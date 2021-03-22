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Будни офисного планктона

Будни офисного планктона (19 фото)

Автор:
22 марта 2021 17:44
Метки: Юмор   офисный планктон   смех   
1930
19
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Немного юмора в начале рабочей недели
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Метки: Юмор   офисный планктон   смех   
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22  комментария
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36k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
биткоины в 11 не изучать надо было а скупать))
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6k
Самка Хорька 58 секунд назад
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Циркачи что ли?..
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5k
sivanov1079 40 минут назад
Комментарий к фото
Кто крайняя слева? Единственная на человека похожа
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1k
Shashanna 2 часа назад
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Танцуй отсюда.
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53k
Андрей 2 часа назад
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...и половина вообще х.й знает, кто...
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Комментарий к фото
Специально для офисного планктона.
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30k
Korolev 2 часа назад
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Когда твои друзья из разных тусовок пришли к тебе на ДР...
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Korolev 2 часа назад
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Нахер таких товарищей...
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
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В Армии пишут "Требуется установить шлагбаум, ну или толковый майор".
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
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26k
Антон 2 часа назад
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- Ну и идите на****
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1k
Дмитрий 2 часа назад
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Реальная история. Стоим в году 2004-5 с коллегой. Он говорит: "Биткоины. Вот тема. Можно замутить"....."Да ну ......в ..... с этими биткоинами".....В этом году: "Помнишь про биткоины разговор!
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893
DarkSkat 2 часа назад
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Пусть это напишут на моей могиле и не будут спрашивать, от чего умер
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Дмитрий DarkSkat 2 часа назад
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Не факт! Банальный гастрит с продолжением мог усугубить всё!
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