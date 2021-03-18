Радует меня этот парень из Казани. Радует.

Конечно, для понимания где тут лопата нужно хоть мало-мальски разбираться в отечественном и зарубежном кинематографе. Иначе даже прямые указания какие два фильма смиксованы не помогут. Потому что для полного понимания нужно и мизансцену знать. Иначе "Морозко" + "Терминатор 2" непонятно и несмешно. Как и все остальные фотожабы. Всем же кто в теме - приятного просмотра!

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