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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:40
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4089
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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60  комментариев
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951
DarkSkat 10 часов назад
Комментарий к фото
Из крысы хорошая мышь не вырастет
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24k
Павел Минуту назад
Комментарий к фото
Котэ шикарен
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 10 минут назад
Комментарий к фото
а в чём он не прав то??? Скорее всего дочери 3 годика однако.
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33
Алексей Ш 14 минут назад
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Ненавидят они ???!!! Ночь без обезбаливающего и с раздутой мордой сам себе дрелью вылечишь
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3k
Tuskub 37 минут назад
Комментарий к фото
..еще у них был другой брат, по имени Пое, но они его не любили..)
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3k
Tuskub 44 минуты назад
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..сказал и улыбнулся беззубым ртом?)))
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2k
Иван Петров Час назад
Комментарий к фото
просто надо выбирать не между ними, а между летним пуховичком и зимней ветровкой
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17k
Andrey 2 часа назад
Комментарий к фото
Можно попробовать не поймать.
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17k
Andrey 2 часа назад
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Теперь нужно внимательно за ней следить, чтобы она случайно не удалила Интернет.
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264
Денис 2 часа назад
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Стандарная Европа...стандартный европеец... что не так то ?
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7k
Дмитрий 2 часа назад
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Мелкий щен
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6k
Юрий 3 часа назад
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Может и ненавидишь, но как прижмет то бегом бежишь к стоматологу и просишь срочно принять тебя. О том, что ненавидел сразу забывается и остаются слова благодарности за помощь.
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3k
Tank 3 часа назад
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Ну, правильно он сказал - еще не родилась... А вот, когда родилась...
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4k
Артем Кощеев 5 часов назад
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Ещё с детьми такая тема. Не все в курсе, что если завел ребёнка, то это на всю жизнь
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48
Вячеслав Викторович 5 часов назад
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..... шесть копеек ))))
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5k
Regerald 5 часов назад
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В 70-х крестик? Что-то не верится.
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726
Бомбардир 6 часов назад
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12 коп. за литр, 36 за 3 литра, 40 за бидон под горлышко. Это я про настоящий квас.
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726
Бомбардир 6 часов назад
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Что за кума, коль под кумом не была....
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726
Бомбардир 6 часов назад
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Может у тебя просто рост 2 метра, и другие тебе не подходят?
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3k
Tuskub Бомбардир 43 минуты назад
Комментарий к фото
нет, он просто тренер по волейболу
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6k
JeanLuk 6 часов назад
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Просто засранный рабочий стол
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6k
JeanLuk 6 часов назад
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А вот нафига делают все эти десятки кнопок и несколько поворотных переключателей? У меня на стиралке один поворотник и 5 кнопок, одна из которых включение. И всё отлично работает уже более 12 лет
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