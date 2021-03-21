17 марта, известный американский актёр Курт Рассел отпраздновал свой юбилей - 70 лет!
Актер прославился в 80−90-е годы прошлого века ролями в боевиках и фантастических фильмах. В кино он начал сниматься еще в 1960-е годы, и продолжает сниматься и по сей день. На счету актера уже больше 100 ролей, но за свою 50-летнюю кинокарьеру ни разу так и не был номинирован на премию «Оскар».
Предлагаю вспомнить 12 лучших ролей в фильмографии Курта Рассела.
В подборке будут представлены лишь те фильмы, которые были сняты в XX веке!
«Башня смерти»
режиссер - Джерри Джеймсон, 1975 год
В американском телефильме, основанном на реальных событиях, Курт Рассел сыграл роль известного маньяка Чарльза Уитмана. Роль очень непроста, на наш взгляд. Его холод в глазах и непоколебимость, когда он убивал прохожих, невольно заставляют содрогнуться.
«Элвис»
режиссер - Джон Карпентер, 1979 год
Отличный байопик про короля рок-н-ролла от короля фильмов ужасов Джона Карпентера, в котором Курт Рассел сыграл самого Элвиса!!!
Курт Рассел настолько передал сходство с певцом, что порой аж страшно становилось... Походка, жесты, мимика, голос, манера говорить...да! А как он двигался, когда пел!
«Побег из Нью-Йорка»
режиссер - Джон Карпентер, 1981 год
Атмосферный фантастический триллер, повествующий о недалеком будущем, в котором Нью-Йорк стал общегосударственной тюрьмой для преступников от мала до велика.
Змей Плисcкин, которого сыграл Рассел, и по сей день считается одним из самых крутых и бескомпромиссных героев в мире кино.
«Нечто»
режиссер - Джон Карпентер, 1982 год
"Антарктический ковбой" Курт Рассел в научно-фантастическом хорроре.
Культовый фильм рассказывает о сотрудниках исследовательской полярной станции в Антарктиде, столкнувшиеся с чем-то необъяснимым. За расследование берется смелый пилот вертолета Ар Джей Макриди, роль которого и исполнил Курт Рассел.
«Силквуд»
режиссер - Майк Николс, 1983 год
Трогательный фильм, рассказывающий реальную историю судьбы Карен Силквуд, работавшей на заводе по переработке плутония и ставшей жертвой травли.
Курт Рассел сыграл хоть и не самую популярную (в фильме актеру досталась роль бойфренда главной героини), но на наш взгляд одну из лучших своих ролей. Кстати, за роль Дрю Стивенса актер был номинирован на «Золотой глобус».
«За бортом»
режиссер - Гэрри Маршалл, 1987 год
Курт Рассел в одной из самых забавных комедий 80-х, где сыграл роль хитрого плотника Дина Проффитт, который решил проучить взбалмошную и богатую истеричку (Голди Хоун).
Актёры сыграли великолепно, парочка Курта и Голди выглядела так естественно на экране, они вжились в свои образы и показали их блестяще.
«Пьяный рассвет»
режиссер - Роберт Таун, 1988 год
Интересная криминальная драма о дружбе школьных друзей, которых жизнь развела по разные стороны корта. Первый стал наркоторговцем, а второй — агентом ФБР.
Курт Рассел прекрасно создал образ противоречивого копа - Ник Фриша.
«Танго и Кэш»
режиссеры - Альберт Магноли, Андрей Кончаловский, 1989 год
Классический комедийный боевик конца 80-х с прекрасным актерским дуэтом: Сталлоне/Рассел!
История двух крутых копов, которые в один момент становятся напарниками и пытаются разобраться в том, кто же их подставил и кому они перешли дорогу. Рассел сыграл роль одного из них - Гейба Кэша.
«Огненный вихрь»
режиссер - Рон Ховард, 1991 год
Одна из лучших ролей Курта Рассела!
Самый известный Голливудский фильм про пожарных, в котором актер сыграл сразу две роли: начальника пожарной команды Стивена «Бык» Маккэффри, и Денниса Маккэффри, погибшего отца главного героя.
«Тумстоун: Легенда дикого запада»
режиссеры - Джордж П. Косматос, Кевин Жарр, 1993 год
Один из сильнейших вестернов прошлого века! Курт Рассел прекрасен в роли бывшего шерифа, поставленного перед нелёгким выбором между тихой жизнью и чувством долга.
Надо сказать, что Курту Расселу очень подходит жанр вестерн.
«Звёздные врата»
режиссер - Роланд Эммерих, 1994 год
Зрелищный фантастический боевик о путешествии к неведомым мирам через древний артефакт, найденный в Египте.
Курт Рассел в фильме сыграл образцового полковника спецназа всех времён и народов - Джонатана «Джека» О’Нила.
«Авария»
режиссер - Джонатан Мостоу, 1997 год
Отличный дорожный триллер на тему похищений, и одна из самых интересных ролей Курта Рассела.
Герой Рассела справляется на "отлично", при этом никакого супергеройства не наблюдается. Ты ощущаешь кожей, что его могут грохнуть в любую минуту. Это фильм об отваге, мужестве, любви.
А на этом, пожалуй, все! А Вы видели эти фильмы? Какие фильмы с Куртом Расселом Ваши любимые?
Источник:
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https://www.kinopoisk.ru/film/13328/https://www.kinopoisk.ru/film/13328/
А ещё понравилась его роль в стражах галактики 2.
Не люблю супергеройские фильмы но Рассел сумел там сыграть эталонного эгоиста-мудака