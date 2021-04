Миф «об экологическом индейце», или о чем молчат эко-активисты

Понятие мифа «о нетронутой среде» (pristine myth) было введено Вильямом М. Деневаном (William M. Denevan) в 1992 году в статье «Миф о нетронутой среде: пейзаж Америки в 1492 году» (The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492).



Статья посвящена необычайно распространенному заблуждению о том, что индейцы доколумбовой Америки жили в гармонии с природой, плотность населения была низкой, а влияние людей на окружающую среду минимальным.



Непроходимые джунгли Амазонки с их колоссальным биоразнообразием и густые тропические леса Мексики и Гватемалы служат, казалось бы, неоспоримым подтверждением правдивости данного утверждения, а потому современные эко-активисты постоянно поднимают шум об уничтожении «первобытных лесов» этой части нашей планеты.



Правдоподобность мифа лишь усиливается наслаиванием другого заблуждения, связанного с верой современного человека в технологическую отсталость индейцев доколумбовой Америки.