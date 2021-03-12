30 раз, когда актеров идеально подобрали на роль

Чтобы получить хороший фильм, нужны не только отличные актеры, но и настоящие профессионалы по их подбору. Но если первые купаются в лучах славы, то о работе вторых вообще редко кто вспоминает — до прошлой недели, когда в Твиттере начали вспоминать примеры лучшего кастинга в кино и сериалах, и собрали сотни примеров: вот лишь 30 из них.