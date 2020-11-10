В США протестировали первый гиперлуп-поезд с пассажирами на борту

Технология hyperloop предполагает путешествия по специальным вакуумным тоннелям, благодаря чему поезда/капсулы могут развивать высокую скорость. Впервые разработку представили американские инженеры Джеймс Пауэлл (James Powell) и Гордон Денби (Gordon Danby) в 2003 году. В 2012-м о намерении создавать гиперлуп-поезда заявил Илон Маск, основатель SpaceX. А в 2014 году компанию по производству таких поездов открыл британский медиагигант Virgin, принадлежащий Ричарду Брэнсону (Richard Branson).