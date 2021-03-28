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Советская эпоха в фотографиях разных лет

Советская эпоха в фотографиях разных лет (43 фото)

Автор:
28 марта 2021 20:29
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   люди   страна   
510
43

Просто интересные фотографии СССР.

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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   люди   страна   
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Александр Иванов 2 часа назад
После просмотра как то на душе добрее стало...
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