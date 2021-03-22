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"Лучше бы китайцы вырубили Шойгу": реакция соцсетей на отдых Путина с министром обороны

"Лучше бы китайцы вырубили Шойгу": реакция соцсетей на отдых Путина с министром обороны (21 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   прикол   путин   реакция соцсетей   сибирь   тайга   шойгу   
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По информации СМИ, президент России приехал в Сибирь, чтобы отдохнуть. Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также министр показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.

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Метки: Юмор   прикол   путин   реакция соцсетей   сибирь   тайга   шойгу   
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36k
dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
сразу видно этот "прикол" гомосек писал)) нормальные люди гомосексуалов и пи*орасов не различают)
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4k
Webworks 6 минут назад
Фишки скатились в упоротое говно, стало хуже чем Эхо Мацы уже. Такая херня и уже на главной, в горяченьком. Пора навсегда заблокировать этот политиканский говносайт к херам собачьим.

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20k
ОзолЫньш Webworks Минуту назад
Берлинский поц присел и хомякам теперь заняться нечем. Вот и гадят везде.
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5k
Olga Raudis 7 минут назад
Ну что еще остается заднеприводным сетевым "острякам"? Где они и где Путин с Шойгу? Первые могут только жидко гадить по сетям, пока вторые делают крутую политику.
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2k
Том Сойер 10 минут назад
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6k
Matthew Hopkins 12 минут назад
Отдых должен быть активным, могли бы и медведя вдвоем завалить, или тигра, к примеру, голыми руками поймать.
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283
Сергей 14 минут назад
Как же они нам завидуют.
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19k
мистер Конвей Твитти Полчаса назад
Отдых?Ну-ну...Учитывая несметное число ФСО-шников,ФСБ-ников и прочих полицаев с росгвардосами,оцепивших территорию в радиусе нескольких километров,а так-же нехилую группу из представителей федеральных каналов (уже вижу причмокивающего от восхищения соловьева и очередное "я видел путина!" от киселева),понятие отдыха носит весьма специфический характер...
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283
Сергей мистер Конвей Твитти 13 минут назад
Без охраны только бомжи отдыхают.
Пора бы уже это усвоить.
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12k
Роман Полчаса назад
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3k
Александр 37 минут назад
Походу автор сам не прочь под хвостик побаловаться, вот и развил тут гомосячью тему. У нас так полстраны отдыхает:охотники, рыбаки. У кого, как говорится, что болит.
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6k
grimmsan 53 минуты назад
КГ/АМ вот и все
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1k
MС Chungachanga 57 минут назад
Кто о чем,а заднеприводный о дилдо!
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9k
Алексей Час назад
Т.е. не в курсе о статье об оскорблении президента... А если ты не в России и поэтому считаешь себя неуязвимым. Отчасти так оно и есть ибо ты кто? Никто, просто тля... Но! Если президент самой большой станы мира отдыхает с министром обороны... То возможный вариант:
-Кужугетович!
-Что?
-Да там герой нашелся... Уж больно крут, ты привези его для беседы. А то мне и самому интересно стало...
- Есть!
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4k
Адил Алексей 50 минут назад
А дальше слова Байдена станут пророческими, но об этом никто не узнает...
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1k
Боцман Час назад
Очень избирательный сборник комментариев.....автор похоже еще тот [мат]
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786
Анатолий Боцман 41 минуту назад
Тоже заднеприводной))
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34k
Example 6.2.6 Час назад
Грибники, лесники там были? Путин ведь постоянно окружают случайные люди простых профессий, с которыми он может спокойно пообщаться в непринуждённой обстановке.. Бывает, едешь с утра на работу в автобусе, а тут - бац, Путин заходит, талончик пробивает, спрашивает у тебя как дела, вовремя ли зарплату платят, всё ли хорошо в твоей отрасли.
Каждый россиянин может похвастаться подобной историей, у нас ведь народный, избранный и ни разу не трусливый президент.
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283
Сергей Example 6.2.6 9 минут назад
Президент США Никсон любил пообщаться с народом. Вот только он не знал, что всегда общался с одним и тем же агентом его собственной охраны, которого переодевали в соответствии с наличным "народом".
Исторический факт.
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999
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
У меня такая же курточка есть

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29k
Юр21 Час назад
Стеня, ты бы лучше так в красках описал как твой босс в самолёт на четвереньках лез, наш то красавчик, по тайге на вездеходе ездит, а у вас чёт совсем ослаб, надо вас срочно бабу с отрезаным куем выбирать...
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25k
Alan Garner Час назад
Я вот читаю, что люди пишут, какая же мразь живёт и оскорбляет Путина,, Скоты у многих в семье по 2 машины кому в рожу не плюнь у всех ипотека минимум на двушку, для младшего стараются. Отдыхают за границей и все им Путин плохой. Ничего с.уки Мишустин утвердил ЖД сообщение улучшить на дальний восток. В сроки сделаем!!! При Ельцине с Горбатым у метро хлебом и водкой торговали дети клей нюхали и на трассе стояли. Как же вам не стыдно у вас нутро прогнившее.
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5k
sivanov1079 Alan Garner Час назад
Умный это и так знает, а дураку не объяснишь. Этих мамкиных борцов с режимом на машине времени в 90-е на годок бы скатать, посмотреть, как эти ссмщики, дизайнеры и айтишники там своими рученками вагоны бы разгружали, за еду
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10k
Олегbl4 Alan Garner 53 минуты назад
Машины и при Ельцине покупали.
Ипотека. Да, появилась при Путине? Это он ее придумал или взял с проклятого запада?
При Ельцине поехали отдыхать за границу.
Возле метро и сейчас бы торговали водкой и хлебом, если бы не запрещали.
А вот конкретный вопрос: что ИМЕННО ПУТИН сделал, какие экономические реформы провел, кроме налоговой?
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8k
Medved Alan Garner 52 минуты назад
У сотрудников агентства интернет-исследований?
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5k
Максус Alan Garner 22 минуты назад
это у кого две машины в семье? В Москве у 5% населения? Ты б е.бальничек свой гнилой завалил,и погуглил как живет 70% населения России.
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76k
dpazuzu Максус 9 минут назад
@Модератор Fishki.net
а можно намекнуть пользователю на манеры так, чтобы он запомнил?
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9k
Злой Час назад
Старые петушки на отдыхе
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4k
jo Час назад
Задолбали блин устраивать из фишек очередное эхо москвы.. Автора на мыло
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938
Павел Астахов Час назад
Убогий высер влажных мечт овальнинских сектантов
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18k
Шуруп 2 часа назад
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2k
Illuminat Шуруп Час назад
Сперва тайгу в пустыне прикажет посадить
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