Бункер Сталина в Самаре

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Бункер Сталина является пожалуй самым таинственным музеем Самары (официально он даже числится не как музей, а как объект МЧС России в Самарской области).
Долгие годы о существовании этого бункера не знали даже жители ближайших домов. В строжайшей секретности бункер для резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. В. Сталина был построен в Куйбышеве с февраля по октябрь 1942 года.
Долгие годы о существовании этого бункера не знали даже жители ближайших домов. В строжайшей секретности бункер для резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. В. Сталина был построен в Куйбышеве с февраля по октябрь 1942 года.
1.
Табличка у неприметного входа в бункер во дворе Самарской гос. академии культуры и искусства (СГАКИ). Раньше в этом здании находился ОБКОМ КПСС.
В строительстве принимало участие 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Из всех строителей бункера ныне известны лишь главный инженер проекта Ю.С. Островский, главный архитектор М.А. Зеленин и начальник геомаркшейдерских работ И. И. Дробинин.
Со всех была взята подписка о неразглашении государственной тайны, не имеющая срока давности. Грунт вывозился машинами ночью. Строители практически не покидали объект, питались в построенной здесь же столовой, а ночевали в общежитии во дворе обкома или прямо в подземных помещениях.
Работы велись круглосуточно, в две смены. Менее чем за год было вынуто 25 тысяч кубометров грунта, уложено 5 тысяч кубометров бетона. 6 января 1943 года госкомиссия официально приняла в эксплуатацию бункер Сталина. Рассекречен он был только в 1990 году.
В строительстве принимало участие 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Из всех строителей бункера ныне известны лишь главный инженер проекта Ю.С. Островский, главный архитектор М.А. Зеленин и начальник геомаркшейдерских работ И. И. Дробинин.
Со всех была взята подписка о неразглашении государственной тайны, не имеющая срока давности. Грунт вывозился машинами ночью. Строители практически не покидали объект, питались в построенной здесь же столовой, а ночевали в общежитии во дворе обкома или прямо в подземных помещениях.
Работы велись круглосуточно, в две смены. Менее чем за год было вынуто 25 тысяч кубометров грунта, уложено 5 тысяч кубометров бетона. 6 января 1943 года госкомиссия официально приняла в эксплуатацию бункер Сталина. Рассекречен он был только в 1990 году.
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3.
Схема бункера. Глубина бункера - 37 метров.
Бункер строили московские и харьковские метростроевцы, а также донбасские шахтёры.
Бункер строили московские и харьковские метростроевцы, а также донбасские шахтёры.
6.
Седьмой этаж (нумерация идёт с низу вверх).
Пару слов о защищённости бункера: почти все сооружение сверху прикрыто железобетонной плитой (так называемый "большой тюфяк", толщиной 2,9 м и лежащий прямо у поверхности).
Потом метровая песчаная подушка и "малый тюфяк" (бетонная плита толщиной 1,1 м). Такой многослойный "сэндвич" надежно защищал фактически от всех имевшихся в то время бомб.
А под всем этим еще метры земли, потом метровые стены верхнего "технического этажа". Объект имеет три независимых ввода электроэнергии плюс собственную дизельэлектростанцию.
Подача воды и отвод стоков двукратно зарезервированы. Воздух может поступать также двумя отдельными путями, но если понадобится, можно полностью отключится от внешнего мира и перейти на регенерацию воздуха.
Убежище могло выдержать прямое попадание самой большой на тот момент авиационной бомбы.
Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа, у Рузвельта - тоже в два.
Пару слов о защищённости бункера: почти все сооружение сверху прикрыто железобетонной плитой (так называемый "большой тюфяк", толщиной 2,9 м и лежащий прямо у поверхности).
Потом метровая песчаная подушка и "малый тюфяк" (бетонная плита толщиной 1,1 м). Такой многослойный "сэндвич" надежно защищал фактически от всех имевшихся в то время бомб.
А под всем этим еще метры земли, потом метровые стены верхнего "технического этажа". Объект имеет три независимых ввода электроэнергии плюс собственную дизельэлектростанцию.
Подача воды и отвод стоков двукратно зарезервированы. Воздух может поступать также двумя отдельными путями, но если понадобится, можно полностью отключится от внешнего мира и перейти на регенерацию воздуха.
Убежище могло выдержать прямое попадание самой большой на тот момент авиационной бомбы.
Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у Черчилля в Лондоне убежище располагалось на глубине всего в два этажа, у Рузвельта - тоже в два.
9.
Местами бункер напоминает подъезд жилого дома.
Почти на всех этажах расположены небольшие тематические экспозиции, рассказывающие о г. Куйбышеве (Самара) в Великую отечественную.
Почти на всех этажах расположены небольшие тематические экспозиции, рассказывающие о г. Куйбышеве (Самара) в Великую отечественную.
12.
Самое интересное расположено на первом этаже (глубина 33 метра). На этом этаже расположен кабинет Сталина, зал заседаний, комната связи, небольшая столовая и санузлы. Ещё ниже - технический этаж с насосной станцией (глубина 37 метров)
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