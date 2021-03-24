Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете

30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы

Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в...

20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны

Засолили город до маразма

Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки,...

В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию...

Темнейший и вакцинация - реакция соцсетей

Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по...

18 детских фотографий из прошлого, от которых у современных ...

Со стороны выглядит смешно, или наглядная правда об отношениях...

Счастье привалило: квартирный потоп с неожиданным финалом

Водитель Mercedes на севере Москвы сбил на тротуаре двух женщин и...

Люди и лица

Денис Лебедев: «Моргенштерн — отброс общества»

Конфликт мужчины и наглой попрошайки

Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм

Смешные и познавательные картинки