Мой дом, не мой кот: фото о котах, которые гуляют по чужим домам

Может люди и думают, что одомашнили котов, но их свободолюбивый дух дает о себе знать. Оттого эти питомцы часто уходят из дома, хотя могут заявиться в чужой дом. Или прийти к вам домой, как ни в чем ни бывало, хотя у вас никогда не было никакого кота...Словом, остается только понять их и простить. Да и как можно отказать таким лапочкам?