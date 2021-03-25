Магазины Москвы в 1959 году

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Серия фотографий товаров и цен в московских магазинах и уличная торговля в 1959 году.
Фотограф - Харрисон Форман (Harrison Forman) - американский фотожурналист, снимавший для "Нью-Йорк Таймс" и "National Geographic".
Фотограф - Харрисон Форман (Harrison Forman) - американский фотожурналист, снимавший для "Нью-Йорк Таймс" и "National Geographic".
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Да-а... Как давно это всё было...
Например, женские сумки, одна 50 рублей, другая 38 рублей. Если это снимок 1959, то после 1961 сумки должны были стоить 5 рублей и 3,8 рублей. Что-то не верится в такие цены.
Это было до деноминации 1961 года, т.е. стало 70-80 рублей.
В 1962 начинаются забастовки и выступления рабочих, пик которых придется на Новочеркасский расстрел рабочих в июне 1962
Таким образом, в результате реформы 1961 года рубль был недооценен в 2,25 раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам, соответственно, во столько же раз уменьшилась.
https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43898927214/Prestupnaya-denezhnaya-reforma-1961-goda:-hruschyovskiy-udar-pohttps://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43898927214/Prestupnaya-denezhnaya-reforma-1961-goda:-hruschyovskiy-udar-po-
Собственно по сей день так и осталось.
Ну там, типа всяких Лондонов, Токио, Астаны и прочих Парижей