СССР в 1958 году

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Когда в конце 50-х в СССР приехал фотограф Джон Шульц, иностранные туристы русским людям были в диковинку, а фотографы да еще и с современной техникой вообще сродни инопланетянам. Шульц, наверное, смотрел в ответ с не меньшим любопытством и удивлением. Поэтому его фотографии повседневной жизни советских людей получились довольно интересными.
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