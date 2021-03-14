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СССР 1952-1954 глазами Мартина Манхоффа

СССР 1952-1954 глазами Мартина Манхоффа (51 фото)

Автор:
14 марта 2021 20:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   Фотографии.   города   интересно   история   люди   страна   
554
51
Историк Дуглас Смит обнаружил архив цветных фотографий, сделанных в СССР Мартином Манхоффом, служившим атташе при посольстве США с 1952 до 1954 года, пока его не выслали по обвинению в шпионаже.
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Метки: СССР   Фотографии.   города   интересно   история   люди   страна   
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6  комментариев
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885
Lana Krasnovska 2 часа назад
Это настоящая Родина. СССР...
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Кондратий Собакин 13 минут назад
Молодец майор. Снимал все как есть, а не выискивал, как некоторые, исключительно всякие грязные закутки
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30k
Volga_34 3 часа назад
Идеальная чистота не только городских, но и поселковых улиц.. И это снимал враг..
Вот и скажите, что СССР не был сказочной страной счастливых людей.
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8k
Star Link Volga_34 58 минут назад
Выключи интернет, им заведует "враг".
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29k
Михаил 3 часа назад
Такую страну просрали(
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8k
Star Link Михаил 57 минут назад
А почему ты не защитил?
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