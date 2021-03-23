TikTok-блогер обнаружила под своим домом старое бомбоубежище

Пользователям сети необычная находка пришлась по душе, и они тут же начали фантазировать, как бы сами в такой ситуации использовали убежище. "Я бы пряталась в нем от детей, когда мне нужно отдохнуть", — пошутила одна пользовательница в комментариях. "А я бы там построил собственный паб", — размечтался другой. Третья же оказался циничнее: "Я, наверное, слишком много смотрела "Мыслить как преступник", потому что сразу же подумала, что бывший владелец прятал здесь тела". И еще один пользователь задал самый неудобный вопрос: "Сколько же лет этому ковру, раз они только сейчас нашли люк?"

А вот и вся серия видео о бомбоубежище. Первое из них набрало в TikTok более 8,6 миллионов просмотров.