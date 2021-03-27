Для Щербаковой и Трусовой чемпионат мира в Швеции стал дебютным на взрослом уровне. Год назад они вошли в заявку сборной России на аналогичный турнир, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Туктамышева ранее участвовала в чемпионате мира в 2015 году, где завоевала золото.