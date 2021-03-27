FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2076 постов • 382 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате мира (4 фото)

Автор:
27 марта 2021 00:33
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   лучшие   спорт   фигурное катание   
510
4
Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Россия   лучшие   спорт   фигурное катание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Белый 8 часов назад
Смотрели. Девочки молодцы. И что? Сюда сразу выкладывать за плюсами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
13k
_delphin_ Автор поста Белый 7 часов назад
Дык. Не все смотрели. Не плюсов ради, а гордости для!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
Алиса Час назад
На всех спортивных соревнованиях, где запрещена российская символика, должен звучать шлягер девяностых в исполнении Расторгуева "Не Валяй Дурака, Америка"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−35
Макс Максимов Час назад
Во! Новые ЗАКОНОТВОРЦы. Они же ВСЕ потом в госдуму лезут и сидят там, красивые такие.. голосуют там.. веселятся..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
pssst 2 часа назад
Туктамышева впечатляет. Сумела выйти из пубертата и остаться в топе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
459
Predictor 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? Девушки на спорте, на которых приятно посмотреть Девушки на спорте, на которых приятно посмотреть Василий Уткин пожаловался, что Тутберидзе лишила фигурное катание груди и попы Василий Уткин пожаловался, что Тутберидзе лишила фигурное катание груди и попы Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет Январский чемпионат Европы по фигурному катанию отменили Январский чемпионат Европы по фигурному катанию отменили «Нет!» резкости и субъективности: почему Тарасову хотят лишить права комментировать выступления по фигурному катанию? «Нет!» резкости и субъективности: почему Тарасову хотят лишить права комментировать выступления...
_delphin_
denisoft.ru
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13304



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
1
210
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
3
307
Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян
1
65
В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян
О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
1
15
О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#интересно#люди#кино#приколы#интересное#суэцкий канал#бразилия#криминал
#фото#история#картинки#автомир#подборка#авто аварии#милота#сша#дикая природа#неожиданно
#прикол#животные#факты#автомобили#дтп#аварии#падение#прикольные#истории#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться