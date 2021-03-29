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Сообщество Треники&Вареники 2598 постов • 1043 подписчика подписаться
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Валя Зенкина

Валя Зенкина (2 фото)

Автор:
29 марта 2021 09:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Брестская крепость   война   героизм   
919
2
Подвиг девочки Вали Зенкиной

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Метки: Брестская крепость   война   героизм   
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8  комментариев
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185k
Игорь Автор поста 9 часов назад
Минусатор-аргументируй.
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Alex Игорь 9 часов назад
Просто он потомок недобитого фашиста
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49k
smakido Час назад
"... кто слабым был - сильным стал тогда, а кто сильным был - стал ещё сильней! И кричали враги пораженные:" Может русские заколдованы? Их сожжешь огнём, а они живут, их проткнешь стрелой, а они живут и сражаются! "(из х/д фильма" Судьба")
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66
Герман 8 часов назад
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Анонимный Трезвенник Герман 18 минут назад
Тут еще укрополицаи отличились.
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