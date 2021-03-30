ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!
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Когда вместо мозга силикон, Вот что тогда получается.... Хотелось бы сказать, что это сон, Да то и дело такие встречаются!!!
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