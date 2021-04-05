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Таков путь: в Якутии сильный ветер снес макет космического корабля из «Мандалорца»

Таков путь: в Якутии сильный ветер снес макет космического корабля из «Мандалорца» (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 апреля 2021 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: ветер   видео   кино   корабль   макет   мандалорец   
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В якутском парке «Урдэл» в начале марта 2021 года установили макет космического корабля из сериала «Мандалорец». Однако простоял он недолго. Из-за резкого порыва ветра арт-объект упал и разбился. Момент гибели макета попал на видео.

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Метки: ветер   видео   кино   корабль   макет   мандалорец   
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4  комментария
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20k
Влад Полчаса назад
При аварии ни один мандалорец не пострадал.
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33k
Игорь 10 минут назад
Как говорил знакомый тракторист: "Крепче надо было привязывать своё ржавое железо".
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3k
Горожанин 13 минут назад
Мандалорец улетел, но обещал вернуться.
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10k
Джон Уик Час назад
Что там он хочет восстанавливать.
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