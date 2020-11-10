В США протестировали первый гиперлуп-поезд с пассажирами на борту

Virgin провела в пустыне Невады свой тест-заезд гиперлуп-поезда, при этом сделала это с живыми людьми на борту.
Hyperloop Virgin впервые в качестве пассажиров опробовали руководительница отдела обслуживания пассажиров в компании Virgin Сара Лучиан (Sara Luchian) и технический директор Джош Гигель (Josh Giegel). На 500-метровой тестовой трассе капсуле удалось разогнаться до 160 километров в час. Отметим, что в будущем максимальная скорость, которую должен развивать гиперлуп, должна составлять 1 223 километра в час.
Технология hyperloop предполагает путешествия по специальным вакуумным тоннелям, благодаря чему поезда/капсулы могут развивать высокую скорость. Впервые разработку представили американские инженеры Джеймс Пауэлл (James Powell) и Гордон Денби (Gordon Danby) в 2003 году. В 2012-м о намерении создавать гиперлуп-поезда заявил Илон Маск, основатель SpaceX. А в 2014 году компанию по производству таких поездов открыл британский медиагигант Virgin, принадлежащий Ричарду Брэнсону (Richard Branson).
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Дизайн Hyperloop Virgin разработал датчанин Бьярке Ингельс (Bjarke Ingels). Один из самых известных его проектов — электростанция CopenHill в Копенгагене, которая не выделяет в воздух опасных испарений, что позволило создать на её крыше горнолыжную базу.
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И есть один неприятный момент-если самолет падает, то это не мешает другим самолетам. Если катастрофа на гиперлупе-движение встало и ремонт трассы ОЧЕНЬ длительный и дорогой...
Так что ждёт его участь аттракционов в нишевых местах
почему? никто не заставляет стартовать с ускорением в несколько g. с разгоном самолета на взлете как то проблем не возникает )
даже если разгон 1 м/с^2 (одна десятая g), то за 5 км пути разгонится до 360 км/ч за 100 секунд.
Лифт штука зверски простая и в основе не дорогая - ящик в трубе, тросы и мотор. Основная часть цены - системы безопасности и прочности конструкции.
с финансами все будет видно ближе к использованию.
а насчет остального - если переведут на маглев, будет проще.