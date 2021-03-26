Фанат кино показал, как работает композиция в фильмах

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Настоящие мастера кино используют каждый кадр для того, чтобы передать настроение сцены. И в первую очередь в этом им помогает композиция: то, как объекты размещаются на экране относительно друг друга и внутри самого кадра. Чтобы продемонстрировать, как это работает, Рэймонд Тхи анализирует известные фильмы и рисует поверх кадров линии, чтобы обозначить композиционные приемы, которые так радуют наш глаз.
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2. Стэнли Кубрик: "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка", "2001 год: Космическая одиссея"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: искусство кадр кино композиция фильмы
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Ну и т.д. Множество однотипных шаблонов действа на экране. Может уже приелось?
и из лурка и из баша
"Синдром поиска глубинного смысла (СПГС, сам придумал - горжусь собой (С), синдром школьных уроков литературы) заболевание, наиболее симптоматичным проявлением которого является непреодолимое стремление искать глубокий смысл в тех или иных художественных произведениях. В анамнезе часто превалирует желание индивида позиционировать своё увлечение как высокоинтеллектуальное (сродни синдрому сверхценных идей). В более редких случаях подобное стремление является следствием реальной заинтересованности ну или же паранойи."
"..Ученику известного профессора семиотики Юрия Лотмана очень понравился фильм «Полеты во сне и наяву», и он написал мне письмо – разбор фильма. Читать это было невозможно, так как каждому шагу он находил свое объяснение. Например, в фильме есть кадр, где главный герой бежит по полю к стогу сена. А на нем кроссовки с красной подошвой. Критик писал: «Это не просто подошвы – это красные подошвы. Потому что у него горит земля под ногами!» А я вспоминаю, как на площадке орал на реквизитора: «Дура, ты что, не могла найти обувь с нормальными подошвами?!»"
Амерзы просто идею украли как всегда.