TikTok-блогер обнаружила под своим домом старое бомбоубежище

Всегда приятно найти нечто необычное, особенно не выходя из дома, и тем более — когда даже не подозревал о его существовании. Именно это произошло с женщиной из Калифорнии, которая обнаружила у себя дома потайной лаз, ведущий в старое бомбоубежище.
Дженнифер Литтл из Калифорнии поделилась на своем канале в TikTok видео с необычной находкой. В доме женщины обнаружили спрятанный под ковром люк, над которым стоял деревянный комод весом около 180 килограммов. Под крышкой люка оказался потайной лаз, ведущий из спальни прямо в бомбоубежище 1950-х годов.
Бомбоубежище, само собой, было заброшено примерно полвека, поэтому повсюду была пыль, паутина и кучи мусора. Но, тоже само собой — находка эта все равно крутая. В своих видеороликах Дженнифер объясняет, что бомбоубежища были обычным явлением для домов, построенных в 1950-х годах (конкретно этот дом построили в 1951 году), из-за холодной войны и страха перед ядерной бомбой, особенно в Центральной Калифорнии — наиболее уязвимом районе.
Итак, в бомбоубежище Литтл с помощниками нашла много интересного. Во-первых, оказалось, что в помещении есть система вентиляции, спрятанная в стене дома. Однако, по словам Литтл, по прошествии 50 лет стало очевидно, что убежище не защищено от непогоды — дождевая вода капала по стенам, и сквозь трещины в потолке можно увидеть дневной свет. В убежище также обнаружилась скромная кладовка для сухих продуктов — довольно интересное архитектурное решение, поскольку из бомбоубежища нужно выйти, чтобы попасть в нее.
Что же касается вещей, то помимо кучи пыли, мусора, паутины и пауков, в убежище нашли две двухъярусные кровати, металлическую утку (которую они в шутку назвали лампой джинна), старую розовую подставку, несколько металлических и стеклянных банок, в которых раньше хранилась кислота, и другие предметы. Также они обнаружили металлическую дверь, ведущую на улицу. На одной из стен было что-то вроде вешалок для инструментов, несколько шкафов с разными брошенными вещами, включая удлинители, и столов. В любом случае, практически все было уже сломано или заплесневело.
Пользователям сети необычная находка пришлась по душе, и они тут же начали фантазировать, как бы сами в такой ситуации использовали убежище. "Я бы пряталась в нем от детей, когда мне нужно отдохнуть", — пошутила одна пользовательница в комментариях. "А я бы там построил собственный паб", — размечтался другой. Третья же оказался циничнее: "Я, наверное, слишком много смотрела "Мыслить как преступник", потому что сразу же подумала, что бывший владелец прятал здесь тела". И еще один пользователь задал самый неудобный вопрос: "Сколько же лет этому ковру, раз они только сейчас нашли люк?"
А вот и вся серия видео о бомбоубежище. Первое из них набрало в TikTok более 8,6 миллионов просмотров.
@kitty_girl_california
Cold War fallout shelter. #bombshelter #shelter #wwii #wwi♬ original sound - Jennifer Little
@kitty_girl_california
Bomb shelter part two￼. #wwii #QuickerPickerRapper #bombshelter #wartimes♬ telepatía - Kali Uchis
@kitty_girl_california
Bomb Shelter Tour! #bombshelter #coldwar #shelter #preppers♬ Sugarcrash! - ElyOtto
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Герои" этого времени: блогеры, тиктокеры, ютуберы....
Дармоеды и тунеядцы, наживающиеся на безмозглых малолетках...
Что то эта ваша женщина больше на мужика похожа
Хотя да, он, или она идентифицирует себя мужиком, ага, ага... У них это можно...