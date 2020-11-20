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Художница рисует котов из мемов

Художница рисует котов из мемов (41 фото)

Автор:
20 ноября 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Эмили Пакин   иллюстрации   искусство   кошачьи портреты   кошки   мемы   творчество   художник-аниматор   
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Студентка факультета мультипликации Эмили Пакин так любит кошек, что придумала для себя "Кошачий челлендж": каждый день она рисует портрет кота из какого-нибудь интернет-мема. Ее цель - нарисовать 100 кошачьих портретов, а может быть, и больше.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эмили Пакин   иллюстрации   искусство   кошачьи портреты   кошки   мемы   творчество   художник-аниматор   
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