СССР 1952-1954 глазами Мартина Манхоффа

554
51
Историк Дуглас Смит обнаружил архив цветных фотографий, сделанных в СССР Мартином Манхоффом, служившим атташе при посольстве США с 1952 до 1954 года, пока его не выслали по обвинению в шпионаже.
1.
Дуглас Смит (Douglas Smith) – удостоенный наград историк и переводчик, автор пяти книг о России.
Преподавал и читал лекции в США, Великобритании и Европе, служил переводчиком при президенте Рейгане.
Он побывал в доме майора армии США Мартина Манхоффа (Martin Manhoff), служившего атташе при посольстве США в Москве с февраля 1952 по июнь 1954, пока его не выслали из СССР по обвинению в шпионаже.
В шкафу бывшего дипломата оказалась коллекция советских снимков, пролежавших незамеченными более полувека. Манхофф сделал эти кадры в течение двух лет, что провёл в Союзе. Тогда он много путешествовал и фотографировал.
Преподавал и читал лекции в США, Великобритании и Европе, служил переводчиком при президенте Рейгане.
Он побывал в доме майора армии США Мартина Манхоффа (Martin Manhoff), служившего атташе при посольстве США в Москве с февраля 1952 по июнь 1954, пока его не выслали из СССР по обвинению в шпионаже.
В шкафу бывшего дипломата оказалась коллекция советских снимков, пролежавших незамеченными более полувека. Манхофф сделал эти кадры в течение двух лет, что провёл в Союзе. Тогда он много путешествовал и фотографировал.
2.
«После смерти его жены прошлым летом мне предложили посетить дом Манхоффа и посмотреть, не оставил ли он что-нибудь ценное.
Я был поражён тем, что обнаружил. Последние несколько месяцев я оцифровывал и упорядочивал фотографии и плёнки.
Тысячи цветных фотографий, сделанных на улицах Москвы, Ленинграда, Мурманска, Ялты и в местах, расположенных вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали», – пишет Смит.
Я был поражён тем, что обнаружил. Последние несколько месяцев я оцифровывал и упорядочивал фотографии и плёнки.
Тысячи цветных фотографий, сделанных на улицах Москвы, Ленинграда, Мурманска, Ялты и в местах, расположенных вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали», – пишет Смит.
×
29.
Недавно построенное главное здание Московского университета в ночной подсветке. Снято с крыши американского посольства на Новинском бульваре.
39.
Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит гостиница «Азимут», Мурманск.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как один голубь спас 200 человек
- Иммигранты начала ХХ века: американская этнография
- Как могли бы выглядеть великие римские императоры
- Как японки делают лица меньше, а улыбки шире
- Девушка-коп бросила службу и стала успешно зарабатывать в Интернете
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...
Вот и скажите, что СССР не был сказочной страной счастливых людей.