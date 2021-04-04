Рок в советских мультфильмах

"По следам бременских музыкантов" (1973)

Пожалуй, мультик "По следам бременских музыкантов" сделал для популяризации рок-музыки в нашей стране больше, чем тайные операции фарцовщиков и пластинки "на костях". Переодетое зверье на гастролях - чистые The Rolling Stones, а Осел - натуральный Мик Джаггер! Трубадур с его "Лучом солнца золотого", исполненном на электрогитаре голосом Муслима Магомаева, - как такое могло не сработать? Добавьте к этому аутентично исполненные боевики "Мы к вам приехали на час, а ну скорей любите нас" и "Баю-баюшки-баю", и вы получите хит на все времена.