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Миф «об экологическом индейце», или о чем молчат эко-активисты

Миф «об экологическом индейце», или о чем молчат эко-активисты (3 фото)

Автор:
03 апреля 2021 19:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: древний мир   индейцы   интересные факты   история   мифы и реальность   природа   прошлое   экология   
349
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Индейцы доколумбовой Америки жили в гармонии с природой, плотность населения была низкой, а влияние людей на окружающую среду минимальным. Так ли это было на самом деле?
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Метки: древний мир   индейцы   интересные факты   история   мифы и реальность   природа   прошлое   экология   
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6  комментариев
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20k
Седой Бегемот 42 минуты назад
Из крайности в крайность. Сейчас пытаются убедить, что природа крайне хрупкая штука. Одна корова пернула - выброс метана - десять дубов в соседнем лесу повалились. На самом деле природа успешно пережила мощные извержения вулканов, падения больших метеоритов и ледниковые периоды.
Все подобные статейки - с подачи Билла Гейтса, который считает что на Земле больше миллиона людей не должно жить - а то как-то тесно.
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5k
hhwost 24 минуты назад
народу в Америках было в несколько раз больше, вообще-то.
учитывая, что испанцы и португальцы перерезали около 150млн. в Южной и Центральной Америке, а англичане и французы около 100млн. в Северной, и ведь они убили не всех.
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41k
doker 51 минуту назад
Самое интересное из последних изобретений "белого человека" - уничтожение людей без применения насилия.

Отбить желание размножаться - это многого стоит!
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7k
Andrei doker 36 минут назад
Вот только что-то не у тех отбило, те, у кого бы стоило, размножаются ударными темпами, в том числе благодаря медицине "белого человека".
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41k
doker Andrei 21 минуту назад
Ну так и две Мировые войны белые белых резали.

Неужели "белая раса" - глупая тупиковая ветвь?
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https://www.a-gallery.ru/blog История, искусство и легенды доколумбовой Америки
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