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Курт Рассел: 12 лучших фильмов актёра, которого ни разу не номинировали на «Оскар»

Курт Рассел: 12 лучших фильмов актёра, которого ни разу не номинировали на «Оскар» (14 фото)

Автор:
21 марта 2021 00:41
Метки: актеры   кино   роли   
193
14

17 марта, известный американский актёр Курт Рассел отпраздновал свой юбилей - 70 лет!

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Метки: актеры   кино   роли   
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
Солдат
больше запомнился

https://www.kinopoisk.ru/film/13328/https://www.kinopoisk.ru/film/13328/
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4k
Константин Безумов ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
Солдат таки да, хорош.
А ещё понравилась его роль в стражах галактики 2.
Не люблю супергеройские фильмы но Рассел сумел там сыграть эталонного эгоиста-мудака
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3k
Горожанин 3 часа назад
Дурачок так и не снялся ни в одном нормальном фильме.
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26k
Игорь Горожанин 2 часа назад
Зачем ты здесь про свою жизнь нам рассказываешь!?
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Горожанин Игорь Час назад
Спасибо, что отметил мою жизнь. Действительно, в главных ролях в суперских фильмах я пока не снялся, есть такой недостаток Но ты продолжай наблюдать, мне приятно твое внимание.
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schmubu Игорь Час назад
так дурачок же...
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