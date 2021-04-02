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Удивительные окаменелости, в существование которых сложно поверить

Удивительные окаменелости, в существование которых сложно поверить (22 фото)

Автор:
02 апреля 2021 12:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   животные   окаменелости   палеонтология   природа   эволюция   
1795
22

Чего только природа не творила с живыми существами в ходе эволюции - какие только формы и виды они не принимали. И сегодня, раскапывая подобные штуки, люди удивляются - да как такое вообще могло жить на Земле

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Метки: Исторические факты   животные   окаменелости   палеонтология   природа   эволюция   
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5  комментариев
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16k
Ego sum qui sum Час назад
это прям готовое название для бюджетного ужастика
"Древний плотоядный червь-пенис"
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Example 6.2.6 Полчаса назад
Дунклеостей
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689
jug Полчаса назад
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