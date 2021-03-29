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Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе

Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 11:34
Сообщество : Военное
Метки: Умка-2021   атомные подлодки   владимир путин   военное   подводники   рекордное всплытие   северный полюс   экспедиция   
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Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение проведением экспедиции "Умка-2021", в ходе которой сразу три атомные субмарины Северного флота всплыли рядом друг с другом в районе Северного полюса, проломив многометровый лед.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Умка-2021   атомные подлодки   владимир путин   военное   подводники   рекордное всплытие   северный полюс   экспедиция   
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4k
Артем Кощеев Час назад
Кто-нибудь, объясните, какой практический смысл держать три подводные лодки в непосредственной близости друг от друга? Это же делает их лёгкой мишенью.
Как если бы три таракана бегали всегда рядом, и их можно было прихлопнуть одним ударом тапка
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294
Александр Артем Кощеев 37 минут назад
Демонстрация ОДНОВРЕМЕННОГО всплытия в одной точке. Т.е. гипотетическая задача по одновременному пуску 16х3 боевых ракет по вероятному противнику!!!
Когда их там обнаружат, их там уже не будет!!! Кроме того, ведь ещё отрабатываются задачи по их прикрытию.
Думаю "партнёры" впечатление получили по полной!!!
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4k
Sanar 57 минут назад
Путин похвалил подводников за тройное проникновение
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130
pinbalist Час назад
Блин, а как рули глубины (это же они по бокам рубки?) выдерживают?
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627
Ermak Час назад
А если, не дай бог, с ними что-нибудь случится он тоже потом скажет: " они утонули..." ?
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21k
Сибиряк Час назад
а чё пусков не было что ли?

Жаль! Надо было жахнуть!
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8k
Vlad 2 часа назад
еще бы пульнуть в небо что-нибудь, было бы вооще замечательно. И пусть пиндистан попробует повторить, это вам не "на Луну слетать туда и обратно" без приключений и в одних памперсах.
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14k
dimitr 2 часа назад
"...проломив многометровый лед. "

Где взглянуть на "многометровый"?
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21k
Юрьевич dimitr Час назад
Видео внимательней смотри, потом глупые вопросы задавай.
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14k
dimitr Юрьевич 47 минут назад
Посмотрел. Вопрос тот же.
Но для тупых задам его ещё раз: МНОГОметровый лёд где?

Третий раз повторять? Но это совсем уж для ПГМнутых будет...
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5k
Max Юрьевич Полчаса назад
По фото там максимум 70-80см. Где "многометровость"?
Да и лодки, судя по расположению горизонтальных рулей на надстройке, это 667 проект, разработанный в 70-е годы.
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650
Ivan Max 6 минут назад
Какие 70-80? Там снега 40см и льда 30
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