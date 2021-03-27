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Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, лидировавшая после короткой программы. Она показала второй результат в произвольной программе (152,17 балла) и набрала общую сумму в 233,17 балла.
Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), которая шла после короткой программы 12-й, но показала лучшее выступление в произвольной программе (152,38).
Для Щербаковой и Трусовой чемпионат мира в Швеции стал дебютным на взрослом уровне. Год назад они вошли в заявку сборной России на аналогичный турнир, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Туктамышева ранее участвовала в чемпионате мира в 2015 году, где завоевала золото.
Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При победе россиян звучит тема из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского.
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Метки: Россия лучшие спорт фигурное катание
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