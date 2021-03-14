СССР 1952-1954 глазами Мартина Манхоффа

1.

Дуглас Смит (Douglas Smith) – удостоенный наград историк и переводчик, автор пяти книг о России.

Преподавал и читал лекции в США, Великобритании и Европе, служил переводчиком при президенте Рейгане.

Он побывал в доме майора армии США Мартина Манхоффа (Martin Manhoff), служившего атташе при посольстве США в Москве с февраля 1952 по июнь 1954, пока его не выслали из СССР по обвинению в шпионаже.

В шкафу бывшего дипломата оказалась коллекция советских снимков, пролежавших незамеченными более полувека. Манхофф сделал эти кадры в течение двух лет, что провёл в Союзе. Тогда он много путешествовал и фотографировал.