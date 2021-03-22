Как лишний вес меняет лицо: смотрим на примере актрис

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Что ж, мне стало интересно, как будут выглядеть красивые выдающиеся актрисы с лишним весом.
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В 99,9% случаях анорексички выглядят в 100 раз лучше.
Пухлость натуральная и в фотожопере разные вещи.
"Как мои опыты в фотошопе меняют фото".
)))
Уж если берешься за Фотошоп, то хоть знай анатомию и физиологию.
И лица так будут меняться если они начнут жрать как в не себя. Там тела уже под 90-100 будут
Но некоторым пойдёт