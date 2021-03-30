Хочу верить: фантастические снимки НЛО Билли Майера

Если эти фотографии кажутся вам смутно знакомыми, вы не ошибаетесь: именно снимок Билли Майера использовали создатели сериала «Секретные материалы» для знаменитого постера «Хочу верить» в кабинете Малдера. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой серии фотографий 1975 года от известного «контактёра» с внеземными существами.
Эти фотографии в 1975 году сделал «Билли» Эдуард Альберт Майер, контактер с инопланетной жизнью и основатель Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschafter und Geisteswissenschafter und Ufologiestudien (Свободное сообщество интересов в области пограничных и духовных наук и уфологических исследований), и они якобы демонстрируют межзвездные визиты космического корабля с планеты Эрра. Два снимка запечатлели НЛО, медленно плывущий над городом Берг Румликон, в Швейцарии, 14 июня 1975 года в 13:16 и 13:20, и четыре снимка запечатлели НЛО в лесистом районе Шмидрути, Швейцария, 18 марта 1975 года, с 16:45 до 17:40.
Серия фотографий Майера относится к числу наиболее известных изображений феномена НЛО в истории, в частности благодаря одному снимку, который попал на постер «Хочу верить» в популярном сериале «Секретные материалы» и до сих пор порождает бесчисленные мемы на тему инопланетян.
Плакат висел в офисе специального агента ФБР Фокса Малдера в течение первых трех сезонов, но в четвертом его поменяли в связи с иском об интеллектуальной собственности, поданным Майером: создатели сериала не получали от него разрешения на использование изображения. В перезапуске 2016 года создатели сериала оплошность исправили и получили разрешение Майера на использование двух его фотографий в трейлере.
Подполковник Венделл Стивенс был пилотом ВВС США, который собирал материалы, связанные с НЛО, для проекта «Синяя книга». После выхода на пенсию он продолжил расследование более 100 случаев, связанных с НЛО. Одним из таких случаев было НЛО, замеченное «Билли» Эдуардом Альбертом Майером из Швейцарии. Когда Венделл наткнулся на дело Майера, он собрал команду частных исследователей из США, чтобы исследовать снимки Майера в лабораториях, включая Лабораторию реактивного движения НАСА, в попытке определить их подлинность. Майер напрямую передал снимки Стивенсу или продал по цене проявки. Пятилетнее расследование легло в основу документального фильма 1982 года «Contact».
С 1960-х годов до начала 1980-х Мейер сделал 1476 фотографий и снял 34 видео, из которых около 600 фотографий и 9 видео были с НЛО.
Источник:
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