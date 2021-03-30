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Хочу верить: фантастические снимки НЛО Билли Майера

Хочу верить: фантастические снимки НЛО Билли Майера (28 фото)

Автор:
30 марта 2021 17:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: билли майер   инопланетяне   нло   секретные материалы   уфология   фотографии   
639
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Если эти фотографии кажутся вам смутно знакомыми, вы не ошибаетесь: именно снимок Билли Майера использовали создатели сериала «Секретные материалы» для знаменитого постера «Хочу верить» в кабинете Малдера. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой серии фотографий 1975 года от известного «контактёра» с внеземными существами.

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Метки: билли майер   инопланетяне   нло   секретные материалы   уфология   фотографии   
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Ego sum qui sum Час назад
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Александр 22 минуты назад
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Александр 22 минуты назад
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