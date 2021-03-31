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Закавказье. Берег Черного Моря. Затерянный среди заросших горных склонов заброшенный советский санаторий.
Постапокалипсис, такой, каким нам обычно показывают мир без людей в играх и фильмах.
Далее со слов автора: Новые технологии — классная штука. Теперь наработки по спутниковым снимкам я проверяю не выходя из машины: при правильном подходе квадрокоптер летает на 3 километра, а значит просматривается 6 км. береговой полосы в обе стороны. Искать руины советского наследия с появлением чудо-машины стало значительно проще, да и фотографии с «высоты птичьего полёта» получаются интересными.
Правда, чтобы заглянуть внутрь, все ещё нужно идти пешком. Но теперь, мы точно знаем куда идти и времени на разведку тратить не придётся…
Далее со слов автора: Новые технологии — классная штука. Теперь наработки по спутниковым снимкам я проверяю не выходя из машины: при правильном подходе квадрокоптер летает на 3 километра, а значит просматривается 6 км. береговой полосы в обе стороны. Искать руины советского наследия с появлением чудо-машины стало значительно проще, да и фотографии с «высоты птичьего полёта» получаются интересными.
Правда, чтобы заглянуть внутрь, все ещё нужно идти пешком. Но теперь, мы точно знаем куда идти и времени на разведку тратить не придётся…
Пока команда собиралась, погода переменилась. Кучи облаков стянулись в одно бесконечное серое полотно и с неба зарядил мелкий, не по южному холодный дождь. У низкого сезона есть как плюсы, так и свои минусы.
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Надо сказать мрачная погода и атмосфера поздней осени намного лучше соответствовала духу заброшенного места. На фоне свинцового неба заросшие руины санатория смотрелись особенно мрачно.
Здание так сильно заросло «лианами», что казалось, сама природа хочет спрятать от людских глаз последние следы исчезнувшей цивилизации…
Здание так сильно заросло «лианами», что казалось, сама природа хочет спрятать от людских глаз последние следы исчезнувшей цивилизации…
Входы в санаторий — открыты нараспашку. Через открытые окна и двери внутрь тянутся жгуты ползучих растений. Удивительная сила у местной природы — она захватывает здания не только снаружи, но и изнутри.
Стоило нам дойти до укрытия цели, как погода снова переменилась и тучи начали понемногу расходится.
Лес разросся, ла и сами балконы охвачены растительностью — моря почти не видно и значит нужно подняться ещё выше.
Этажи соединяются между собой несколькими массивными лестницами. Лифтов нет. Ветхие ступеньки натужно поскрипывают с каждым шагом и приходиться держаться за пыльные перила, отшлифованные тысячами ладоней советских отдыхающих. Санаторий построили в пятидесятые годы прошлого века, он проработал до развала СССР, а затем закрылся и долгие годы ветшал без дела. Попытки отреставрировать и продать здание не увенчались успехом и теперь оно стоит заброшенным…
Неудивительно, если по советским меркам санаторий был отличным, то сейчас мало кого устроят небольшие тесные номера и удобства «на этаже». С другой стороны, лично мне приятно было бы остановиться на ночь в месте, где сохранились аутентичные интерьеры времён СССР.
Увы, здесь не осталось ни аутентичности, ни прибавилось комфорта. На фото ниже, туалетные комнаты расположенные по бокам здания.
А так выглядят номера. Аскетично, не правда ли? Большинство номеров почему-то одноместные, наверное, в советские годы сюда приезжали лечиться, а не отдыхать всей семьёй.
Зато стоит выйти на балкон и красота неимоверная. Место красивое и уединенное. Виды на море и полное отсутствие людей, чем не сказка?
Надо признать, что снаружи дворец для пролетариата выглядит более роскошно. Пышный снаружи и скромный внутри. К сожалению нельзя по достоинству оценить обстановку номеров и самого санатория, так как из утвари осталось несколько шкафов да старое радио…
А также пара кресел, которые кто-то принёс на центральный балкон. Если бы погода давала хоть небольшую надежду на красивый закат я бы тоже развалившись в кресле, подождал завершения дня…
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