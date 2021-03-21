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Прикольные комментарии в соцсетях

Прикольные комментарии в соцсетях (15 фото)

Автор:
21 марта 2021 18:09
Метки: картинка   коммен   прикол   смешная   
3037
15
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Прикольные комментарии в соцсетях

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Метки: картинка   коммен   прикол   смешная   
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17  комментариев
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6k
Majul 3 часа назад
Комментарий к фото
алкАголики в кАстюмах...
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3k
Pijavka Полчаса назад
Комментарий к фото
Теперь понятно почему церковь жгла всяких умников на кострах
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30k
Korolev 50 минут назад
Комментарий к фото
Просто у неё вставная челюсть...
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3k
au3 Час назад
Комментарий к фото
А причем там о костюмах, если вопрос про "образ", а на фото образины?
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3k
Alakazam 2 часа назад
Комментарий к фото
Киндер сюрприз
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Комментарий к фото
Она просто хорошо отгоняет других баб
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Комментарий к фото
В гонке пришла прямо за лидером
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6k
Majul 3 часа назад
Комментарий к фото
Что еще за мАзоль такая?
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1k
Дмитрий Majul 2 часа назад
Комментарий к фото
Объяснили же: от мазды.
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12k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Отстой, нечего комментировать.
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75k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Комментарий к фото
Старый мешок лучше порется......
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3k
Едондер пуп Броненосец Потелкам 3 часа назад
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Аж чаем поперхнулся...
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Что за херню я сейчас просмотрел???
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184
Dj ZXC Свирепый Бамбр 3 часа назад
какое нам дело, что ты там у себя в туалете видел?
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3k
Свирепый Бамбр Dj ZXC 2 часа назад
Шутить это не твое. Смирись.
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184
Dj ZXC Свирепый Бамбр 2 часа назад
черный юмор - это сложно. недалёким не понять.
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