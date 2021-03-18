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Музей старой техники

Музей старой техники (17 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 22:04
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: IBM   windows   компьютер   ноутбук   пекарня   
1538
17
1
Как-то мы с вами вспоминали канувшие в Лету форматы (смотрите по этим ссылкам: 1, 2). Теперь предлагаю пройтись по некоторым любопытным образцам старой техники.

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Метки: IBM   windows   компьютер   ноутбук   пекарня   
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3k
avix Полчаса назад
Господи боже, кажется я постепенно становлюсь мамонтом. Вот эти здоровые разъемы сбоку ноута для настройки - это V35. В РФ редко встречались, но пару раз видел. Эта штука нужна для настройки модемных пулов, так как в тот момент была заметно быстрее классических COM портов.

Теперь далее. В 1995 году я сидел на 486DX33. Потом за счёт специфических задач, был апгрэйд на Pentium 100. Это было в начале 1996 года. Почти топ на тот момент, помню как в Физтехе на эту тачку смотрели. Времена SoundBlaster AWE32 и прочего железа, типа первых версий Miro Video для монтажа.

Конец девяностых дал почти полное описание дерева развития всех систем, которые сейчас есть внутри персоналок. По сути все системы растут не меняя своей функции. Типа платформа это = мать + проц + память. Харды и видео это навесное. Да, да, видеокарты как отдельные устройства появились именно тогда и тогда же оформились как отдельные сопроцессоры. Пошло это начиная с Matrox Millenium, который имел систему для ускорения работы винды.

Это я к тому что история, которая творилась тогда, даже сейчас имеет огромное значение над всем происходящим.
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3k
soar 9 минут назад
Очень интересный конструктив, впервые такое вижу. Кстати, на стене реклама Voodoo 3dfx?
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17k
Евгений 18 минут назад
Такой у нас техникуме был, у преподавателя стоял на столе.
А у учеников тоже Паккарды стояли, но были Пни 75.
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8k
Dmitry 19 минут назад
А кто помнит что это такое?))))))))))
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3k
soar Dmitry 12 минут назад
Судя по россыпям КМ, клон Спектрума, собраный на одном из военных заводов СССР.
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8k
Dmitry 21 минуту назад
Блин... Почувствовал себя динозавром

А ведь еще недавно, пользовался дискетами и был счастлив. Да и ZX Spectrum, довольно неплохо помню, с его прошитым бейсиком)))).
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16k
Злобный Члегр 45 минут назад
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699
Hard.NET 54 минуты назад
Из минусов - он без сетевой карты, а покупать отдельно - безумно дорого. И там свой (проприетарный) разъём, распиновка - нифига не стандартная, да и шина PCI - тоже не по стандарту распаяна ((( В общем - железо - чисто для того, чтобы вспомнить, что когда-то такое было ))
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699
Hard.NET 57 минут назад
И да, однокнопочная мышь - это неудобно :lol
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699
Hard.NET 59 минут назад
Apple Macintosh Clssic II до сих пор лежит на антресолях, в базовой комплектации и с лицензионным ПО. Полностью рабочий. Запускаю иногда, ради ностальгии по монохромному моноблоку со старыми играми )))
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45k
noName Час назад
"Он тоже выпущен в 1995 году. Внутри у него процессор Pentium 1200 Гц"- ага в 95-м на 1200 камень!
На 200,мать его и не герц,а мегагерц(Pentium CPU at 200MHz)!!!
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−1
Владимир noName Час назад
ноль лишний... чувак просто опечатался
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45k
noName Час назад
ПыСы-в процессе возвращения к жизни,kraft computers,286-й
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188k
Михаил Мосягин Автор поста noName Час назад
Да, точно, 200 МГц, спасибо
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45k
noName Михаил Мосягин Час назад
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−1
Владимир Час назад
1992 год

утро 1 января
я умылся и иду в зал (родители мне ничего неговорили)
и вижу какие то коробки в центре комнаты

там Пентиум I винт на гигабайт
8 mb ОЗУ и SoundBlaster

ну родители видели мое увлечение компами и сделали мне такой подарок

в 1992 все сидели на спектрумах и были счастливы... а у меня ПЕНТИУМ БЫЛ 100 мегагерц и 8 мегабайт озу!!!
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−1
Владимир 56 минут назад
и компов рабочих несколько...но не все мои
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3k
Убийца Прохиндеев Владимир 48 минут назад
Я в конце 1995 года первый комп купил студентом. И друг купил. 486 dx4/8 Мб. Около 1500$. Пни-1 только появились, было бы совсем дорого.
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−1
Владимир Убийца Прохиндеев 45 минут назад
1500 вы переалплатили

пень первый моим родителям обощелся в 1000 usd
но правда без CD rom (они тогда по 400 usd стоили восьими скоростыне)

а комп на базе 486 ну долларов 700 соил не более
вы преплатили в два раза
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3k
Убийца Прохиндеев Владимир 37 минут назад
Нет, стоило все именно так, как стоило.
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−1
Владимир Убийца Прохиндеев Полчаса назад
[мат] да именно так все и есть и сейчас

нуженноральны комп?

ну штука баксов (без монитора)
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