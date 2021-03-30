Хочу верить: фантастические снимки НЛО Билли Майера

Подполковник Венделл Стивенс был пилотом ВВС США, который собирал материалы, связанные с НЛО, для проекта «Синяя книга». После выхода на пенсию он продолжил расследование более 100 случаев, связанных с НЛО. Одним из таких случаев было НЛО, замеченное «Билли» Эдуардом Альбертом Майером из Швейцарии. Когда Венделл наткнулся на дело Майера, он собрал команду частных исследователей из США, чтобы исследовать снимки Майера в лабораториях, включая Лабораторию реактивного движения НАСА, в попытке определить их подлинность. Майер напрямую передал снимки Стивенсу или продал по цене проявки. Пятилетнее расследование легло в основу документального фильма 1982 года «Contact».