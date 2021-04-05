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В якутском парке «Урдэл» в начале марта 2021 года установили макет космического корабля из сериала «Мандалорец». Однако простоял он недолго. Из-за резкого порыва ветра арт-объект упал и разбился. Момент гибели макета попал на видео.
Создатель арт-объект не отчаивается и планирует восстановить его. Во второй части видео можно увидеть макет космического корабля при жизни
Момент гибели с другого ракурса
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