Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе

По мере того, как глобальное потепление заставляет таять полярные льды, обнажая арктические земли и открывая новые караванные пути, Россия, США, Канада, Дания и Норвегия, владеющие арктическими территориями, все активнее стараются застолбить свой приоритет в различных районах Арктики. В рамках утверждения арктического господства российские вооруженные силы в последние годы строят в полярномрегоне многочисленные сооружения, прокладывают пути, задействуют системы слеженияи воздушной обороны. Так, в рамках операции "Умка-2021" два истребителя МиГ-31, по словам Евменова, прошли над Северным полюсом. Ролик, опубликованный министерством обороны, показал их заправкус помощью самолета-заправщика. Что касается подводных лодок, то столь сложный маневр, по словам Евменова, они осуществили "впервые в истории российского флота".