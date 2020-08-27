35 героев, сумевших победить в борьбе с лишним весом

1. "Сбросила 115 кг с помощью диеты, физических упражнений и избавления от негативных мыслей о себе"
2. "Мне кажется, мое лицо на втором фото в точности объясняет, о чем я думаю. Сам в шоке, чего я смог достичь за 150 дней"
3. "Я начала свой путь к здоровью три года назад и теперь вижу, что ему нет конца"
4. "Не хотел, чтобы сын рос, навещая мою могилу"
5. "Мой прогресс за три года"
6. "Похудела на 60 кг, придерживаясь низкоуглеводной диеты. Слева мне 19 лет, справа - я сейчас, в 29 лет"
7. "Со 190 кг до 77 кг - 1 апреля 2017 года и 18 декабря 2018 года. Только физкультура и здоровое питание с дефицитом калорий!"
8. "Со 130 кг до 60 кг. Ура!"
9. "Да, я немного изменился"
10. "Было 205 кг, стало 77 кг. Неплохой прогресс"
11. "В том же месте, но с разницей в два года"
12. "Сбросил почти 80 кг, чтобы приносить пользу своей команде"
13. "88 килограммов долой! За два года. Наконец-то мне нравится то, что я вижу в зеркале"
14. "9 сентября 2018 года и 9 сентября 2019 года"
15. "До и после изменения образа жизни"
16. "Прогресс за 6 лет. Со 150 кг до 90 кг"
17. "Сбросили половину своего веса за полтора года. Пришлось сделать ушивани желудка"
18. "Я на Кубе - три года назад и на прошлой неделе"
19. "Пришлось очень сильно потрудиться, но оно того стоило"
20. "Прогресс за три года"
21. "Со 192 кг до 80 кг"
22. "Отказался от фастфуда, начал есть здоровую пищу и регулярно ходить в спортзал. Результат за год"
23. "Сбросила 77 кг за 2 года и 3 месяца"
24. "Наконец-то мы можем поехать в Диснейленд и покататься на аттракционах"
25. "Январь 2016 - ноябрь 2018. 113 кг и 74 кг"
26. "Немного мотивации: мой прогресс за год!"
27. "Пять лет назад на Рождество мне тоже подарили часы"
28. "От 185 кг - к полумарафону!"
29. "Было 220 кг, а теперь 95 кг. Результат за 17 месяцев"
30. "Два года назад я весил больше 225 кг. Сейчас - 120 кг. Рад, что не стал больше ждать и взялся за себя"
31. "Я достигла своей цели. Это заняло 2 года. Было 152 кг, стало 72 кг"
32. "После 18 месяцев на кето-диете я потерял более 90 кг. Самому не верится"
33. "Было - стало"
34. "Решил заняться собой и похудеть. Прошло два года"
35. "Было 105 кг, стало 55 кг. Сделала рукавную гастропластику три года назад и полностью поменяла образ жизни"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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