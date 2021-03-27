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Немного любопытного о яхтах

Немного любопытного о яхтах (2 фото)

Автор:
27 марта 2021 18:45
Метки: интересное   роскошь   яхта   
956
2
1. Начнем с того, что содержание судна выходит в приличную копеечку.
Приобрести современную яхту под силу не всем влиятельным бизнесменам. Для приобретения подобного судна нужно обладать внушительным состоянием, так как его содержание обходится в приличные суммы.

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Метки: интересное   роскошь   яхта   
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livaneth 5 часов назад
Вот эти подороже будут. А пользы от них - столько же.
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849
Dutch livaneth 4 часа назад
А почему они к нам в Таллин не заходят? Уверен, для многих у нас это было бы радостью. Лично я бы плюнул на всё и на тысячу евро купил цветов. Для своих - не жалко!
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180
Вано 5 часов назад
На вертолёте в макдолис?
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2k
Anatoly Shestakov Вано 2 часа назад
Недавно было. Из Крыма в Краснодар в Макдак летали
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46k
Albert GER 5 часов назад
Не, не уговаривайте - не возьму.
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Kvadro Albert GER 49 минут назад
и не проси, я не продам
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