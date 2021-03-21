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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
Авторский пост
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На этой картинке хоть "Куни ли", хоть "Кули ни", всё равно проигрывают названию суши-заведения.
:-)