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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
21 марта 2021 11:10
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3325
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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13  комментариев
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4k
Евгений 2 часа назад
Без кавычек и запятых, еле сообразил, что хотел сказать автор. "... после свадьбы все её..." Кто "все"? Почему только "после свадьбы"?

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228
Pi11igrim Полчаса назад
В Барнауле кафешка была "Ку-Ку". Они себе слоган запилили, и развесили рекламу по всему городу: "У нас вКу-Кусно". Мой мозг всегда добавлял: "... и Ка-Качественно".
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16k
Сталкер 38 минут назад
Совсем негодные подборки стали...
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8k
Андрей Ма-С Час назад
вот без грамма юмора, увидев эту картинку мне плохо стало
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2k
Tano 2 часа назад
Якорь дедушке прифотошопили или кто-то макет полноразмерный сделал? Зачем?
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259k
Booharik 2 часа назад

На этой картинке хоть "Куни ли", хоть "Кули ни", всё равно проигрывают названию суши-заведения.
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12k
Андрей Ватрушкин Booharik 2 часа назад
В Канске живет и работает очень производительная кореянка Ли. Уже треть населения ее знает, остались остальные две трети.
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259k
Booharik Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Охотно верю в то, что в Канске много любителей солёной селёдки. Видимо, кто-то эту кореянку не (вторая часть названия заведения) и она решила за(первая часть названия заведения) весь Канск.
:-)
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4k
Константин Безумов 2 часа назад
Сумка наверное весит пипец
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1k
Kommunist 3 часа назад
5 часов ему надо, ничего сложного тут и нету
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706
Бомбардир Kommunist 2 часа назад
Это теперь твоя девка!
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821
Viktor Kommunist 58 минут назад
Можешь смело ей писАть .
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