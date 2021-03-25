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Магазины Москвы в 1959 году

Магазины Москвы в 1959 году (51 фото)

Автор:
25 марта 2021 21:01
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   люди   магазины   страна   торговля   
546
51
Серия фотографий товаров и цен в московских магазинах и уличная торговля в 1959 году.
Фотограф - Харрисон Форман (Harrison Forman) - американский фотожурналист, снимавший для "Нью-Йорк Таймс" и "National Geographic".
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   люди   магазины   страна   торговля   
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10k
ss 2 часа назад
Я с юга западной Сибири (а точнее северный Казахстан). Мне удалось ещё захватить времена, когда в магазине всё было вот так и даже, может быть, чуть получше. Прикольно было увидеть знакомые с детсва вещи. Например весы (только у нас они были зелёного цвета. Или радиоприёмник с проигрывателем и телевизор "Рубин". Кстати кеды на фотографии, которые продавщица в руках держит, были китайскими. А ещё пылесос "Ракета", который дожил до 21 века и не разу с ним не было проблем. А ещё вспомнились маленькие 200 граммовые баночки "Клубника со сливками" и "Пюре яблочное"(на фотографиях их нет), которые я очень любил и которые мне покупала мама...
Да-а... Как давно это всё было...
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4k
КремлеКот Час назад
Есть подозрение, что часть снимков не 1959 года.
Например, женские сумки, одна 50 рублей, другая 38 рублей. Если это снимок 1959, то после 1961 сумки должны были стоить 5 рублей и 3,8 рублей. Что-то не верится в такие цены.
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14k
Игорь Хомченко КремлеКот 54 минуты назад
Ваши сомнения беспочвенны. Именно так и стоили. Моему отцу подарили дорогущий саквояж на юбилей. За 38 руб.
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55k
Парагвайский шпион Час назад
Я помню дед вспоминал до-реформенные деньги и приговаривал, что это были СОВСЕМ другие деньги, Потом материл Никиту Хрущева, плевал и выпивал рюмочку за Сталина... А про деньги я не только от деда слышал. Потом уже, когда в универе учился, препод по политэку тоже говорил, что сталинские деньги были СОВСЕМ ДРУГИЕ...
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498k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Не знаю про среднюю зарплату, но стипендия у отца - химфак МГУ, закончил с красным дипломом, была 26 рублей.
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4k
КремлеКот Alexey Berestenko Час назад
"Для сравнения - средняя зарплата в те годы - 700-800 руб."
Это было до деноминации 1961 года, т.е. стало 70-80 рублей.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Остатки сталинского изобилия. В 1957 году ликвидируются производственные артели, в 1958 году - синдикаты и тресты, предприятия начинают работать с перебоями. Через 2 года дефицит станет тотальным, приведет к появлению первых цеховиков, а Хрущев объявит грабительскую реформу рубля, замену денег, при которой наличные деньги будут меняться по минимальному курсу на новые.
В 1962 начинаются забастовки и выступления рабочих, пик которых придется на Новочеркасский расстрел рабочих в июне 1962
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180
Крок Кроков 2 часа назад
Дело в том, что тогда, в шестьдесят первом, мало кто обратил внимание на одну странность: до проведения реформы доллар стоил четыре рубля, а после её проведения курс был назначен в 90 копеек. Многие наивно радовались, что рубль стал дороже доллара, но ведь если менять старые деньги на новые один к десяти, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40 копеек. То же самое произошло и с золотым содержанием: вместо того, чтобы получить золотое содержание, равное 2,22168 грамма, рубль получил лишь 0,987412 г золота.

Таким образом, в результате реформы 1961 года рубль был недооценен в 2,25 раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам, соответственно, во столько же раз уменьшилась.
https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43898927214/Prestupnaya-denezhnaya-reforma-1961-goda:-hruschyovskiy-udar-pohttps://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43898927214/Prestupnaya-denezhnaya-reforma-1961-goda:-hruschyovskiy-udar-po-
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11k
alexis Крок Кроков Полчаса назад
А народу не выезжающему заграницу, какое дело до курса доллара? или содержания золота?
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38k
parallax 2 часа назад
Москва всегда была отдельным государством. Снабжалась по высшей категории, на неё вся страна работала.
Собственно по сей день так и осталось.
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1k
Карандаш 2,0 parallax Час назад
Как же задолбали такие работники - peace -door-ball-ы, как ты, кормящие Москву. Только не учитываешь один ма-а-а-аленький факт. "Кормильцы" Москвы кормят(не доказано ни кем!!!) своих детей, внуков, мужей, которые перебрались в Москву на заработки и заполнили уже более 90% от коренного населения. А теперь живёте в Москве и друг друга ненавидите.
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907
Saplus parallax Час назад
Эта штука называется "столица".
Ну там, типа всяких Лондонов, Токио, Астаны и прочих Парижей
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38k
parallax Saplus Час назад
Только в совке столицу снабжали отдельно. В других странах разницы нет.
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3k
VL parallax 57 минут назад
Только дЭбил свою страну так назовёт.
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