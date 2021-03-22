Шедевры Альфонса Алле или черные квадраты в истории живописи

Для справки. Всего квадратов 4. Первый «Черный супрематический квадрат», о котором здесь и шла речь, датирован 1915 годом, ныне он находится в Третьяковской галерее. Второй «Черный квадрат» Малевич нарисовал в 1923 году специально для Русского музея. Третий – в 1929 году. Он тоже находится в Третьяковке. И четвертый – в 1930 году, специально для Эрмитажа.