Британская компания Faradair рассчитывает, что новый гибридный самолет, который работает тише пылесоса и напоминает трипланы времен Первой мировой войны, возглавит экологичные авиаперелеты. Faradair планирует подготовить биоэлектрический самолет Beha к коммерческим полетам к 2026 году, а к концу десятилетия будет доступен уже целый парк самолетов.
Футуристический 18-местный самолет оснащен тройным поперечным крылом, чем напоминает о немецком летчике-асе Первой мировой войны, Красном бароне. Самолет при этом задействует как электродвигатели, так и биотопливо.
Электродвигатели будут управлять взлетом и посадкой, что снизит шумовое загрязнение, а также поможет компании приблизиться к перелетам с нулевым выбросом углерода. Ожидается, что уровень шума при взлете и посадке Beha составит около 70 децибел (дБ) — примерно та же громкость у обычного у бытового пылесоса. Уровень шума привычных реактивных двигателей при этом может достигать 140 дБ. Двигатели, работающие на биотопливе, придут в действие во время полета и будут питать турбогенератор. Они также помогут перезарядить электродвигатели с помощью солнечных батарей.
Beha будет первым самолетом, выпущенным после 1920-х годов, с дизайном поперечного триплана. Самым известным подобным самолетом в популярной культуре является, пожалуй, Fokker Dr.I, которым управлял немецкий летчик-ас Манфред фон Рихтгофен со зловещим прозвищем «Красный барон».
Генеральный директор Faradair Нил Клаули надеется, что однажды человечеству удастся покончить со всеми источниками топлива на основе бензина, но считает двигатель на биотопливе удачным временным решением.
«На данный момент не существует технологий для создания самолета, который не производит выбросы, и гибрид — лучший компромисс», — рассказал он в интервью The Guardian. Клаули объяснил, что сразу сделать полностью электрический самолет было невозможно, и для гибрида экологически чистое авиационное топливо (Sustainable Aviation Fuel, SAF) подошло лучше всего.
Экологически чистое авиационное топливо производят из остатков материалов, таких как отработанное масло, излишки продуктов питания и кормов для скота. Эта переработка снижает выбросы углерода по сравнению с традиционным авиационным топливом, но по-прежнему загрязняет окружающую среду. В настоящее время SAF составляет лишь шесть процентов всего авиационного топлива.
Триплан Beha предназначен для пассажирских перевозок, но также сможет перевозить грузы массой до пяти тонн, если убрать сиденья. Faradair утверждает, что переход с грузового на пассажирский рейс можно будет осуществить за 15 минут.
Клаули говорит, что этот самолет — компромисс, который необходим для временного улучшения экологических показателей авиации, пока продолжается разработка полностью углеродно-нейтральных альтернатив.
«[Он не будет] самым изящным, сексуальным, самым быстрым самолетом, не будет летать выше и дальше других», — говорит Клаули. Но он считает, что привлекательность Beha заключается в малых выбросах, дешевизне и многофункциональности. При этом «зеленые» качества самолета будут только улучшаться по мере того, как будут совершенствоваться электродвигатели.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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единственный реально энергоёмкий источник энергии это литиевый.
температура на высоте 7-10 км около -55
внимание вопрос. как будут чувствовать тебя литиевые акб. и смогут ли они отдать нужное количество энергии?
вопрос со звёздочкой. как и за счёт чего отапливать кабину и салон?