Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе

Между тем, напряженность между Россией и Западом растет и в северных широтах. Так, в районе проведения испытаний российских гиперзвуковых ракет, для запуска которых в море вышел авианесущий крейсер "Адмирал Горшков". был замечен британский самолет-шпион R-135W. "Адмирал Горшков" совершил, по крайней мере, четыре пуска новейших ракет "Циркон", летящих со скоростью до 10 тысяч км/ч. Ракеты должны поступить на вооружение в следующем году.





It comes after a British spy plane monitored Russian war games in the Arctic where Moscow says it has completed initial tests on a new hypersonic missile, local media says.



An RC-135W Rivet Joint reconnaissance jet flown by the RAF is said to have circled the skies near where the Kremlin's Admiral Gorshkov frigate sailed off Russia's northern coast this week.



The Gorskhov has carried out at least four test launches of the new 6,100mph Zircon missile, which is expected to go into service next year and which defence chiefs boasted had 'hit the bullseye' in testing.



Vladimir Putin sees the Mach 8 Zircon as his missile of choice to target US cities in the event of a nuclear conflict, it is claimed.