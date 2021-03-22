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Как лишний вес меняет лицо: смотрим на примере актрис

Как лишний вес меняет лицо: смотрим на примере актрис (12 фото)

Автор:
22 марта 2021 08:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   актрисы   знаменитости   лишний вес   фото   фотошоп   шоу бизнес   
907
12
Что ж, мне стало интересно, как будут выглядеть красивые выдающиеся актрисы с лишним весом.
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Метки: Юмор   актрисы   знаменитости   лишний вес   фото   фотошоп   шоу бизнес   
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11  комментариев
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16k
Алексей Час назад
Фотошоп их лица очень сильно меняет.
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324
Алексей Гулевич 5 минут назад
там ещё ниже лица увеличивается, а на фото нет
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2k
petia 8 минут назад
Фото жоперы думают, что надули щеки и это будет так если человек поправится.
В 99,9% случаях анорексички выглядят в 100 раз лучше.
Пухлость натуральная и в фотожопере разные вещи.

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36k
dima423 11 минут назад
Ну сделано качественно по моему) И реально так и есть, когда толстые худеют, лицо прямо преображается
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29k
KiploksAKS 14 минут назад
Йохансон стала похожа на Тунберг.
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23k
Е-Лена 24 минуты назад
Ну - так и заголовок надо правильно писать:
"Как мои опыты в фотошопе меняют фото".
)))
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8k
krivsan Полчаса назад
из той же темы
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5k
Lucky Час назад
Я так понял, что сама черепная коробка тоже пополнела, наверное на ней тоже жир отложился?

Уж если берешься за Фотошоп, то хоть знай анатомию и физиологию.
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18k
Андрей Иванов Час назад
Лишний? Объясните ему про лишний вес

И лица так будут меняться если они начнут жрать как в не себя. Там тела уже под 90-100 будут
Но некоторым пойдёт
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36k
dima423 Андрей Иванов 13 минут назад
и причем тут морской лев (или тюлень хз) ему природой положен жир для выживания, а человеку он только во вред) И ни 1 фотки тут я не увидел кому бы это пошло...
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18k
Андрей Иванов dima423 10 минут назад
Человеку тоже, хотя и меньше.
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