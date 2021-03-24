Логическое завершение пенсионной аферы

«Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», - сказал Сергей Швецов, первый заместитель Эльвиры Набиуллиной.

Хочу заострить ваше внимание на озвученном сроке для демонтажа данного финансового института – ТРИ ГОДА. То есть, ещё три года, до 2023 включительно, все работодатели будут обязаны делать отчисления денег за своих работников в ПФР на накопительную часть их пенсий, когда уже точно известно, что через эти три года накопительная часть пенсии исчезнет как таковая. А те «живые» деньги, которые будут перечислены за это время работодателями – они уже «заморожены» априори принятым соответствующим законом, а значит, работающие граждане их никогда и не увидят. Во как!



Хочу напомнить, кто единственные и неповторимые авторы всех этих антинародных пенсионных реформ – «слуги народа» из Центробанка России и Министерства финансов России, под руководством Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова соответственно.