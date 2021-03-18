Музей старой техники

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Как-то мы с вами вспоминали канувшие в Лету форматы (смотрите по этим ссылкам: 1, 2). Теперь предлагаю пройтись по некоторым любопытным образцам старой техники.
IBM palmtop pc110
Мини-ноутбук IBM palmtop pc110 был выпущен 1995 году исключительно в Японии. На момент выхода компьютер был самым маленьким цветным ноутбуком. Он называется palmtop, потому что умещается на ладони (palm), а laptop - умещается на коленках (lap). На палмтопе работала полноценная Window 95.
IBM palmtop в сравнении с IBM Thinkpad того времени.
Размер экрана этой крошки - 4,7 дюймов, разрешение экрана - 640x480.
Оперативной памяти - 4 Мб (с возможностью расширения до 20 Мб).
Видеокарта с 512 Кб памяти.
Размеры 158x116x3 мм.
Вес 715 г.
Размер экрана этой крошки - 4,7 дюймов, разрешение экрана - 640x480.
Оперативной памяти - 4 Мб (с возможностью расширения до 20 Мб).
Видеокарта с 512 Кб памяти.
Размеры 158x116x3 мм.
Вес 715 г.
В то время были популярны так называемые электронные записные книжки. Их как раз и называли палмтопами. Но у них, как правило, был чёрно-белый экран, старая версия DOS и не было звука. Так что pc110 никакой не палмтоп, а самый настоящий лаптоп.
Pc110 мог даже выполнять роль мобильного телефона, умел отправлять факсы, а ещё у него был тачпад. Цветные кнопочки слева и справа - это мышка (красная - аналоговый стик, фиолетовая - левая кнопка, зелёная - правая кнопка).
Pc110 мог даже выполнять роль мобильного телефона, умел отправлять факсы, а ещё у него был тачпад. Цветные кнопочки слева и справа - это мышка (красная - аналоговый стик, фиолетовая - левая кнопка, зелёная - правая кнопка).
К устройству можно было присоединить фотоаппарат и делать селфи.
Packard Bell Corner Computer
Packard Bell Corner Computer интересен необычным дизайном. Он тоже выпущен в 1995 году. Внутри у него процессор Pentium 200 МГц, 8 Мб оперативки и HDD на 1,2 Гб.
Большой популярностью угловой компьютер не пользовался. Места он занимал столько же, сколько и обычный "лежачий" системник, все провода присоединялись с правого бока, так что поставить вплотную к стенке его было нельзя.
Вторая после углового дизайна особенность этого компьютера - пульт дистанционного управления. К системнику подсоединялся ИК-порт, с которым взаимодействовал пульт. Пользователям предлагалось управлять медиа-плеером или играть в простенькую игру, сидя на диване. Другое дело, что с дивана трудно что-то разглядеть на типичном мониторе того времени.
Monorail PC
Компания Monorail Inc. во второй половине 1990-х стояла на 14 месте в списке ведущих производителей домашних компьютеров. Компания быстро росла и развивалась, но к началу 2000-х полностью исчезла с рынка.
Monorail PC, выпущенный в 1996 году моноблок в металлическом корпусе, славился своей низкой ценой. Компьютер стоил $999, за эти деньги в США тогда можно было купить лишь системный блок. А тут вам и блок, и монитор, и клавиатура, и мышь.
Monorail PC, выпущенный в 1996 году моноблок в металлическом корпусе, славился своей низкой ценой. Компьютер стоил $999, за эти деньги в США тогда можно было купить лишь системный блок. А тут вам и блок, и монитор, и клавиатура, и мышь.
У этого железного красавца было всё что нужно для компьютера 1996 года:
- Цветной LCD-экран;
- 16 Мб оперативки;
- 1 Гб HDD (в более дорогой модели - 2,1Гб);
- процессор Pentium;
- встроенный модем;
- CD-ROM и флоппи-дисковод для 3,5-дюймовых дискет;
- стерео-динамики, которые были способны перекричать систему охлаждения компьютера.
- Цветной LCD-экран;
- 16 Мб оперативки;
- 1 Гб HDD (в более дорогой модели - 2,1Гб);
- процессор Pentium;
- встроенный модем;
- CD-ROM и флоппи-дисковод для 3,5-дюймовых дискет;
- стерео-динамики, которые были способны перекричать систему охлаждения компьютера.
OQO Model 02
"Не карманный ПК, а ПК, который помещается в кармане", - так создатели самого маленького компьютера 2000-х описывали своё творение.
OQO Model 02 был провозглашён самым маленьким устройством с Window Vista. Компьютер появился на прилавках в 2007 году. С минимальной начинкой компьютер стоил $1499, со всеми наворотами больше $2300.
Размеры компьютера 14x84x25, вес - 413 г.
Разрешение экрана - 800x480.
Внутри процессор VIA C7-M, от 512 Мб до 1 Гб оперативки и от 32 до 120 Гб памяти.
OQO Model 02 был провозглашён самым маленьким устройством с Window Vista. Компьютер появился на прилавках в 2007 году. С минимальной начинкой компьютер стоил $1499, со всеми наворотами больше $2300.
Размеры компьютера 14x84x25, вес - 413 г.
Разрешение экрана - 800x480.
Внутри процессор VIA C7-M, от 512 Мб до 1 Гб оперативки и от 32 до 120 Гб памяти.
Младшая версия карманного ПК от OQO была выпущена в 2004. OQO Model 01 - самое маленькое устройство на Window XP.
Шум - один из главных недостатков устройства. Из-за кряхтящего HDD и гудящих вентиляторов моно-динамик почти не слышно. Зато у OQO есть клавиатура с подсветкой.
К устройству можно было докупить подставку с дисководом, чтобы превратить его в дублёра настольного ПК. Ещё за $100 долларов можно было прикупить стилус, чтобы водить им по экрану.
Из-за высокой стоимости компьютеры OQO плохо продавались и не принесли компании дохода. Третья модель так никогда и не вышла, компания закрылась в 2009 году.
Из-за высокой стоимости компьютеры OQO плохо продавались и не принесли компании дохода. Третья модель так никогда и не вышла, компания закрылась в 2009 году.
HP Internet Advisor
Этот монстр из середины 1990-х весит 9 кг. Он создан для проверки Ethernet портов и в свободную продажу не поступал. Стоила машина $20,000. Внутри у него 16 Мб оперативки, жёсткий диск на 1,3 Гб.
У этой машины имеется целая россыпь портов и переключателей, в которых способны разобраться только айтишники 1990-х.
Today's LGR episode is all about the HP Internet Advisor! One massive machine with a teeny tiny pop-out mouse, hahahttps://t.co/Ybg4MGMJev pic.twitter.com/o4TJ6U4OP1— LGR (@lazygamereviews) July 14, 2017
У компьютера есть уникальная выскакивающая мышка, которой для работы не нужная твёрдая поверхность.
Какие компьютеры прошлого памятны вам?
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Теперь далее. В 1995 году я сидел на 486DX33. Потом за счёт специфических задач, был апгрэйд на Pentium 100. Это было в начале 1996 года. Почти топ на тот момент, помню как в Физтехе на эту тачку смотрели. Времена SoundBlaster AWE32 и прочего железа, типа первых версий Miro Video для монтажа.
Конец девяностых дал почти полное описание дерева развития всех систем, которые сейчас есть внутри персоналок. По сути все системы растут не меняя своей функции. Типа платформа это = мать + проц + память. Харды и видео это навесное. Да, да, видеокарты как отдельные устройства появились именно тогда и тогда же оформились как отдельные сопроцессоры. Пошло это начиная с Matrox Millenium, который имел систему для ускорения работы винды.
Это я к тому что история, которая творилась тогда, даже сейчас имеет огромное значение над всем происходящим.
А у учеников тоже Паккарды стояли, но были Пни 75.
А ведь еще недавно, пользовался дискетами и был счастлив. Да и ZX Spectrum, довольно неплохо помню, с его прошитым бейсиком)))).
утро 1 января
я умылся и иду в зал (родители мне ничего неговорили)
и вижу какие то коробки в центре комнаты
там Пентиум I винт на гигабайт
8 mb ОЗУ и SoundBlaster
ну родители видели мое увлечение компами и сделали мне такой подарок
в 1992 все сидели на спектрумах и были счастливы... а у меня ПЕНТИУМ БЫЛ 100 мегагерц и 8 мегабайт озу!!!
пень первый моим родителям обощелся в 1000 usd
но правда без CD rom (они тогда по 400 usd стоили восьими скоростыне)
а комп на базе 486 ну долларов 700 соил не более
вы преплатили в два раза
нуженноральны комп?
ну штука баксов (без монитора)