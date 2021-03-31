FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 918 постов • 208 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Заброшенный советский санаторий

Заброшенный советский санаторий (20 фото)

Автор:
31 марта 2021 09:18
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенный советский санаторий   заброшенка   здание   интересно   санаторий   фото   
270
20
Закавказье. Берег Черного Моря. Затерянный среди заросших горных склонов заброшенный советский санаторий.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Заброшенный советский санаторий   заброшенка   здание   интересно   санаторий   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
cfhfwby 15 минут назад
Если это Абхазия, то там такого добра завались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby Полчаса назад
Всё кривое, гнутое, ни одного прямого угла, не удивительно что его забросили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я родила отвратительных людей»: женщины, возненавидевшие своих детей (12 фото) «Я родила отвратительных людей»: женщины, возненавидевшие своих детей (12 фото) 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах Интересные кадры в разрезе, показывающие внутреннее устройство вещей Интересные кадры в разрезе, показывающие внутреннее устройство вещей
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1061380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными
3
156
27 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся неправдоподобными
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
1
42
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
0
45
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
9 порочных фактов про Александра Сергеевича Пушкина
1
20
9 порочных фактов про Александра Сергеевича Пушкина
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#Россия#интересное#СССР#подборка#позитив#автомобили#факты#настроение
#фото#животные#прикол#дтп#люди#аварии#автомир#забавно#авария дня#смешные
#история#интересно#приколы#кино#авто аварии#дикие животные#прикольные#суэцкий канал#комментарии#сша

На что жалуетесь?

Вернуться