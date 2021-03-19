FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 482 поста • 136 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая 
Возвращение триплана: британский стартап работает над «зеленым» гибридным самолетом

Возвращение триплана: британский стартап работает над «зеленым» гибридным самолетом (11 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 19:41
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: великобритания   самолет   технологии   триплан   
396
11
1

Британская компания Faradair рассчитывает, что новый гибридный самолет, который работает тише пылесоса и напоминает трипланы времен Первой мировой войны, возглавит экологичные авиаперелеты. Faradair планирует подготовить биоэлектрический самолет Beha к коммерческим полетам к 2026 году, а к концу десятилетия будет доступен уже целый парк самолетов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: великобритания   самолет   технологии   триплан   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Kostick 2 часа назад
чистейшей воды распил экошизей бабла. бестолковейшая буерга. какие солнечные батареи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан Новак 3 минуты назад
Перед вылетом пассажиров кормят гороховой кашей. Во время полёта получается чистейшее биотопливо для работы двигателя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Лынов 10 минут назад
О, скоро грета пересядет с ишака на самолёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 45 минут назад
Педальный привод сделайте и летите .нахуй !!! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Юрий Час назад
Напоминает бум на заре авиации и ДВС. Масса экспериментов. Офигеть в интересное время живем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк 2 часа назад
немного скепсиса....
единственный реально энергоёмкий источник энергии это литиевый.
температура на высоте 7-10 км около -55
внимание вопрос. как будут чувствовать тебя литиевые акб. и смогут ли они отдать нужное количество энергии?
вопрос со звёздочкой. как и за счёт чего отапливать кабину и салон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
640
Audrius Lape Сибиряк 39 минут назад
Акумуляторы будут нужны только во время взлёта и посадки. Во время полёта запускается турбина на биотопливе и будет крутить генератор. Вот тепло турбины и будет оттапливать кабину и салон. Читать внимателнее надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей Маевский Сибиряк Минуту назад
Во время работы аккумуляторы неслабо греются, так что основная проблема не в этом, а в том, что плотность энергии на единицу массы в любом аккумуляторе на порядок ниже, чем у углеводородного топлива, а это значит, что дальность полета так же снизится на порядок, и разработчики этого не могут не понимать. Так что вердикт: стартап - ярко выраженная мошенническая схема, нацеленная выжать бабла у экоипанутых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 2 часа назад
18 мест? Это ж кукурузник! А у кукурузника главное - возможность сесть на пятачке любого качества. Посмотрите на расстояние между шасси и крылом - полагаю, комментарии излишни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
satra Maks Es 2 часа назад
Это коммерческая авиация. Что-то на стыке Super Midsize Jets и Long Range Jets.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es satra 2 часа назад
У коммерсов скорость полета как у нормального турбовинтового лайнера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций Загляните в британскую лабораторию, где создают человекоподобных роботов с искусственным интеллектом Загляните в британскую лабораторию, где создают человекоподобных роботов с искусственным интеллектом В Великобритании планируют запустить люксовые двухэтажные автобусы с капсулами для сна В Великобритании планируют запустить люксовые двухэтажные автобусы с капсулами для сна Как самолеты могут измениться в ближайшие годы: топ-13 инноваций на борту Как самолеты могут измениться в ближайшие годы: топ-13 инноваций на борту Фотографы славят британских летчиков Фотографы славят британских летчиков В немецком аэропорту усовершенствовали ворота, чтобы разместить огромный Airbus A380 В немецком аэропорту усовершенствовали ворота, чтобы разместить огромный Airbus A380
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

257711



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого
4
69
Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же
1
211
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Болгарский перец -совет огороднику
0
2
Болгарский перец -совет огороднику
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
1
25
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#кино#автомобили#авто аварии#аварии#картинки#в мире#прикольные#настроение
#фото#история#автомир#дтп#Россия#СССР#факты#дети#актеры#позитив
#прикол#животные#подборка#люди#интересное#сша#приколы#байден#авария дня#ретро авто

На что жалуетесь?

Вернуться