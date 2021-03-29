Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе

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Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение проведением экспедиции "Умка-2021", в ходе которой сразу три атомные субмарины Северного флота всплыли рядом друг с другом в районе Северного полюса, проломив многометровый лед.
Владимир Путин высоко оценил операцию российских подводников, поднявших из-подо льда три атомные субмарины в непосредственной близости друг к другу в районе Северного полюса. Главком ВМФ РФ, адмирал Николай Евменов доложил Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021", в ходе которой три подводные лодки с ядерными ракетами всплыли из-под толстого льда в пределах взаимной видимости на расстоянии не более 300 метров, а военные самолеты пролетели над Северным полюсом. Операция прошла в районе Земли Александры - острова в архипелахе Земля Франца-Иосифа, где недавно была построена военная база.
В настоящее время Москва все активнее заявляет о своем лидерстве в Арктике, где, по некоторым оценкам, находится до четверти земных запасов нефти и газа. Ранее Путин цитировал оценку, согласно которой, стоимость акртических ископаемых может достигать $25 триллионов.
По мере того, как глобальное потепление заставляет таять полярные льды, обнажая арктические земли и открывая новые караванные пути, Россия, США, Канада, Дания и Норвегия, владеющие арктическими территориями, все активнее стараются застолбить свой приоритет в различных районах Арктики. В рамках утверждения арктического господства российские вооруженные силы в последние годы строят в полярномрегоне многочисленные сооружения, прокладывают пути, задействуют системы слеженияи воздушной обороны. Так, в рамках операции "Умка-2021" два истребителя МиГ-31, по словам Евменова, прошли над Северным полюсом. Ролик, опубликованный министерством обороны, показал их заправкус помощью самолета-заправщика. Что касается подводных лодок, то столь сложный маневр, по словам Евменова, они осуществили "впервые в истории российского флота".
Путин заявил, что действия подводников были беспрецедентными, похвалив их профессионализм. Также он отметил, что успех маневров доказал надежность российских вооружений в полярных условиях. Президент приказалвоенным продолжать арктические экспедиции и исследование приполярных областей для обеспечения безопасности России. По словам Путина, проведенная арктическая экспедиция не имеет аналогов ни в советской истории, ни в современной истории России.
Западные эксперты отмечают, что по мере роста напряженности в отношениях со странами Запада российские вооруженные силы увеличивают число учений и усложняют их программы.
Западные эксперты отмечают, что по мере роста напряженности в отношениях со странами Запада российские вооруженные силы увеличивают число учений и усложняют их программы.
Между тем, напряженность между Россией и Западом растет и в северных широтах. Так, в районе проведения испытаний российских гиперзвуковых ракет, для запуска которых в море вышел авианесущий крейсер "Адмирал Горшков". был замечен британский самолет-шпион R-135W. "Адмирал Горшков" совершил, по крайней мере, четыре пуска новейших ракет "Циркон", летящих со скоростью до 10 тысяч км/ч. Ракеты должны поступить на вооружение в следующем году.
It comes after a British spy plane monitored Russian war games in the Arctic where Moscow says it has completed initial tests on a new hypersonic missile, local media says.
An RC-135W Rivet Joint reconnaissance jet flown by the RAF is said to have circled the skies near where the Kremlin's Admiral Gorshkov frigate sailed off Russia's northern coast this week.
The Gorskhov has carried out at least four test launches of the new 6,100mph Zircon missile, which is expected to go into service next year and which defence chiefs boasted had 'hit the bullseye' in testing.
Vladimir Putin sees the Mach 8 Zircon as his missile of choice to target US cities in the event of a nuclear conflict, it is claimed.
It comes after a British spy plane monitored Russian war games in the Arctic where Moscow says it has completed initial tests on a new hypersonic missile, local media says.
An RC-135W Rivet Joint reconnaissance jet flown by the RAF is said to have circled the skies near where the Kremlin's Admiral Gorshkov frigate sailed off Russia's northern coast this week.
The Gorskhov has carried out at least four test launches of the new 6,100mph Zircon missile, which is expected to go into service next year and which defence chiefs boasted had 'hit the bullseye' in testing.
Vladimir Putin sees the Mach 8 Zircon as his missile of choice to target US cities in the event of a nuclear conflict, it is claimed.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Умка-2021 атомные подлодки владимир путин военное подводники рекордное всплытие северный полюс экспедиция
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Как если бы три таракана бегали всегда рядом, и их можно было прихлопнуть одним ударом тапка
Когда их там обнаружат, их там уже не будет!!! Кроме того, ведь ещё отрабатываются задачи по их прикрытию.
Думаю "партнёры" впечатление получили по полной!!!
Жаль! Надо было жахнуть!
Где взглянуть на "многометровый"?
Но для тупых задам его ещё раз: МНОГОметровый лёд где?
Третий раз повторять? Но это совсем уж для ПГМнутых будет...
Да и лодки, судя по расположению горизонтальных рулей на надстройке, это 667 проект, разработанный в 70-е годы.