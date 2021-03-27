Немного любопытного о яхтах

Ежегодно владельцы таких кораблей вынуждены выплачивать заработную плату экипажу, и суммарно вместе с содержанием судна они тратят от 200 000 до 4 миллионов долларов в год. Все будет зависеть от размера судна и количества обслуживающего его персонала.



2. Яхты для переговоров.

На Западе судна являются элементом роскоши и приобретаются для подчеркивания статуса владельца. А вот в восточных странах подобные лодки в большинстве случаев выступают бизнес инструментами. Многие страны практикуют сдачу супер яхт в аренду для заключения сделок и проведения деловых бесед. Иными словами лодки выполняют роль залов для переговоров.



3. Яхта - гараж.

На современных яхтах достаточно места, дабы хранить на них различные средства передвижения. Это могут быть обычные лыжи для катания по волнам, скутера и различные лодки. А судна более внушительных размеров вмешают на борту субмарины, катера и даже вертолет. В большинстве случае эти вещи служат для развлечений или срочного перемещения на берег без захода в порт.



4. Роскошные яхты в большинстве встречаются на востоке.

Некогда в западных странах находилась большая часть роскошных судов. Но на сегодняшний день ситуация несколько изменилась, и сейчас подобными судами в основном владеют выходцы Ближнего Востока. В их собственности находится порядка 200 самых дорогих судов в мире.



5. У экипажа яхты практически нет выходных.

Даже при невыходе яхты в море экипаж продолжает трудиться. Это необходимо для предотвращения всевозможных поломок и поддержания отличного состояния корабля. К тому же нередко владельцы судна используют его для отдыха при стоянке в порту.



6. Размер имеет значение.

Наличие яхты - признак статуса и богатства ее владельца. Чем больше размер судна, тем богаче ее хозяин.



7. У роскоши нет границ.

Многие богачи имеют горы денег, и иногда попросту не знают куда их можно потратить. В результате они покупают роскошные суда. Но вскоре наступает момент, когда хочется чего-то большего. Но прыгнуть выше вряд ли получится, разве что приобрести участок земли на луне или марсе. Но британские дизайнеры, представляющие студию Island Designs попытались решить данную проблему. Теперь любой миллионер сможет потратить средства на приобретение уникальной яхты-острова.