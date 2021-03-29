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СССР в 1958 году

СССР в 1958 году (42 фото)

Автор:
29 марта 2021 15:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   фото   
896
42
Когда в конце 50-х в СССР приехал фотограф Джон Шульц, иностранные туристы русским людям были в диковинку, а фотографы да еще и с современной техникой вообще сродни инопланетянам. Шульц, наверное, смотрел в ответ с не меньшим любопытством и удивлением. Поэтому его фотографии повседневной жизни советских людей получились довольно интересными.
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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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2k
Владимир 3 часа назад
видно по фоткам,что ходил,вынюхивал,высматривал негатив.
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4k
Sanar 2 часа назад
Был пост с фото 1959 года намного интересней
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