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35 героев, сумевших победить в борьбе с лишним весом

35 героев, сумевших победить в борьбе с лишним весом (36 фото)

Автор:
27 августа 2020 10:54
Сообщество : Жизнь
Метки: До и после похудения   было и стало   было стало   до и после   лишний вес   похудели   похудение   сброс веса   
611
36
Похудение - дело непростое, требует большой дисциплины, смелости и огромной силы воли. Люди, которые смогли взять себя в руки и сбросить лишний вес, вызывают уважение. А их истории, без сомнения, вдохновляют.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: До и после похудения   было и стало   было стало   до и после   лишний вес   похудели   похудение   сброс веса   
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4  комментария
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
схера ли они герои?! потому что жрали как не в себя, а когда органы начали отказывать, опомнились? к геройству это относится так же как летание в трусах поверх трико
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5k
Elena Ki 51 минуту назад
Главное, как жирные - так легко фоткаются полуголые. А как "сделали тело", все в закрытых одеждах (тетки). Потому что хвастаться особо и нечем. Тощая корова - еще не газель.
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5k
Elena Ki 53 минуты назад
На 21-й у тетки ноги - как гадюка морщеная. И из-под майки лишняя кожа лезет в районе проймы.
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23k
parallax 2 часа назад
Уважени заслуживают те, кто не отжирается до свиноподобного состояния, а постоянно следит за своим телом.
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