Удивительные окаменелости, в существование которых сложно поверить

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Чего только природа не творила с живыми существами в ходе эволюции - какие только формы и виды они не принимали. И сегодня, раскапывая подобные штуки, люди удивляются - да как такое вообще могло жить на Земле
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Белемнит (Passaloteuthis bisulcata). Белемниты - это вымерший отряд головоногих моллюсков, существовавший в мезозойскую эру, от нижней юры до верхнего мела.
Фораминиферы - одноклеточные, обитающие в океане организмы, которые делают твердую раковину из карбоната кальция
Каждое сохранившееся существо, которое вы видите, представляет собой одну клетку. Это уникальный вид фораминифер, называемый фузулинидами.
Авторский пост
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