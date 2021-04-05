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В Петербурге у метро "Проспект Большевиков" появился баннер с изображением женщины и слоганом. Все вместе очень не понравилось феминисткам.
Фраза «Знайте свою полосу при любых поворотах» на баннере возмутительна - считает Арина Далецкая, обратившая внимание на эту рекламу в северной столице.
Тот самый баннер
"Можно бесконечно говорить о том, что это вопрос интерпретаций, уповать на то, что всё в порядке — дизайнеры Яндекса вообще-то заботятся о пользователях, но, к сожалению, так не работает.
Я, смотря на баннер 3 на 2 метра, вижу простое сочетание: женщина за рулём + обращение к тем, кто регулярно оказывается на её месте — «знайте свою полосу». Ничего, кроме сексизма и плохого копирайтинга.
Уверена, что кто-то, проходя мимо, отпустит шутку: «ха, смотри, это про тебя, даже там знают, что на перекрёстках тупишь»", - пишет Далецкая.
Я, смотря на баннер 3 на 2 метра, вижу простое сочетание: женщина за рулём + обращение к тем, кто регулярно оказывается на её месте — «знайте свою полосу». Ничего, кроме сексизма и плохого копирайтинга.
Уверена, что кто-то, проходя мимо, отпустит шутку: «ха, смотри, это про тебя, даже там знают, что на перекрёстках тупишь»", - пишет Далецкая.
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Арина Далецкая
Пользовательница Фейсбука напоминает, что в нашей стране фраза "знай свое место" в адрес женщины за рулем стереотипична. И без того у многих мужчин бытует мнение о том, что дама на водительском месте в авто - беспомощное существо, "отравляющее движение всем участникам".
Автор публикации замечает, что и без приложения знает, где ее полоса и не только на повороте.
Автор публикации замечает, что и без приложения знает, где ее полоса и не только на повороте.
Не все пользователи Фейсбука оказались согласны с Далецкой, заметив, что ее претензии высосаны из пальца и, уж коли дамы являются полноправными участниками движения, то и в рекламе могут фигурировать. К этому нужно привыкнуть тем, кто стремится к равноправию.
А что касается "ЯндексКарт", то удобный формат, показывающий полосы движения очень помогает в больших городах.
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- Сейчас налево поворачивать будет.
Но видосы из интернета доказывают, что их очень мало
Полоса то, сук@ "БЕЛАЯ" . Это же расизм в чистую!!!!!!!
Она не только на перекрестках тупит.
Провинциальный дизайн такси.
Вот тут недочёт на пустом месте.