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Мой дом, не мой кот: фото о котах, которые гуляют по чужим домам

Мой дом, не мой кот: фото о котах, которые гуляют по чужим домам (14 фото)

Автор:
04 апреля 2021 12:58
Метки: животные   интересно   коты   фото   
281
14

Может люди и думают, что одомашнили котов, но их свободолюбивый дух дает о себе знать. Оттого эти питомцы часто уходят из дома, хотя могут заявиться в чужой дом. Или прийти к вам домой, как ни в чем ни бывало, хотя у вас никогда не было никакого кота...Словом, остается только понять их и простить. Да и как можно отказать таким лапочкам?

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Метки: животные   интересно   коты   фото   
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8k
Nikita Час назад
Однажды обнаружили, что наша привереда начала доедать всю еду. Жили на первом этаже, летом форточки открыты. Как потом выяснилось, соседский кот приходил ночью и доедал всю еду, оставленную нашей. Не знаю, что случилось, но он так обнаглели, что пришёл уже утром разок. Эта зараза прошла с кухни в гостиную, где мы спокойно смотрели телевизор, прошёл в центр комнаты и увидел нас! ТАК БЛИЗКО Штирлиц ещё не был к провал! Увидел открытую форточку в гостиной и рванул туда. Прыжок через кресло! Ещё провал. Внешняя створка оказалась закрыта..... Ударившись об неё бедолага провалился между рамами.... У него и так по жизни глаза были слегка на выкате, а тут от страха они стали ещё больше... Кот под общий смех был спасён и выпроводен на улицу.
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635
tiran 37 минут назад
"Это мой кот, но не мой дом" )))))))))))
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4k
RomaXz Час назад
У знакомого с работы так появился кот. Соседский стал к нему приходить, и в один момент просто решил остаться. Сосед сказал - раз так хочет жить у тебя, то пусть живёт.
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9k
Александр Час назад
У нас вечно отирается соседская кошка.
Соседка её не гладит, а ей это требуется. Мы её гладим и подкармливаем.
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