Будни офисного планктона

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Немного юмора в начале рабочей недели
1.
Ждите оффер
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2.
А сколько собственно, нужно айтишнику работать часов в день.
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Кукод
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4.
На заметку
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Насыщенная жизнь в мегаполисе
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6.
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7.
Time management
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Главное, чтобы должность громко звучала
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9.
Клиентоориентированность
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Памятка в офисе
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Когда у тебя в день несколько совещаний
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Менеджер проекта
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Лучшая защита это нападение
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Офферы на почту не высылаем
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15.
С коллегами, когда вышел в офис, после длительной работы на удалёнке
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16.
Вопрос к HR, если видите в резюме сопроводительное письмо, кандидату плюсик за это полагается?
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17.
Удалёнка
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18.
"Эффективная логика: обоснованный штраф"
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Метки: Юмор офисный планктон смех
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