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Пример мужества для подрастающего поколения

Пример мужества для подрастающего поколения (1 фото)

Автор:
19 марта 2021 16:48
Метки: СССР   вов   герои   
461
1
Летом 41-го мы не только отступали. 19-летний мальчишка из Орла в одиночку дрался с колонной немецких танков.
«Немцы уперлись в него, как в Брестскую крепость»
Коле Сиротинину выпало в 19 лет оспорить поговорку «Один в поле не воин». Но он не стал легендой Великой Отечественной, как Александр Матросов или Николай Гастелло.

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Метки: СССР   вов   герои   
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9k
Михалыч 3 часа назад
Сейчас хохлы и лабусы вам расскажут, что всё фейк. А разные диванные "историки" уверены что во время войны каждый шаг документируется. У меня деду несколько раз во время войны говорили что к наградам представят. Так ни чего серьёзного и не дали. А уж в 41-м такое творилось - там не до записей было.

"Через пятнадцать лет после войны рассказ о подвиге артиллериста записал Михаил Мельников - участник войны, заслуженный деятель культуры БССР, историк, основатель Кричевского краеведческого музея. Он провел целое расследование, чтобы документально подтвердить невероятную «легенду».

Перебрав гору бумаг и опросив сотни местных, выяснил, что бой у моста через Добрость действительно был, даже установил день - 17 июля. Очевидцы показали место, откуда стреляло наше орудие.

Чуть позже подтверждение нашлось и в захваченных немецких документах. Свидетелем подвига русского солдата стал участник того боя - обер-лейтенант Фридрих Хенфельд. В дневнике офицер записал:

17 июля 1941 года. Сокольничи, близ Кричева. Вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости… Оберст перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?

Выяснить, как зовут солдата, помог случай. Когда немцы хоронили героя, нашли у него солдатский медальон. Чтобы прочитать его, в качестве переводчика привлекли жительницу Сокольнич Ольгу Вербжицкую, хорошо знавшую немецкий язык. Она и вспомнила его имя и фамилию - Николай Сиротинин.

Переписка с военкоматами и Министерством обороны позволила установить, что родился Николай в 1921 году в Орле. За год до начала войны был призван в Красную Армию. Старший сержант, наводчик орудия. Отец, мать и сестры ничего о его судьбе не знали, он числился пропавшим без вести.

Обо всем этом Михаил Мельников написал в статье, опубликованной в 1960 году в «Литературной газете». Она называлась красноречиво: «Это не легенда». Таков был ответ всем тем, кто не верил в эту историю.

Подвиг героя получил всесоюзное признание. Николай Владимирович Сиротинин посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Его именем назвали улицу в Кричеве, где находится братская могила. В начале 1960-х годов родители побывали на могиле сына и на месте его гибели.

Историки продолжают искать документальные свидетельства.

Несколько лет назад группа любителей истории стала обсуждать нестыковки: в описаниях героического эпизода в различных источниках не совпадают номера воинских частей, количество убитых немцев, некоторые детали боя.

Выяснили, что в тот день подступы к Кричеву оборонял второй батальон 409-го стрелкового полка. Задача перед командиром Николаем Кимом стояла непростая: на несколько часов задержать немцев. Противостояла советским бойцам ударная группа полковника Генриха Эбербаха, а точнее, второй батальон 35-го танкового полка и седьмого разведбата. Бой начался рано утром, к полудню немцы уже заняли город.

Было странно, что позже Николай Ким в своих мемуарах ни о каком Сиротинине и одинокой пушке не говорил.

Тогда и отыскали воспоминания Сергея Ларионова - командира пулеметной роты батальона Кима. Он писал, что перед тем как они заняли рубеж обороны перед Добростью, к ним присоединилось одинокое орудие. В разгар боя слышал пушечные выстрелы на левом фланге обороны. Назвал Ларионов и количество уничтоженных танков - тринадцать. Два сожгли его бойцы, остальные - та самая одинокая пушка.

До сих пор не все понятно в этой истории. Что случилось с боевым расчетом? Поиск документов продолжается. Но главное очевидно: подвиг Николая Сиротинина - не миф.
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18k
kamanch 5 минут назад
будет пост про героев битвы с татаро-монголами?
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15k
Maks Es 41 минуту назад
Так защищать родину может только тот, кто знает, что он - настоящий хозяин своей страны, своей земли. Так защищали Родину коммунисты и комсомольцы!
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Почему все трактуют поговорку "один в поле не воин" именно в контексте одного бойца?! А,если два бойца-это уже воин? Смыл поговорки в том, что когда один в поле и больше никого нет-ни
врагов, ни друзей. Против кого тогда воин?
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4k
Владимир Котиков Автор поста 2 часа назад
ЛоХлы лютуют... опять про их дедов в схронах не написали))
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4k
ваня панкин 4 часа назад
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RomaXz 4 часа назад
Что то мне подсказывает, что это тоже фейк. Есть ли хоть какие-то доказательства?
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14k
Игорь Хомченко RomaXz 4 часа назад
Доказательств нету. Ни у наших, ни у немцев. А вот доказательств, что все это выдуманное фуфло полным полно. Начиная с того, что "автор дневников обер-лейтенант 4-й танковой дивизии Хенфельд" полностью выдуманный персонаж. Ибо не было с такой фамилией офицера.
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RomaXz Игорь Хомченко 3 часа назад
Печально это. Ведь были же случаи реальных героев и подвигов. Почему бы их не продвигать, вместо фейков.
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14k
Игорь Хомченко RomaXz 3 часа назад
Были. Но у нас как-то вся история ВОВ преподносится в каком-то главпуровском соусе. Очнь много документов засекречено. Ну к примеру. На слуху битва за Москву, Сталинград, Курская дуга. Почему никто не вспомнить про оборону Воронежа. Немцы потеряли там порядка 300 тыс., как и под Сталинградом. И битва эта была также одной из ключевой. Ибо развались Воронежский фронт, то неизвестно - как там дальше бы пошло. Так не пишут. Пишут вот в таком лубочном стиле про выдуманных героев. Немцы у ТС похороны устроили... Да гляньте любые фото начала ВОВ. Все обочины трупами бойцов усеяны. И никто что-то не заботится о захоронении хотя бы в санитарно-эпидемиологических целях.
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RomaXz Игорь Хомченко 3 часа назад
С логикой в союзе не особо дружили, похоже
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СергейПименов 4 часа назад
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СергейПименов 4 часа назад
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СергейПименов 4 часа назад
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Игорь Хомченко 4 часа назад
Фейки, еще больше фейков. Засрем историю СССР фейками.
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57k
Александр Ломовицкий Юрий Час назад
ну что ты споришь , У меня отец всегда говорил так - всякое говно кончается на О .
это к вопросу о принадлежности к нации . хохол Хомченко конечно будет отрицать подвиг русского солдата потому что ему не досталось собственной достойной истории .
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Игорь Хомченко Александр Ломовицкий Час назад
Я с вас, бараны, просто смеюсь. Ты всерьез определяешь национальность и гражданство по нику на Фишках? Чертов гений.
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Игорь Хомченко Юрий Час назад
Сорри. Можно еще поискать в сети материалы суда над Добробабиным. Там подробно картина сражения изложена.
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Александр Ломовицкий Игорь Хомченко Час назад
конечно .
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Игорь Хомченко Александр Ломовицкий 58 минут назад
Здорово. Навскидку определи национальность для пользователей Фишек (вот прямо с техподдержки взял): Том Сойер, DonNerka и Ловите наркомана!
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