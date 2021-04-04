Рок в советских мультфильмах

Рок-музыка проникла в советскую мультипликацию в качестве объекта для осмеяния. Волосатые хиппаны-музыканты, прославляющие в песнях алкоголь, проверяющие микрофоны фразами типа "Ми-мо смысл-ла" - не такое искусство нам нужно! Впрочем, даже в таком преломлении рок остался притягательной, веселой и крутой музыкой. Прекрасно слышно, как от нее тащились те, кто писал и исполнял эти пародии!
"Матч-реванш" (1968)
Хоккейный матч между "Метеором" и "Вымпелом". Страсти кипят. Противостояние набирает обороты. И тут - на лед выходят странные патлатые персонажи в клешах, чтобы исполнить рок-песню. Написал ее джазовый композитор Александр Варламов. Конечно, это пародия. Все эти тексты на тарабарском языке, иностранные вопли "Йе-йе-йе!", ужимки и прыжки... Зрителю полагается это осудить. Но на деле - чем не пропаганда лже-культуры загнивающего Запада?
"Фильм, фильм, фильм" (1968)
"Фильм, фильм, фильм" Федора Хитрука - шедевр по всем статьям. Но один из его самых сильных моментов - заглавная песня про "И нам, конечно, врут, что там тяжелый труд". Что характерно - ее исполняет легендарный вокально-инструментальный ансамбль "Сокол", первая рок-группа в Советском Союзе! Это единственная запись, оставшаяся от "Сокола", и уже один этот факт делает мультик уникальным документом эпохи.
"По следам бременских музыкантов" (1973)
Пожалуй, мультик "По следам бременских музыкантов" сделал для популяризации рок-музыки в нашей стране больше, чем тайные операции фарцовщиков и пластинки "на костях". Переодетое зверье на гастролях - чистые The Rolling Stones, а Осел - натуральный Мик Джаггер! Трубадур с его "Лучом солнца золотого", исполненном на электрогитаре голосом Муслима Магомаева, - как такое могло не сработать? Добавьте к этому аутентично исполненные боевики "Мы к вам приехали на час, а ну скорей любите нас" и "Баю-баюшки-баю", и вы получите хит на все времена.
"Новогодние приключения Маши и Вити" (1975)
Да, это не мультфильм, но упомянуть эту новогоднюю кино-сказку точно стоит. Маша и Витя попали в загадочное пространство, в котором кот Матвей, Баба-Яга и Леший образовали гаражный бэнд под клевым названием "Дикие гитары". Теперь они репетируют в лесу, сея ужас. "Пасхалка" от Михаила Боярского: кот Матвей играет на басу "Хофнер" для левши. На кого это намекает дядя Миша?
"Маяковский смеется" (1975)
В художественный фильм на темы из Владимира Маяковского включен мультипликационный фрагмент невиданной визуальной мощи. Ивану Присыпкину снится сон, в котором он становится поп-звездой на воображаемом Западе, пьет водку, буянит, всячески деградирует. Заканчивается все закономерно - употреблением марихуаны на выжженном бездуховностью лунном ландшафте. Выступление группы Diogen не обходится без ссылки на "Иисус Христос - суперзвезда". 100% психодел!
"Ну, погоди!" (1976)
В девятом выпуске "Ну, погоди!" нельзя не обратить внимание на выступление группы франтоватых псов под названием Dvornjagi. Рок-н-рольная версия стишка "У попа была собака" - полновесный номер, в котором, к тому же, Заяц играет на барабанах, а Волк вставляет вилку гитары в неправильную розетку и устраивает акт вандализма в духе Джими Хендрикса. И еще любопытный факт. Песню для мультфильма исполнила группа "Оловянные солдатики" - московские рок-пионеры, чей магнитоальбом (чуть ли не первый в стране) разлетелся по городам и весям в 1972 году.
"Пиф-паф, ой-ой-ой!" (1980)
В этом мультфильме пародируются различные театральные жанры. Сюжет о зайчике и охотнике проходит через ряд трансформаций, и тут приходит время для "экспериментальной постановки". Конечно, это модная рок-опера, веяние капстран! Не знаю, кто участвовал в записи музыки, но рок-фрагменты звучат весьма басовито и увесисто. Оцените цитату из "Иисус Христос - суперзвезда" и фигуру лидера группы - чем не Владимир Мулявин?
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