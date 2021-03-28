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Бункер Сталина в Самаре

Бункер Сталина в Самаре (18 фото)

Автор:
28 марта 2021 20:04
Метки: Россия   СССР   Фотографии.   интересно   история   страна   
850
18
Бункер Сталина является пожалуй самым таинственным музеем Самары (официально он даже числится не как музей, а как объект МЧС России в Самарской области).
Долгие годы о существовании этого бункера не знали даже жители ближайших домов. В строжайшей секретности бункер для резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. В. Сталина был построен в Куйбышеве с февраля по октябрь 1942 года.
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Метки: Россия   СССР   Фотографии.   интересно   история   страна   
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Пару раз ходил. Нечего там смотреть, если честно.
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Albert GER 44 минуты назад
Шото здание обкома грустное на фото(где вход в музей). Это свежее фото?
Я в сети с брусчаткой и отремонтированной стеной нашел
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