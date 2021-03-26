Фанат кино показал, как работает композиция в фильмах

Настоящие мастера кино используют каждый кадр для того, чтобы передать настроение сцены. И в первую очередь в этом им помогает композиция: то, как объекты размещаются на экране относительно друг друга и внутри самого кадра. Чтобы продемонстрировать, как это работает, Рэймонд Тхи анализирует известные фильмы и рисует поверх кадров линии, чтобы обозначить композиционные приемы, которые так радуют наш глаз.