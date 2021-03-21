Актер прославился в 80−90-е годы прошлого века ролями в боевиках и фантастических фильмах. В кино он начал сниматься еще в 1960-е годы, и продолжает сниматься и по сей день. На счету актера уже больше 100 ролей, но за свою 50-летнюю кинокарьеру ни разу так и не был номинирован на премию «Оскар».