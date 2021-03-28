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Просто интересные фотографии СССР.
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Лучшая работница Зуйского совхоза-завода «Крымская роза» Р.Е. Дударь собирает лепестки красной розы, 1952 год
Ил-18 на улице Малышева, Свердловск, 1977 год Транспортировка самолета на место будущей стоянки в парке Энгельса
Абхазия. Курорт Пицунда. Автопоезд, курсирующий между пляжем и пансионатами. Фотохроника ТАСС 1973 год.
Младший сержант милиции Ирина Пажинская, одна из лучших регулировщиц, за самоотверженную работу награждена медалью
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