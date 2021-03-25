Ответ мошенникам!

Недавно позвонил очередной "сотрудник" банка (С). Спросил, я (Я) ли это с ним говорю. После этого, последовало стандартное, "Необходимо проверить подозрительную активность на вашем счёте..."

(С) - Это вы? (Спросил моё ФИО. Кстати, какие собаки им информацию продают?!)

(Я) - Это я.

(С) - Мы заметили подозрительную активность и т.д. Нам необходимо что-то проверить.

(Я) - Ок.

(С) - Вы совершали переводы в ближайшее время?

(Я) - Да.

(С) - Значит вы подтверждаете перевод Соколову Такому-то Такому-то 30000 рублей?

(Я) - Да.

Пауза 2 секунды.

(С) - Всего хорошего! Иди на %№# №&@%* @%№%ый!



Вот так. Невежливо, зато время сэкономили.