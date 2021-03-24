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нас ограбили на 4 триллиона рублей...
Ну, вот и логическое завершение пенсионной аферы, в результате которой были украдены не миллионы рублей и даже не миллиарды, а триллионы! Если точнее, то 4 (Четыре!) триллиона рублей накопительной пенсии. То есть, чиновники Минфина и Центробанка просто ограбили всё трудоспособное население России, начиная с 1967 года рождения и моложе. И получается, что деньги-то улетучились вот уже как шесть лет тому назад, с того самого года, когда в первый раз была объявлена «заморозка» накопительной части, а было это в 2014 году. И все шесть лет нас водили вокруг пальца, уверяя, что деньги в целости и сохранности, более того – они «работают» и приносят доход, намного превышающий уровень инфляции, потому что инвестированы в разные и очень доходные финансовые институты в зависимости от выбранного НПФ и бла… бла… бла.. и всё в том же духе.
То есть, когда ходили по квартирам и предприятиям адепты от всяких «Стальфондов», «Газфондов», «Благосостояний» и пр. и «парили» мозг людям своими агрессивными презентациями с единственной целью – заполучить паспортные данные и номер СНИЛСа очередного лоха (по их мнению) – всё это время денег на накопительных пенсионных счетах просто-напросто уже не было.
Мне вот реально любопытно, а знал ли наш президент, что счета уже были ограблены до последней копейки, когда он подписывал очередные законы, продлевающие «заморозку» накопительной пенсии????
Мне вот реально любопытно, а знал ли наш президент, что счета уже были ограблены до последней копейки, когда он подписывал очередные законы, продлевающие «заморозку» накопительной пенсии????
«Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», - сказал Сергей Швецов, первый заместитель Эльвиры Набиуллиной.
Хочу заострить ваше внимание на озвученном сроке для демонтажа данного финансового института – ТРИ ГОДА. То есть, ещё три года, до 2023 включительно, все работодатели будут обязаны делать отчисления денег за своих работников в ПФР на накопительную часть их пенсий, когда уже точно известно, что через эти три года накопительная часть пенсии исчезнет как таковая. А те «живые» деньги, которые будут перечислены за это время работодателями – они уже «заморожены» априори принятым соответствующим законом, а значит, работающие граждане их никогда и не увидят. Во как!
Хочу напомнить, кто единственные и неповторимые авторы всех этих антинародных пенсионных реформ – «слуги народа» из Центробанка России и Министерства финансов России, под руководством Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова соответственно.
Хочу заострить ваше внимание на озвученном сроке для демонтажа данного финансового института – ТРИ ГОДА. То есть, ещё три года, до 2023 включительно, все работодатели будут обязаны делать отчисления денег за своих работников в ПФР на накопительную часть их пенсий, когда уже точно известно, что через эти три года накопительная часть пенсии исчезнет как таковая. А те «живые» деньги, которые будут перечислены за это время работодателями – они уже «заморожены» априори принятым соответствующим законом, а значит, работающие граждане их никогда и не увидят. Во как!
Хочу напомнить, кто единственные и неповторимые авторы всех этих антинародных пенсионных реформ – «слуги народа» из Центробанка России и Министерства финансов России, под руководством Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова соответственно.
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Метки: Россия афёра пенсионная дыра финансы
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А в накопительной - да, воруют. Причем, воруют во всех странах. Именно поэтому в Германии тоже решили закрыть накопительную.
У меня мать - пенсионерка, не припомнит чтобы ей пенсию переставали платить.