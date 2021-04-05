"Можно бесконечно говорить о том, что это вопрос интерпретаций, уповать на то, что всё в порядке — дизайнеры Яндекса вообще-то заботятся о пользователях, но, к сожалению, так не работает.

Я, смотря на баннер 3 на 2 метра, вижу простое сочетание: женщина за рулём + обращение к тем, кто регулярно оказывается на её месте — «знайте свою полосу». Ничего, кроме сексизма и плохого копирайтинга.

Уверена, что кто-то, проходя мимо, отпустит шутку: «ха, смотри, это про тебя, даже там знают, что на перекрёстках тупишь»", - пишет Далецкая.