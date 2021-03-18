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Радует меня этот парень из Казани. Радует.
Конечно, для понимания где тут лопата нужно хоть мало-мальски разбираться в отечественном и зарубежном кинематографе. Иначе даже прямые указания какие два фильма смиксованы не помогут. Потому что для полного понимания нужно и мизансцену знать. Иначе "Морозко" + "Терминатор 2" непонятно и несмешно. Как и все остальные фотожабы. Всем же кто в теме - приятного просмотра!
Конечно, для понимания где тут лопата нужно хоть мало-мальски разбираться в отечественном и зарубежном кинематографе. Иначе даже прямые указания какие два фильма смиксованы не помогут. Потому что для полного понимания нужно и мизансцену знать. Иначе "Морозко" + "Терминатор 2" непонятно и несмешно. Как и все остальные фотожабы. Всем же кто в теме - приятного просмотра!
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Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся: когда мне будет приятно, я так довезу… что тебе тоже… будет… приятно…
давай ИСЧО!!!
12 наверно.
Это оскорбление шедевров Л.Гайдая, с пиндоским ширпотребом сопоставлять.
Может, просто Вы не смотрели западное кино? И просто не понимаете в чем юмор нахождения Людмилы Гурченко из "Любовь и голуби" на подмостках бара вампиров из "От заката до рассвета"? Может, Вы просто не знаете кто на этом месте был в фильме Родригеса и что делал?
Вот чем ширпотреб от ШЕДЕВРОВ отличается. *и да, и пиндоские фильмы я уже лет 10 не смотрю.
РУСОФОБЫ ПОГАНЫЕ.
Кстати, про "на вкус и цвет": я действительно не понимаю что там пересматривать в "Любовь и голуби" еженедельно. Раз в год - да, приятный фильм, можно пересмотреть. А вот 52 раза за год - простите, но мне кажется, что это перебор.