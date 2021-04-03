Миф «об экологическом индейце», или о чем молчат эко-активисты

На территории современных Соединенных Штатов Америки дела обстояли не лучше. Эрнандо де Сото в 1539-1543 гг. во главе экспедиции, насчитывавшей множество людей, прошел по территории 10 штатов (от Флориды до Луизианы), не испытывая каких-либо сложностей с передвижением. При этом конкистадоры вели с собой большое количество лошадей и даже свиней.



В настоящее время ученые утверждают, что значительная часть густых тропических лесов Америки сформирована в результате своеобразного природного «эффекта отскока». Болезни, которые привезли европейцы в Новый свет, а также военные действия, рабство, вытеснение коренных народов с их земель и геноцид существенно сократили население. По некоторым оценкам вымерло около 95% коренных жителей. Для примера, в Перу из 9 млн. индейцев в 1520 году к 1620 году выжило лишь 670 тыс. Повторное заселение проходило достаточно медленно: к 1750 году во всей Северной Америке было примерно 1,3 млн. европейцев и рабов. Население же всей Латинской Америки составляло лишь 12 млн. человек, включая индейцев. Все эти факты свидетельствуют о том, что долгое время влияние человека на окружающую среду практически отсутствовало, что позволило природе восстановиться.



Миф «о нетронутой среде», «экологическом индейце» или «о благородном дикаре» служит нам наглядным напоминанием о короткой человеческой памяти. Люди склонны делать выводы на основании текущего положения вещей, забывая о прошлом. Регионы с низкой плотностью населения рассматриваются как островки первозданной природы, где не ступала нога человека, хотя всего 500 лет назад там находились огромные города, были проложены дороги и возделывались поля.