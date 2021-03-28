Бункер Сталина в Самаре

6.

Седьмой этаж (нумерация идёт с низу вверх).

Пару слов о защищённости бункера: почти все сооружение сверху прикрыто железобетонной плитой (так называемый "большой тюфяк", толщиной 2,9 м и лежащий прямо у поверхности).

Потом метровая песчаная подушка и "малый тюфяк" (бетонная плита толщиной 1,1 м). Такой многослойный "сэндвич" надежно защищал фактически от всех имевшихся в то время бомб.

А под всем этим еще метры земли, потом метровые стены верхнего "технического этажа". Объект имеет три независимых ввода электроэнергии плюс собственную дизельэлектростанцию.

Подача воды и отвод стоков двукратно зарезервированы. Воздух может поступать также двумя отдельными путями, но если понадобится, можно полностью отключится от внешнего мира и перейти на регенерацию воздуха.

Убежище могло выдержать прямое попадание самой большой на тот момент авиационной бомбы.

Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа, у Рузвельта - тоже в два.