Когда Леонид Гайдай взялся за съёмку фильма под рабочим названием "Контрабандист" (а именно так назвали свой киносценарий Слободской и Костюковский), то сомнений в том, кто будет играть главную положительную роль, не было ни у кого - сценарий изначально писался под Никулина. Другое дело парочка незадачливых аферистов под кличками Граф и Механик (думаю вы поняли, что речь идёт о Геше и Лёлике).
Про то, кто мог сыграть Лёлика, мы поговорим как-нибудь позднее. Сегодня же я предлагаю посмотреть, как мог бы выглядеть Геша Козодоев по кличке "Граф" (вот не помню, чтобы это хоть раз прозвучало в фильме, видимо это было только в сценарии) в исполнении других актёров.
Вот, к примеру, в образе "Графа" Валерий Носик. Гайдай пробовал его ещё на роль Шурика в "Операцию "Ы". Но сыграл он там, как вы помните студента-картёжника
А это "Граф" в исполнении Михаила Пуговкина, тоже игравшего до этого у Гайдая в "Операции "Ы"
А вот Рудольф Рудин у Гайдая не снимался, но зрителю он был знаком как пан Гималайский из "Кабачка "13 стульев"
И новому для себя актёру - Андрею Миронову
Именно из них Худсовету и предстояло выбрать на итоговом заседании.
В подавляющем большинстве Худсовет был именно за Миронова.
Я не знаю каким бы получился Козодоев из Вицина (а Георгий Михайлович был замечательным разноплановым актёром). Но в выборе с Мироновым, думаю никто не будет спорить, худсовет не ошибся - это одна из лучших ролей Андрея Александровича
Источник:
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