Музей старой техники

В то время были популярны так называемые электронные записные книжки. Их как раз и называли палмтопами. Но у них, как правило, был чёрно-белый экран, старая версия DOS и не было звука. Так что pc110 никакой не палмтоп, а самый настоящий лаптоп.



Pc110 мог даже выполнять роль мобильного телефона, умел отправлять факсы, а ещё у него был тачпад. Цветные кнопочки слева и справа - это мышка (красная - аналоговый стик, фиолетовая - левая кнопка, зелёная - правая кнопка).