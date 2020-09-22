С помощью приложения пользователи показали, как выглядели бы близнецы знаменитостей из Африки, Азии и Индии

В приложении Gradient появилась функция, которая меняет расу человека. Пользователи сети сразу же решили её опробовать и показали фотографии обновленных знаменитостей. Внешность человека порой менялась до неузнаваемости.
Приложение Gradient продолжает придумывать всё более занятные изменения во внешности человека! Теперь можно узнать, какой внешностью одарила бы нас природа, появись мы на свет на другом уголке земного шара. Для этого достаточно загрузить своё фото в приложение, применить его алгоритмы, и вы можете любоваться африканской, азиатской и индийской версией самих себя.
Кендалл Дженнер
Внешность Билли Айлиш и Кендалл Дженнер приложение, кажется, изначально определило, как индийскую. Ведь на четвёртой картинке, где у всех отображена «Индия», у этих звёзд красуется «Европа»!
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