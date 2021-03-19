Экологически чистое авиационное топливо производят из остатков материалов, таких как отработанное масло, излишки продуктов питания и кормов для скота. Эта переработка снижает выбросы углерода по сравнению с традиционным авиационным топливом, но по-прежнему загрязняет окружающую среду. В настоящее время SAF составляет лишь шесть процентов всего авиационного топлива.

Триплан Beha предназначен для пассажирских перевозок, но также сможет перевозить грузы массой до пяти тонн, если убрать сиденья. Faradair утверждает, что переход с грузового на пассажирский рейс можно будет осуществить за 15 минут.