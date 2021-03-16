Про то, кто мог сыграть Лёлика, мы поговорим как-нибудь позднее. Сегодня же я предлагаю посмотреть, как мог бы выглядеть Геша Козодоев по кличке "Граф" (вот не помню, чтобы это хоть раз прозвучало в фильме, видимо это было только в сценарии) в исполнении других актёров.

Вот, к примеру, в образе "Графа" Валерий Носик. Гайдай пробовал его ещё на роль Шурика в "Операцию "Ы". Но сыграл он там, как вы помните студента-картёжника