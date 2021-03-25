Ответ мошенникам!

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Недавно позвонил очередной "сотрудник" банка. Спросил, я ли это с ним говорю. После этого, последовало стандартное, "Необходимо проверить подозрительную активность на вашем счёте..."
Недавно позвонил очередной "сотрудник" банка (С). Спросил, я (Я) ли это с ним говорю. После этого, последовало стандартное, "Необходимо проверить подозрительную активность на вашем счёте..."
(С) - Это вы? (Спросил моё ФИО. Кстати, какие собаки им информацию продают?!)
(Я) - Это я.
(С) - Мы заметили подозрительную активность и т.д. Нам необходимо что-то проверить.
(Я) - Ок.
(С) - Вы совершали переводы в ближайшее время?
(Я) - Да.
(С) - Значит вы подтверждаете перевод Соколову Такому-то Такому-то 30000 рублей?
(Я) - Да.
Пауза 2 секунды.
(С) - Всего хорошего! Иди на %№# №&@%* @%№%ый!
Вот так. Невежливо, зато время сэкономили.
(С) - Это вы? (Спросил моё ФИО. Кстати, какие собаки им информацию продают?!)
(Я) - Это я.
(С) - Мы заметили подозрительную активность и т.д. Нам необходимо что-то проверить.
(Я) - Ок.
(С) - Вы совершали переводы в ближайшее время?
(Я) - Да.
(С) - Значит вы подтверждаете перевод Соколову Такому-то Такому-то 30000 рублей?
(Я) - Да.
Пауза 2 секунды.
(С) - Всего хорошего! Иди на %№# №&@%* @%№%ый!
Вот так. Невежливо, зато время сэкономили.
Авторский пост
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Для отмены мол назови свой признак пользователя и введи первый пин...
Сказал:" Да и в рот [мат], переводите!"
На этом все закончилось
"(С) - Вы совершали переводы в ближайшее время? (Я) - Да. (С) - Значит вы подтверждаете перевод Соколову Такому-то Такому-то 30000 рублей? (Я) - Да.
---деньги уходят обнальщику Соколову!
И в принципе не отвечать? Уже много лет стоят подобные программы, еще ни один не пробился.
Люди ну думайте хоть немного, пока жив лох, жив и мошенник.