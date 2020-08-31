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Художница будет 100 дней рисовать котиков

Художница будет 100 дней рисовать котиков (20 фото)

Автор:
31 августа 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Эмили Паквин   искусство   котики   кошки   мемы   мило   творчество   художница   
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Студентка-аниматор Эмили Паквин - большая любительница котиков. Недавно она начала челлендж: Эмили пообещала каждый день рисовать новые мемы с котиками в течение 100 дней. На сегодня у художницы скопилось уже 75 рисунков- и она не собирается останавливаться!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эмили Паквин   искусство   котики   кошки   мемы   мило   творчество   художница   
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Едондер пуп Час назад
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