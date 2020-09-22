С помощью приложения пользователи показали, как выглядели бы близнецы знаменитостей из Африки, Азии и Индии

Приложение Gradient продолжает придумывать всё более занятные изменения во внешности человека! Теперь можно узнать, какой внешностью одарила бы нас природа, появись мы на свет на другом уголке земного шара. Для этого достаточно загрузить своё фото в приложение, применить его алгоритмы, и вы можете любоваться африканской, азиатской и индийской версией самих себя.