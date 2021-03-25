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На что идут актёры, чтобы снять сцену одним дублем

На что идут актёры, чтобы снять сцену одним дублем (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 марта 2021 07:49
Сообщество : Кино
Метки: актёры   видео   дубль   кино   один дубль   съемки   фильм   
2171
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Это видео было загружено на канал wolfentertainment, где его уже просмотрели почти 10 млн раз.

Источник:

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Метки: актёры   видео   дубль   кино   один дубль   съемки   фильм   
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11  комментариев
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1k
Олег 39 минут назад
Я так и не понял,на что идут актёры?
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957
Andrey Kondor 7 минут назад
Всё равно создаётся ощущение, что толпа народа в комнате. Если бы один стул был для сменяющихся, то было бы понятно, что нарезка из разных индивидуальных допросов.
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29k
Aleksandr 38 минут назад
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10k
Олегbl4 Час назад
Фильм снят не только одним планом, но и одним дублем, хоть и с третьей попытки.
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6k
Игорь Олегbl4 Полминуты назад
вопрос - зачем?
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25k
Рекламщик Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Для сериала «Шучу» снято, конечно, круто, однако, зрители вряд ли заметили, что это одним дублем сделано... А жаль. Если б мне показали готовое видео и сказали бы, что это один дубль, вот тогда я бы с удивлением спросил бы "КАК?!"
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7k
scorpio1965 Альберт Шавлаков Полминуты назад
вот тогда я бы с удивлением спросил бы "КАК?!"
-----------------------
а я сказал бы -- н*а*х*у*а?
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