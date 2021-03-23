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TikTok-блогер обнаружила под своим домом старое бомбоубежище

TikTok-блогер обнаружила под своим домом старое бомбоубежище (17 фото)

Автор:
23 марта 2021 19:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бомбоубежище   видео   интересное   калифорния   находки   тикток   
1143
17

Всегда приятно найти нечто необычное, особенно не выходя из дома, и тем более — когда даже не подозревал о его существовании. Именно это произошло с женщиной из Калифорнии, которая обнаружила у себя дома потайной лаз, ведущий в старое бомбоубежище.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бомбоубежище   видео   интересное   калифорния   находки   тикток   
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10  комментариев
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Почему когда я вижу "TikTok" и "блогер" внутри нарастает раздражение?
"Герои" этого времени: блогеры, тиктокеры, ютуберы....
Дармоеды и тунеядцы, наживающиеся на безмозглых малолетках...
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17k
Luc72 16 минут назад
"это произошло с женщиной из Калифорнии..."
Что то эта ваша женщина больше на мужика похожа

Хотя да, он, или она идентифицирует себя мужиком, ага, ага... У них это можно...
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269
Сергей 2 часа назад
на фотках деревянные перекрытия потолка? т.е. потолок это пол в доме? Походу, это просто подвал.
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287
felix 2 часа назад
Найти такое и всем рассказать! An idiot!
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3k
avix 3 часа назад
И обнаружили ДВЕРЬ ведущую на УЛИЦУ. То есть, в него можно было попасть и не только двигая комод. Типа, а давайте историю придумаем, что мы убежище нашли, мы и так о нём сто лет знали, но вот если комод подвигать, то можно столько лайков в тиктоке наклянчить, что можно будет второй бункер вырыть.
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−82
Lopux 3 часа назад
Что за хйню я только что прочитал?
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