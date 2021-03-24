FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4215 постов • 738 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Логическое завершение пенсионной аферы

Логическое завершение пенсионной аферы (4 фото)

Автор:
24 марта 2021 20:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   афёра   пенсионная дыра   финансы   
1385
4
нас ограбили на 4 триллиона рублей...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   афёра   пенсионная дыра   финансы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Олег 4 часа назад
Три раза перечитал, ни хрена не понял... Автор, изменения в 27-ФЗ уже внесены? Как это на счетах пусто? Из ПФР в НПФ можно же деньги перевести. И пенсионеры, выходящие на пенсию, НЧ получают. Кто единовременно, кто в виде доплаты. Ты бы, сначала с вопросом разобрался, всепропальщик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
43k
Alex Ivanov 53 минуты назад
Афера, не афера....любая пенсионная реформа и система не возможна в стране в которой потреб инфляция 10%, а рост(???) ВВП 1%. При этих раскладах вы нищеброд на пенсии по определению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталин подтвердил бы!! 2 часа назад
На конец 2019 у нас в стране 49 млн. пенсионеров было, это без инвалидов. Средняя пенсия возьмём 13500 руб. умножим на 49 млн. = 661’500’000’000 руб. эти деньги ежемесячно государство ДЕНЬ-В-ДЕНЬ перечисляет всем пенсионерам. А ещё ведь есть инвалиды, бюджетники, армия, Полиция. Вы думаете это все с пальца высасывается?????? Автор ты конченый хомяк навального!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталин подтвердил бы!! 3 часа назад
Что за бред, я написал в ВТБ ( я туда в своё время перевёл свою накопительную) заявление о возврате моей накопительной пенсии, мне все вернули , а пока возвращали капнули ещё и проценты за год. Автор может лучше разъяснил бы людям , как возвращать??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 3 часа назад
Саундтрек поста
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Allmaster 3 часа назад
Я 10 лет отработал в ССР и после понял, ну его, государство. Что доживу в дееспособном возрасте до пенсии- надежд мало. Поэтому пока дееспособен, обеспечу себя сам. Неболших два дела, но стабильных. И это мой задел на старость. К этому я шел много лет, чтобы мне потом небольшая копеечка в размере средней зарплаты капала. Больше и не надо, зато пусть стабильно. Чем взрослее - тем меньше нужно. Зато кожа не чешется, что там пенсионные фонды чудят,я туда не заносил и себе не жду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталин подтвердил бы!! Allmaster 2 часа назад
Не соглашусь с вами. У меня сосед ходил на балкерах главным механиком, за ним иностранные фирмы гонялись, потому что хорош был, зарплаты получал не малые. Не пил не курил. Пришла старость дали ему пенсию 16700 руб, то что он по молодости работал в Тралфлоте. Ему честно говоря обидно, у жены пенсия 27000 руб. но она проработала всю жизнь в госорганизации. Да в 90- х он был король, но жизнь такая штука , что выворачивает карманы там , где ты не ждёшь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
prison80 3 часа назад
а где деньги тех кто никогда не работал ?кто их кинул ? где деньги инвалидов ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Блд, ВВС, ты таксист или парикмахер?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill 4 часа назад
Пенсионные фонды не копят деньги в чулке или под подушкой. Они собирают пенсионные отчисления с работающих - и раздают их пенсионерам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
701
Hard.NET roman-delisov 2 часа назад
Мало платят, говорите? А смысл платить, если ПФР уже несколько раз выбирали до нуля? Увижу я деньги, которые туда вкину? ИМХО - лучше долгосрочный вклад в нероссийском банке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill roman-delisov Час назад
Конечно, я знаю про накопительные пенсионные системы. Просто говорю о существующей в России в настоящий момент - о солидарной.
А в накопительной - да, воруют. Причем, воруют во всех странах. Именно поэтому в Германии тоже решили закрыть накопительную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Олег Hard.NET Час назад
А я вот видел в нашем райцентре у ПФР Дастер, Фольксваген Кадди, три жигуля, москвич Святогор. А, еще Тойота какая то древняя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill Hard.NET Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill Hard.NET Час назад
Объясните, пожалуйста, смысл фразы "ПРФ уже несколько раз выбирали до нуля".
У меня мать - пенсионерка, не припомнит чтобы ей пенсию переставали платить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby 4 часа назад
Не ограбили, а кинули. Такая у государства традиция, кидать собственных граждан. Где-ж ещё деньги брать! Не у олигархов-же, и не у полковников с губернаторами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? 4 часа назад
У автора явное непонимание, как работают пенсионные фонды. Это своего рода банки. Деньги там не лежат в мешках, и сами себя не размножают. Так во всех нормальных странах. Они финансируют проекты предприятий под процент, и со временем получают именно то, что и требуется. Пенсионным фондам необходимо только достаточно налички, чтобы у людей, выходящих на пенсию, были выплаты с желательной индексацией выше инфляции. Пенсионный фонд - это инвестор, коммерческая организация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
roman-delisov Divergent?!? 2 часа назад
И? И почему же тогда сначала заморозили, а теперь уже и отменяют накопительную часть? Просветите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? roman-delisov Час назад
Это разные темы. Я о том, что 4 триллиона не пропали (скорее всего), хоть в Пенсионном Фонде они на полке не лежат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Из-за снижения цен на картошку Минтруда предложило уменьшить прожиточный минимум Из-за снижения цен на картошку Минтруда предложило уменьшить прожиточный минимум Сотрудника консульства РФ в Страсбурге подозревают в продаже 300 угнанных велосипедов Сотрудника консульства РФ в Страсбурге подозревают в продаже 300 угнанных велосипедов Какие иномарки попадались на московских дорогах в 90-х Какие иномарки попадались на московских дорогах в 90-х Больше четверти россиян считают что четырёхдневная рабочая неделя не нужна Больше четверти россиян считают что четырёхдневная рабочая неделя не нужна COVID-19 заставил правительство ускорить приватизацию остатков госсобственности COVID-19 заставил правительство ускорить приватизацию остатков госсобственности
ВВС

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12846



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Черный-черный юмор, который симпатичен многим
7
75
Черный-черный юмор, который симпатичен многим
Не верь глазам своим: как неуклюжая Сьюзан Бойл стала звездой
4
46
Не верь глазам своим: как неуклюжая Сьюзан Бойл стала звездой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
0
39
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
0
8
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#подборка#аварии#автомир#авто аварии#природа#кино#прикольные#индия
#фото#животные#прикол#дтп#Россия#автомобили#СССР#приколы#красота#искусство
#история#люди#интересное#факты#позитив#картинки#дети#шоу бизнес#авария дня#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться