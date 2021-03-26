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Фанат кино показал, как работает композиция в фильмах

Фанат кино показал, как работает композиция в фильмах (31 фото)

Автор:
26 марта 2021 13:38
Сообщество : Кино
Метки: искусство   кадр   кино   композиция   фильмы   
1340
31

Настоящие мастера кино используют каждый кадр для того, чтобы передать настроение сцены. И в первую очередь в этом им помогает композиция: то, как объекты размещаются на экране относительно друг друга и внутри самого кадра. Чтобы продемонстрировать, как это работает, Рэймонд Тхи анализирует известные фильмы и рисует поверх кадров линии, чтобы обозначить композиционные приемы, которые так радуют наш глаз.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   кадр   кино   композиция   фильмы   
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1k
0lov 2 часа назад
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1k
Тимур Экгардт 2 минуты назад
Херня какая-то. Палочки... Научите его рисовать квадратики и круглишки, вот он ошалеет от жизни!!! Целое кино спародирует.
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3k
Свирепый Бамбр 18 минут назад
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7k
Puans-on Свирепый Бамбр 10 минут назад
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12k
Serg2001 37 минут назад
Я конечно не профессионал, но мне кажется, что я по любому кадру любого фильма "гениального" Курицына смогу таких палочек напроводить...
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326
WadDad Час назад
Да знаем мы про композицию. Мне бы кто сказал, почему в фильмах герои зачастую идут посреди проезжей части в ночи, первое появление главного героя обычно сопровождает напыщенная таинственность, как-то: он спиной и потом поворачивается, лицо спрятано полями шляпы и т.д. Я что, при его появлении захлопать в ладоши должен? Перестрелки спрятавшись за автомобили - это вообще класс! Все автомобили в мире - броневики.
Ну и т.д. Множество однотипных шаблонов действа на экране. Может уже приелось?
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653
neo Час назад
Много притянуто за уши.
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17k
Luc72 neo 55 минут назад
Вспомнилось как то сразу

и из лурка и из баша

"Синдром поиска глубинного смысла (СПГС, сам придумал - горжусь собой (С), синдром школьных уроков литературы) заболевание, наиболее симптоматичным проявлением которого является непреодолимое стремление искать глубокий смысл в тех или иных художественных произведениях. В анамнезе часто превалирует желание индивида позиционировать своё увлечение как высокоинтеллектуальное (сродни синдрому сверхценных идей). В более редких случаях подобное стремление является следствием реальной заинтересованности ну или же паранойи."

"..Ученику известного профессора семиотики Юрия Лотмана очень понравился фильм «Полеты во сне и наяву», и он написал мне письмо – разбор фильма. Читать это было невозможно, так как каждому шагу он находил свое объяснение. Например, в фильме есть кадр, где главный герой бежит по полю к стогу сена. А на нем кроссовки с красной подошвой. Критик писал: «Это не просто подошвы – это красные подошвы. Потому что у него горит земля под ногами!» А я вспоминаю, как на площадке орал на реквизитора: «Дура, ты что, не могла найти обувь с нормальными подошвами?!»"
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9k
3.6o6pa 2 часа назад
Правила композиции существуют с древних времен. Есть те, кто им следует, есть те кто от них отступает, а есть и те кто о них не знает.
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8k
Vacony 2 часа назад
А что есть фильм, где я не смогу нарисовать розовые линии ? )
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Весь фильм из таких кадров.
Амерзы просто идею украли как всегда.
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