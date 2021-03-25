На что идут актёры, чтобы снять сцену одним дублем

Некоторые режиссёры идут на всё, чтобы круто снять сцену, даже если зритель об этом никогда не узнает. Недавно в сети стало вирусным видео со съёмок сериала «Полиция Чикаго», где сцену допроса разных, отдельно допрашиваемых людей, снимали одним дублем. Пока зритель думает, что это обычная склейка, на самом деле сцена была снята одним дублем при помощи вращения камеры и расставления акцентов на одних актёрах, пока другие нагибаются, разбегаются и заменяют друг друга.