Шедевры Альфонса Алле или черные квадраты в истории живописи

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Все слышали о картине Малевича "черный квадрат". Чаще всего это произведение вызывает лишь усмешку и издевательства - что это, мол, за картина такая, еще и стоит миллионы. Но Малевич был не первый на поприще странных, одноцветных картин.
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Гюстав Доре "Живописная, драматическая и карикатурная история святой Руси", 1854 год
Так художник проиллюстрировал собственное представление о зарождении Руси: «Происхождение российской истории теряется во мраке веков». Именно с «чёрного квадрата» начинается сатирическая книга Доре «Живописная история Святой Руси»
Казимир Малевич, Черный квадрат
Для справки. Всего квадратов 4. Первый «Черный супрематический квадрат», о котором здесь и шла речь, датирован 1915 годом, ныне он находится в Третьяковской галерее. Второй «Черный квадрат» Малевич нарисовал в 1923 году специально для Русского музея. Третий – в 1929 году. Он тоже находится в Третьяковке. И четвертый – в 1930 году, специально для Эрмитажа.
Более всего в написании картин с одним цветом преуспел Альфонс Алле. "Философы ловят черную кошку в темной комнате", 1893
С 1882 по 1893 год он нарисовал целую серию подобных картин, совершенно не скрывая своего юмористического отношения к этим «творческим исследованиям внематериальных реальностей».
Авторский пост
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