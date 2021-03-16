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Фотопробы на роль Геши из «Бриллиантовой руки». Кто мог сыграть Козодоева

Фотопробы на роль Геши из «Бриллиантовой руки». Кто мог сыграть Козодоева (7 фото)

Автор:
16 марта 2021 20:13
Метки: актеры   история съемок   кино   
613
7

Когда Леонид Гайдай взялся за съёмку фильма под рабочим названием "Контрабандист" (а именно так назвали свой киносценарий Слободской и Костюковский), то сомнений в том, кто будет играть главную положительную роль, не было ни у кого - сценарий изначально писался под Никулина. Другое дело парочка незадачливых аферистов под кличками Граф и Механик (думаю вы поняли, что речь идёт о Геше и Лёлике).

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Метки: актеры   история съемок   кино   
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257k
Booharik 4 часа назад
На снимке Г. Вицин, а не Р. Рудин.
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3k
Мангуст 3 часа назад
Я думаю, что все кандидаты справились бы с ролью Козодоева, но... но такого обаятельного мерзавца смог бы сыграть только Миронов, имхо. У остальных не было такого налета "мажорности" в поведении в кадре и соответственной модуляции речи.
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15k
Александр Сучков 3 часа назад
Дело не в том, что Миронов и Никулин в картине! Утвердили бы других и все эти десятилетия мы наслаждались бы игрой других, не менее мощных, Актеров. В то время все, кого звали на пробы, были- Монстрами нашего кино!!! Просто они, наверное, сыграли бы по другому, со своей харизмой, эстетикой. Но сегодня бы писали- "А вот звали Миронова и Никулина"! А как бы с ними фильм смотрелся бы????))))
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Шедевр! видимо Гайдая на сьемках перло... уверен,что эпизодов "Хороший мальчик",на крыльце, как Геша обходит "МИШУ" из милиции,"Выпить чашечку кофэ" не было в сценарии .
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8k
Караганда 4 часа назад
всё почти нормально-но обьясните мне-почему артистов утверждал худсовет
хотя глупый вопрос-я из того времени.
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8k
Караганда Варакин Алексей 3 часа назад
а худсовет будет проталкивать своих-но наверное кино снимает режиссер,а не худсовет.
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8k
Караганда Варакин Алексей 3 часа назад
так и кино такого нет-за свои бабки ещё не снято ни одного фильма-и вопрос-когда вернут наши бабки
но слышется только-упс....
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17k
Андрей Иванов Варакин Алексей 2 часа назад
Пробы есть всегда. Вопрос лишь, кто принимает решение
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Варакин Алексей Караганда Полчаса назад
Ошибка! Почитайте Андрона Кончаловского как работает Голливуд. Режиссер наемный работник выполняющий указания продюсеров .Есть конечно режиссеры ,кто снимает без оглядки. Но таких единицы в мире. (Тарковский из наших)
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Варакин Алексей Горожанин Полчаса назад
У тебя голова засрана ... там еще строже ,чем было в совке.
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