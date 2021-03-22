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По информации СМИ, президент России приехал в Сибирь, чтобы отдохнуть. Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также министр показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
2. Потом было видео
8. Когда немного решили пофантазировать о том, зачем Путин постоянно таскает с собой Шойгу
10. В "поехали просто отдохнуть" мало кто верит. В соцсетях есть свои версии о цели визита Путина и Шойгу в Сибирь
14. Хороших комментариев к новостям об отдыхе высокопоставленных чиновников в тайге просто нет
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Пора бы уже это усвоить.
-Кужугетович!
-Что?
-Да там герой нашелся... Уж больно крут, ты привези его для беседы. А то мне и самому интересно стало...
- Есть!
Каждый россиянин может похвастаться подобной историей, у нас ведь народный, избранный и ни разу не трусливый президент.
Исторический факт.
Ипотека. Да, появилась при Путине? Это он ее придумал или взял с проклятого запада?
При Ельцине поехали отдыхать за границу.
Возле метро и сейчас бы торговали водкой и хлебом, если бы не запрещали.
А вот конкретный вопрос: что ИМЕННО ПУТИН сделал, какие экономические реформы провел, кроме налоговой?
а можно намекнуть пользователю на манеры так, чтобы он запомнил?