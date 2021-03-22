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Шедевры Альфонса Алле или черные квадраты в истории живописи

Шедевры Альфонса Алле или черные квадраты в истории живописи (17 фото)

Автор:
22 марта 2021 14:33
Сообщество : Искусство
Метки: Альфонс Алле   интересное   искусство   малевич   познавательно   черный квадрат   
793
17

Все слышали о картине Малевича "черный квадрат". Чаще всего это произведение вызывает лишь усмешку и издевательства - что это, мол, за картина такая, еще и стоит миллионы. Но Малевич был не первый на поприще странных, одноцветных картин.

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Метки: Альфонс Алле   интересное   искусство   малевич   познавательно   черный квадрат   
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krivsan Час назад
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Chaim Kushnir Полчаса назад
нарисовать так любой дурак сможет. ты попробуй продать )))))
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10k
Агент Безопасной Национальности Chaim Kushnir 24 минуты назад
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