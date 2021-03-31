Заброшенный советский санаторий

Постапокалипсис, такой, каким нам обычно показывают мир без людей в играх и фильмах.



Далее со слов автора: Новые технологии — классная штука. Теперь наработки по спутниковым снимкам я проверяю не выходя из машины: при правильном подходе квадрокоптер летает на 3 километра, а значит просматривается 6 км. береговой полосы в обе стороны. Искать руины советского наследия с появлением чудо-машины стало значительно проще, да и фотографии с «высоты птичьего полёта» получаются интересными.



Правда, чтобы заглянуть внутрь, все ещё нужно идти пешком. Но теперь, мы точно знаем куда идти и времени на разведку тратить не придётся…