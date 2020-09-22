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С помощью приложения пользователи показали, как выглядели бы близнецы знаменитостей из Африки, Азии и Индии

С помощью приложения пользователи показали, как выглядели бы близнецы знаменитостей из Африки, Азии и Индии (16 фото)

Автор:
22 сентября 2020 08:17
Сообщество : Юмор
Метки: градиент   знаменитости   нейросеть   прикол   приложение   соцсети   флешмоб   юмор   
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В приложении Gradient появилась функция, которая меняет расу человека. Пользователи сети сразу же решили её опробовать и показали фотографии обновленных знаменитостей. Внешность человека порой менялась до неузнаваемости.

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Метки: градиент   знаменитости   нейросеть   прикол   приложение   соцсети   флешмоб   юмор   
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