителей))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
abusafam иванов дмитрий Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Наталья Час назад
Тараканов в голове у этих дам, похоже. с избытком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Шамсуддин Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
Андрей 2 часа назад
Есть конечно и нормальные женщины-водители
Но видосы из интернета доказывают, что их очень мало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Андрей Час назад
Та не, в целом женщины лучше водят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ПаганецЪ 2 часа назад
Фемки, держитесь. Помощь уже спешит!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vadim ПаганецЪ Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 2 часа назад
Как вообще эти обезьяны с гранатой могли додуматься до такого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer 2 часа назад
"что дама на водительском месте в авто - беспомощное существо, "отравляющее движение всем участникам"." Полностью согласен. Как не увижу авто едущее не в потоке, т.е. заметно медленнее потока, в 99% случаев за рулем барышня. Т.е. мадам не учитывает интенсивность движения (Пункт ПДД 10.1) и являет помехой для потока, те кто едет в полосе за ней, вынуждены сбрасывать скорость и перестраивался в соседнюю полосу, тем самым тормозя поток в соседней полосе. Да, водители мужчины тоже тупят, но меньше, это факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Валерий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrey 2 часа назад
Так не феминизм. Вы главного не заметили:
Полоса то, сук@ "БЕЛАЯ" . Это же расизм в чистую!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrey 2 часа назад
Мало того, что сама белая, так еще ограничивает права всех - феминисток ЛГБТ, негров. Она же им какие-то запреты вводит!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Chaim Kushnir 2 часа назад
вот этот идиотизм в Россию-матушку пропускать точно не надо. Иначе подтянутся все - феминистки, трансы и прочая нечисть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 2 часа назад
Яндекс ей заплатил чтобы она высказалась, 100%. Забесплатно она напрягаться не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antique computer 2 часа назад
"Уверена, что кто-то, проходя мимо, отпустит шутку: «ха, смотри, это про тебя, даже там знают, что на перекрёстках тупишь»", - пишет Далецкая..

Она не только на перекрестках тупит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
K_II_T 2 часа назад
После того как яндекс отказался от услуг Лебедева. Пошли косяк за косяком.
Провинциальный дизайн такси.
Вот тут недочёт на пустом месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ "Кто ты по национальности?": с помощью приложения Gradient пользователи узнают о себе много нового "Кто ты по национальности?": с помощью приложения Gradient пользователи узнают о себе много нового С помощью приложения пользователи показали, как выглядели бы близнецы знаменитостей из Африки, Азии и Индии С помощью приложения пользователи показали, как выглядели бы близнецы знаменитостей из Африки,... Феминизм головного мозга: девушки, что с вами такое? Феминизм головного мозга: девушки, что с вами такое? Лучшая подборка актеров для рекламы ковров Лучшая подборка актеров для рекламы ковров
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

684211



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Турции уличная кошка принесла котят в медклинику, надеясь на помощь
0
76
В Турции уличная кошка принесла котят в медклинику, надеясь на помощь
Известный пранкер устроил серьёзное ДТП на Садовом кольце
1
313
Известный пранкер устроил серьёзное ДТП на Садовом кольце
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Овца. Резьба бензопилой
0
7
Овца. Резьба бензопилой
Почему горчит авокадо, и как правильно выбирать этот фрукт?
1
17
Почему горчит авокадо, и как правильно выбирать этот фрукт?
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#факты#приколы#позитив#интересное#настроение#соцсети#шоу бизнес
#история#СССР#люди#подборка#прикольные#фотографии#страна#прошлое#сша#навальный
#интересно#прикол#Россия#кино#картинки#Фотографии.#искусство#смешные#технологии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться