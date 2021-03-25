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Ответ мошенникам!

Ответ мошенникам! (1 фото)

Автор:
25 марта 2021 18:29
Метки: короткий разговор   мошенники   ответ мошенникам   
2282
1
Недавно позвонил очередной "сотрудник" банка. Спросил, я ли это с ним говорю. После этого, последовало стандартное, "Необходимо проверить подозрительную активность на вашем счёте..."

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Метки: короткий разговор   мошенники   ответ мошенникам   
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13k
Patmaz 4 часа назад
Живу в Эстонии. Периодически названивают всякие "инвесторы", предлагающие заработки на бирже, биткойнах, и пр... Звонки идут, судя по номерам, со всей Европы, но все, почему-то говорят на русском. Ругался, посылал, молча клал трубку - не помогало. Перезванивают по нескольку раз подряд. Наконец, нашел идеальный способ. На все звонки с незнакомых европейских номеров отвечаю на эстонском языке. Весь разговор длится 3 фразы, после чего разводилы отключаются сами
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6k
Tranquility 2 часа назад
Тоже звонили, сказали, что с моего счёта в данный момент прохиндеи пытаются перевести 300 евро какому-то Мухаммаду Абдурахману.
Для отмены мол назови свой признак пользователя и введи первый пин...
Сказал:" Да и в рот [мат], переводите!"
На этом все закончилось
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Можно подумать настоящие банковские-не мошенники... Из банка звонят только когда хотят втюхать вам какую-нито х"йню, типа кредитной карты.
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6k
B0n 2 часа назад
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B0n 2 часа назад
до сих пор ожидаю...
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B0n 2 часа назад
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20k
BillyBonzz 3 часа назад
Я тоже им всегда отвечаю на вопрос о переводе на имя такого-то : да, это мой друг, я что не имею права другу денег перевести? Или вы будете мне звонить каждый раз, когда я захочу другу немного денег перевести? Или вы меня в р таки решили заподозрить в спонсировании терроризма? На том конце уныло кладут трубку)))
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14k
Иван Фёдорович 3 часа назад
После ввода биометрических данных для подтверждения транзакций

"(С) - Вы совершали переводы в ближайшее время? (Я) - Да. (С) - Значит вы подтверждаете перевод Соколову Такому-то Такому-то 30000 рублей? (Я) - Да.

---деньги уходят обнальщику Соколову!
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4k
Ыукп 4 часа назад
У меня было проще. На вопрос о переводе кому-то 11000 рублей я ответил, что на здоровье, ведь на счету всего 4 рубля 31 копейка.
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4k
Ya 4 часа назад
Надо запомнить одно-банки ничего не просят прислать и не звонят. Об этом они сами предупреждают на своих сайтах. Ну а если хочется поговорить и есть время-то почему нет? можно прикинуться дурачком и развлечся, но бабам я бы не рекомендовал такого развлечения.
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15k
Александр Сучков Ya 3 часа назад
как это банки не звонят? Еще как звонят, по причине ,к примеру, просроченного платежа по кредиту и некоторых других причин.......
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417
Александр 4 часа назад
Забавно, так же окончился разговор с подобным. Я со всем согласился, после чего он сказал: че, да? пи...бол Ты, и повесил трубку. А я прям зарядился энергией этого фиаско)))
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17k
Andrey 4 часа назад
После первого вопроса спросил: "Что еще придумаете?" Трубку положил молча.
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6k
Majul 5 часов назад
Что мешает поставить программу типа truecaller, например?
И в принципе не отвечать? Уже много лет стоят подобные программы, еще ни один не пробился.
Люди ну думайте хоть немного, пока жив лох, жив и мошенник.
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