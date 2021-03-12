30 раз, когда актеров идеально подобрали на роль

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12 марта 2021 14:09
Чтобы получить хороший фильм, нужны не только отличные актеры, но и настоящие профессионалы по их подбору. Но если первые купаются в лучах славы, то о работе вторых вообще редко кто вспоминает — до прошлой недели, когда в Твиттере начали вспоминать примеры лучшего кастинга в кино и сериалах, и собрали сотни примеров: вот лишь 30 из них.
1. Уайатт Олефф и Энди Бин в роли Стэнли Уриса, «Оно 2»
2. Все актеры, исполнившие роли известных серийных убийц в «Охотнике за разумом»
3. Дэймон Херриман в роли Чарльза Мэнсона в «Охотнике за разумом» (и «Однажды в Голливуде»)
4. Гвилим Ли в роли Брайана Мэя в «Богемской рапсодии»
5. Марк Роуз в роли Тупака Шакура в сериале «Нераскрытое дело»
6. Эдди Редмэйн в роли Стивена Хокинга, «Вселенная Стивена Хокинга»
7. Адам Колкин и Крис Колфер в роли Курта Хаммела, «Хор»
8. Тарон Эджертон в роли Элтона Джона в «Рокетмене»
9. Уиллем Дэфо в роли Леонарда Сеппалы, «Того»
10. Вайнона Райдер в роли мамы Уилла (Ноа Шнапп) в «Очень странных делах»
11. Дэвид Теннант в роли серийного убийцы Денниса Нильсена в мини-сериале «Дес»
12. Идина Мензел и Лия Мишель в роли матери и дочери в «Хоре»
13. Фред Уиллард и Тай Бурелл в роли отца и сына, «Американская семейка»
14. Александра Кайл и Джуди Грир в роли Люси Уайман, «Из 13 в 30»
15. Акира Акбар и Тейона Паррис в роли Моники Рамбо, «Капитан Марвел» и «ВандаВижен»
16. Бэйли Мэдисон и Джиннифер Гудвин в роли Белоснежки, «Однажды в сказке»
17. Кирнан Шипка и Маккена Грейс в роли Сабрины, «Леденящие душу приключения Сабрины»
18. Зак Вилла в роли Ричарда Рамиреса, «Американская история ужасов: 1984»
19. Айла Джонстон и Аня Тейлор-Джой в роли Бет Хармон, «Ход королевы»
20. Актерский состав сериала «Это мы»
21. Марго Робби в роли Тони Хардинг в «Тоня против всех»
22. Зак Эфрон в роли Теда Банди в фильме «Красивый, плохой, злой»
23. Андрес Парра в роли Пабло Эскобара в теленовелле «Пабло Эскобар, хозяин зла»
24. Актерский состав сериала «Тьма»
25. Алистэр Петри и Коннор Суинделлс в роли отца и сына в сериале «Сексуальное просвещение»
26. Джессика Кинэн Винн и Кристин Барански в роли Тани в «Mamma Mia! 2»
27. Каждый раз, когда Маккена Грейс играет героиню в детстве («Тоня против всех», «Капитан Марвел», «Призраки дома на холме», «Леденящие душу приключения Сабрины»)
28. Вайолет Макгроу и Флоренс Пью в роли Елены Беловой в предстоящем фильме «Черная вдова»
29. Кларк Ферлонг и Хантер Шефер в роли Джулс Вон, «Эйфория»
30. Джек Дилан Грейзер и Джеймс Рэнсон в роли Эдди Каспбрака, «Оно 2»
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— переведено специально для fishki.net
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