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30 раз, когда актеров идеально подобрали на роль

30 раз, когда актеров идеально подобрали на роль (31 фото)

Автор:
12 марта 2021 14:09
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   комментарии в соцсетях   сериалы   твиттер   
542
31

Чтобы получить хороший фильм, нужны не только отличные актеры, но и настоящие профессионалы по их подбору. Но если первые купаются в лучах славы, то о работе вторых вообще редко кто вспоминает — до прошлой недели, когда в Твиттере начали вспоминать примеры лучшего кастинга в кино и сериалах, и собрали сотни примеров: вот лишь 30 из них.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   комментарии в соцсетях   сериалы   твиттер   
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4  комментария
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149k
☭Cheкаво☭ 21 минуту назад
Комментарий к фото
Не умеют подбирать актеров))
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149k
☭Cheкаво☭ 17 минут назад
Комментарий к фото
Это что получается, Дж.Пресли то же бы неплохо справилась с этой ролью?)
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149k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Комментарий к фото
Бёрт Рейнольдс
Больше бы подошел.
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12k
Serg2001 39 минут назад
Марго Робби разглядел только прочитав коммент. Классная актриса!
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