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В США протестировали первый гиперлуп-поезд с пассажирами на борту

В США протестировали первый гиперлуп-поезд с пассажирами на борту (6 фото)

Автор:
10 ноября 2020 08:58
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: SpaceX   virgin   видео   гиперлуп   дизайн   поезд   технология   фото   
1042
6
Virgin провела в пустыне Невады свой тест-заезд гиперлуп-поезда, при этом сделала это с живыми людьми на борту.
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Метки: SpaceX   virgin   видео   гиперлуп   дизайн   поезд   технология   фото   
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15  комментариев
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13k
Егор 2 часа назад
В США протестировали первый гиперлуп-поезд с пассажирами на борту
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25k
Aleksandr 10 минут назад
Дорогая игрушка.
И есть один неприятный момент-если самолет падает, то это не мешает другим самолетам. Если катастрофа на гиперлупе-движение встало и ремонт трассы ОЧЕНЬ длительный и дорогой...
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562
Bassilius 14 минут назад
Много хайпа, мало пользы. Это что, маршрут без пересадок и промежуточных выходов? И зачем тогда такое? По цене будет как на самолете, сложность реализации выше, пассажировместимость ниже самолета, грузоподъёмность крайне спорна. Хотелось бы видеть экономическое обоснование сего творения, без хайпа, просто в цифрах.
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9k
Denissg 15 минут назад
В США протестировали первый гиперлуп-поезд с пассажирами на борту
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336
Александр Туманов Полчаса назад
А у нас торжественно открыли скамейку.
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9k
Антон Семёныч Полчаса назад
Ничего у них не выйдет. Проект обречен на неудачу.Они про самое главное забыли.....спеть и побрызгать


Ничего у них не выйдет. Проект обречен на неудачу.Они про самое главное забыли.....спеть и побрызгать
Ничего у них не выйдет. Проект обречен на неудачу.Они про самое главное забыли.....спеть и побрызгать
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7k
Фантом 43 минуты назад
Игры еще делали
Игры еще делали
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16k
SolomonA 49 минут назад
Это сильно далеко и не факт, что пойдет. Слишком много проблем и ограничений: поддержание вакуума в небольшой трубе - не проблема, но при увеличении длины сложность возрастает в геометрической прогрессии. Да и других проблем - хоть отбавляй. Короче - рано.
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7k
Владимир SolomonA 17 минут назад
Очевидно, что чистого вакуума там и не будет. Ну и, скорее всего, путь будет изолированными сегментами, давление в которых контролируется по отдельности. Открываться/закрываться по мере надобности, ну и проще обнаруживать утечку или разгерметизировать в случае аварии.
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1k
Vladimir Taranovich 51 минуту назад
Как о%уенно. Таким проектам только удачи и стойкости пожелать. Не начнешь - не сделаешь.
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16k
Андрей Иванов 58 минут назад
Сомнительно, что это будет массовый транспорт. Очень дорого, при этом воспользоваться могут только сравнительно здоровые люди, либо он не будет достигать скоростей, которые уже возможны на имеющемся транспорте. Кроме того, требует постройки сравнительно уязвимых магистралей.
Так что ждёт его участь аттракционов в нишевых местах
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7k
Владимир Андрей Иванов 43 минуты назад
>> либо он не будет достигать скоростей,
почему? никто не заставляет стартовать с ускорением в несколько g. с разгоном самолета на взлете как то проблем не возникает )
даже если разгон 1 м/с^2 (одна десятая g), то за 5 км пути разгонится до 360 км/ч за 100 секунд.
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16k
Андрей Иванов Владимир Полчаса назад
Придётся ставить системы безопасности, блокирующие быстрый разгон и торможение, соответственно увеличивать надёжность пути (иначе нельзя убирать быстрое торможение, как аварийное), что повлечёт за собой увеличение массы как кабины, так и секций пути, что тащит за собой упрочнение ферм, креплений и прочего, что в итоге увеличивает в разы стоимость.
Лифт штука зверски простая и в основе не дорогая - ящик в трубе, тросы и мотор. Основная часть цены - системы безопасности и прочности конструкции.
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7k
Владимир Андрей Иванов Полчаса назад
и? скоростные поезда-пули как то же разгоняются до 300-400 км/ч. непонятно при чем тут "сравнительно здоровые люди, либо не будет достигать скоростей".
с финансами все будет видно ближе к использованию.
а насчет остального - если переведут на маглев, будет проще.
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14k
AlexЕЙ Час назад
А Всё началось с музыкального магазина и записи пластиночек.
А Всё началось с музыкального магазина и записи пластиночек.
А Всё началось с музыкального магазина и записи пластиночек.
А Всё началось с музыкального магазина и записи пластиночек.
А Всё началось с музыкального магазина и записи пластиночек.
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