Мой дом, не мой кот: фото о котах, которые гуляют по чужим домам

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Может люди и думают, что одомашнили котов, но их свободолюбивый дух дает о себе знать. Оттого эти питомцы часто уходят из дома, хотя могут заявиться в чужой дом. Или прийти к вам домой, как ни в чем ни бывало, хотя у вас никогда не было никакого кота...Словом, остается только понять их и простить. Да и как можно отказать таким лапочкам?
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"Мой дом и три поколения не моих котов. Два года назад начала подкармливать ту, которая теперь уже бабушка"
"Когда я оставляла окно в машине приоткрытым, я ожидала, что сюда могут налететь жуки, но не ожидала кота"
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