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Рок в советских мультфильмах

Рок в советских мультфильмах (1 фото + 7 видео)

Автор:
04 апреля 2021 13:33
Метки: СССР   интересно   мультфильмы   
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Рок-музыка проникла в советскую мультипликацию в качестве объекта для осмеяния. Волосатые хиппаны-музыканты, прославляющие в песнях алкоголь, проверяющие микрофоны фразами типа "Ми-мо смысл-ла" - не такое искусство нам нужно! Впрочем, даже в таком преломлении рок остался притягательной, веселой и крутой музыкой. Прекрасно слышно, как от нее тащились те, кто писал и исполнял эти пародии!

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Метки: СССР   интересно   мультфильмы   
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8  комментариев
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10k
G@M 2 часа назад
Олег Анофриев пел за трубадура и почти всех остальных, а уважаемый Муслим Магомаев озвучивал следующую серию...
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21k
Ваня 6 минут назад
псевдонаучный подход в статье...
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7k
Andrei 11 минут назад
Ну, если уж среди мультфильмов включён фильм "Витя и Маша" с парой эпизодов, то уж фильм "Мама" (1976) просто обязан быть, там английская версия вообще вышла под названием Rock’n’Roll Wolf.
Ссылка www.youtube.com
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25k
turyst 23 минуты назад
Вот рок-версии:

Ссылка youtu.be


Ссылка youtu.be
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25k
turyst 41 минуту назад
Эх... А потом пошло засилье попсы...

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2k
OLDer 49 минут назад
Автор! Это не рок ))))) Учи матчасть!
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