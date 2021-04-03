Миф «об экологическом индейце», или о чем молчат эко-активисты

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Индейцы доколумбовой Америки жили в гармонии с природой, плотность населения была низкой, а влияние людей на окружающую среду минимальным. Так ли это было на самом деле?
Понятие мифа «о нетронутой среде» (pristine myth) было введено Вильямом М. Деневаном (William M. Denevan) в 1992 году в статье «Миф о нетронутой среде: пейзаж Америки в 1492 году» (The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in 1492).
Статья посвящена необычайно распространенному заблуждению о том, что индейцы доколумбовой Америки жили в гармонии с природой, плотность населения была низкой, а влияние людей на окружающую среду минимальным.
Непроходимые джунгли Амазонки с их колоссальным биоразнообразием и густые тропические леса Мексики и Гватемалы служат, казалось бы, неоспоримым подтверждением правдивости данного утверждения, а потому современные эко-активисты постоянно поднимают шум об уничтожении «первобытных лесов» этой части нашей планеты.
Правдоподобность мифа лишь усиливается наслаиванием другого заблуждения, связанного с верой современного человека в технологическую отсталость индейцев доколумбовой Америки.
Статья посвящена необычайно распространенному заблуждению о том, что индейцы доколумбовой Америки жили в гармонии с природой, плотность населения была низкой, а влияние людей на окружающую среду минимальным.
Непроходимые джунгли Амазонки с их колоссальным биоразнообразием и густые тропические леса Мексики и Гватемалы служат, казалось бы, неоспоримым подтверждением правдивости данного утверждения, а потому современные эко-активисты постоянно поднимают шум об уничтожении «первобытных лесов» этой части нашей планеты.
Правдоподобность мифа лишь усиливается наслаиванием другого заблуждения, связанного с верой современного человека в технологическую отсталость индейцев доколумбовой Америки.
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Данные археологических раскопок и письменные источники, однако, говорят о том, что Америка до прихода европейцев была достаточно плотно заселена. Испанский священник Бартоломе Де лас Касас так описывал увиденное им:
"Все, открытые к 1549 году, земли так густо населены людьми, что напоминают пчелиный улей. Это выглядит так, будто Господь поместил все человечество либо большую его часть на эти земли."
Ученые оценивают общую численность населения в Южной, Центральной и Северной Америках примерно в 50-100 млн. человек, при этом 40-80 млн. человек достаточно, чтобы "пустых" земель не существовало. Огромные города и интенсивное сельское хозяйство не могли не влиять на окружающую природу.
"Все, открытые к 1549 году, земли так густо населены людьми, что напоминают пчелиный улей. Это выглядит так, будто Господь поместил все человечество либо большую его часть на эти земли."
Ученые оценивают общую численность населения в Южной, Центральной и Северной Америках примерно в 50-100 млн. человек, при этом 40-80 млн. человек достаточно, чтобы "пустых" земель не существовало. Огромные города и интенсивное сельское хозяйство не могли не влиять на окружающую природу.
Мужская и женская фигуры. Наярит, 300 гг. до н.э. - 300 гг. н.э.. Коллекция Gardiner Museum, Toronto.
Флора и фауна джунглей Амазонки, вероятно, были более разнообразны в далеком прошлом, т.к. индейцы сжигали и расчищали леса для создания поселений, дорог, сельскохозяйственных участков. В этой части континента сложно найти землю без следов древних пожаров. Кроме того, породный состав лесов также свидетельствует о влиянии людей, которые выборочно сохраняли "полезные" деревья, уничтожая не приносящие пользы. Таким образом, пятьсот лет назад в Амазонии было меньше деревьев, чем сейчас. Существовавшие в то время леса больше напоминали сады, парки и заповедники, чем бескрайние просторы первозданной природы.
Говоря о непроходимых лесах Мексики и Гватемалы, стоит помнить о том, что одной из вероятных причин упадка цивилизации майя считается экологическая катастрофа. Люди майя активно вырубали и сжигали деревья, окружавшие их города. Делалось это как для расчистки территории, так и для строительных нужд, в том числе для производства штукатурки.
В центральной Мексике интенсивное сельское хозяйство привело к эрозии почв, что, рано или поздно, вероятно, стало бы причиной заката цивилизации ацтеков даже без участия европейцев.
Говоря о непроходимых лесах Мексики и Гватемалы, стоит помнить о том, что одной из вероятных причин упадка цивилизации майя считается экологическая катастрофа. Люди майя активно вырубали и сжигали деревья, окружавшие их города. Делалось это как для расчистки территории, так и для строительных нужд, в том числе для производства штукатурки.
В центральной Мексике интенсивное сельское хозяйство привело к эрозии почв, что, рано или поздно, вероятно, стало бы причиной заката цивилизации ацтеков даже без участия европейцев.
Реконструкция поселения культуры Кахокия. Уильям Исемингер, 1982. Коллекция Cahokia Mounds State Historic Site, Illinois.
На территории современных Соединенных Штатов Америки дела обстояли не лучше. Эрнандо де Сото в 1539-1543 гг. во главе экспедиции, насчитывавшей множество людей, прошел по территории 10 штатов (от Флориды до Луизианы), не испытывая каких-либо сложностей с передвижением. При этом конкистадоры вели с собой большое количество лошадей и даже свиней.
В настоящее время ученые утверждают, что значительная часть густых тропических лесов Америки сформирована в результате своеобразного природного «эффекта отскока». Болезни, которые привезли европейцы в Новый свет, а также военные действия, рабство, вытеснение коренных народов с их земель и геноцид существенно сократили население. По некоторым оценкам вымерло около 95% коренных жителей. Для примера, в Перу из 9 млн. индейцев в 1520 году к 1620 году выжило лишь 670 тыс. Повторное заселение проходило достаточно медленно: к 1750 году во всей Северной Америке было примерно 1,3 млн. европейцев и рабов. Население же всей Латинской Америки составляло лишь 12 млн. человек, включая индейцев. Все эти факты свидетельствуют о том, что долгое время влияние человека на окружающую среду практически отсутствовало, что позволило природе восстановиться.
Миф «о нетронутой среде», «экологическом индейце» или «о благородном дикаре» служит нам наглядным напоминанием о короткой человеческой памяти. Люди склонны делать выводы на основании текущего положения вещей, забывая о прошлом. Регионы с низкой плотностью населения рассматриваются как островки первозданной природы, где не ступала нога человека, хотя всего 500 лет назад там находились огромные города, были проложены дороги и возделывались поля.
В настоящее время ученые утверждают, что значительная часть густых тропических лесов Америки сформирована в результате своеобразного природного «эффекта отскока». Болезни, которые привезли европейцы в Новый свет, а также военные действия, рабство, вытеснение коренных народов с их земель и геноцид существенно сократили население. По некоторым оценкам вымерло около 95% коренных жителей. Для примера, в Перу из 9 млн. индейцев в 1520 году к 1620 году выжило лишь 670 тыс. Повторное заселение проходило достаточно медленно: к 1750 году во всей Северной Америке было примерно 1,3 млн. европейцев и рабов. Население же всей Латинской Америки составляло лишь 12 млн. человек, включая индейцев. Все эти факты свидетельствуют о том, что долгое время влияние человека на окружающую среду практически отсутствовало, что позволило природе восстановиться.
Миф «о нетронутой среде», «экологическом индейце» или «о благородном дикаре» служит нам наглядным напоминанием о короткой человеческой памяти. Люди склонны делать выводы на основании текущего положения вещей, забывая о прошлом. Регионы с низкой плотностью населения рассматриваются как островки первозданной природы, где не ступала нога человека, хотя всего 500 лет назад там находились огромные города, были проложены дороги и возделывались поля.
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Все подобные статейки - с подачи Билла Гейтса, который считает что на Земле больше миллиона людей не должно жить - а то как-то тесно.
учитывая, что испанцы и португальцы перерезали около 150млн. в Южной и Центральной Америке, а англичане и французы около 100млн. в Северной, и ведь они убили не всех.
Отбить желание размножаться - это многого стоит!
Неужели "белая раса" - глупая тупиковая ветвь?