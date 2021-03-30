FISHKINET
Корабль в Суэцком канале вытащили! Ура!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3214 постов • 1715 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Веселые картинки

Веселые картинки (34 фото)

Автор:
30 марта 2021 07:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   мемы.   смешные картинки   
1142
34
Свернуть все комментарии под фото
Смешные и не очень картинки с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   мемы.   смешные картинки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Вот ни фига не тонкое у нее "дело".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной 12 минут назад
Комментарий к фото
Легковой выезжает на разгонную полосу. Как только он ее займет, треугольник уже не работает. Далее при взаимном перестроении у грузовика помеха справа, он и должен пропустить и уж потом перестроиться... Ответ 11.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Добрый Алабай Полчаса назад
Комментарий к фото
Вспомнилось.
Из рецептов цыганской кухни.
1. Украдите кастрюлю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк Полчаса назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Полчаса назад
Комментарий к фото
Здесь мы видим перекресток. Перестроение на перекрестке запрещено. Легковой, уже занял полосу (то есть, уже проехал перекресток). Действие знака "Уступи дорогу" окончено. Включается правило "пропусти помеху справа". Ответ: 11.
А вообще, разметка некорректная. Если представить этот перекресток, как Т-образный, то на въезде, двигаться по левой полосе, в принципе нельзя, поворот направо, можно совершать, только из крайней правой полосы (за исключением длинномеров). Тут, в принципе, даже знак не нужен. Возможно, знак установлен, именно для фур, которые не могут вписаться в поворот по правой полосе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
АнтонПолднев Полчаса назад
Комментарий к фото
Звиздёж. Убили бы не успела из дома выйти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® 43 минуты назад
Комментарий к фото
У меня для вас плохая новость: это не пыльца...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
Мсье пробовал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Егор 44 минуты назад
Комментарий к фото
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® 50 минут назад
Комментарий к фото
Люциферы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® 51 минуту назад
Комментарий к фото
Обычные кинопробы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
Вилиян 54 минуты назад
Комментарий к фото
Кто Вам дал права?! Триугольник никто не замечает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexandr Barhudarov Вилиян 49 минут назад
Комментарий к фото
тут намек что уже выехал и проехал знак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
alexis Вилиян Полчаса назад
Комментарий к фото
А для чего он тут? Уступать едущим с обочины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Nikolay Fomin 55 минут назад
Комментарий к фото
К слрву в оригинале собака какая-то грустная, а это нечто, нечто веселое)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Юрий Час назад
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
arhshed 2 часа назад
Комментарий к фото
Да на кортах он, видно же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
BuG 2 часа назад
Комментарий к фото
Грузовик вроде. При одновременном перестроении помеха справа работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 2 часа назад
Комментарий к фото
На мосту перестраиваться нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Юрий Taximaxi Час назад
Комментарий к фото
Разворачиваться там нельзя
8.11. Разворот запрещается:
на пешеходных переходах;
в тоннелях;
на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
на железнодорожных переездах;
в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;
в местах остановок маршрутных транспортных средств.
Ну и движение задним ходом

А какой пункт про перестроение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Taximaxi Час назад
Комментарий к фото
Это почему? Разметка не запрещает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Taximaxi Полчаса назад
Комментарий к фото
Я даже не удивлен вашему нику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Добрый Алабай Cornho 21 минуту назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›